Главная » Аналитика, Вооруженные силы, Мировоззрение, Политика, События Настоящего

НАТО впервые в истории получило отказ от Финляндии; к тому же, Россия тайно разрабатывает систему мгновенного глобального удара

23:24. 4 февраля 2018 Просмотров - 207 3 коммент. Опубликовал:
 

 

 

Для многих потенциальных кандидатов на вступление в НАТО – это сложная и долгая процедура. Как правило, это небольшие страны в Восточной Европе. Однако на севере существует страна, которая занимает значительную долю в экономике Евросоюза, но при этом не состоит в Североатлантическом военном блоке - Финляндия.

Последние несколько десятков лет НАТО вело сотрудничество и подготовку для вступления российского соседа. Но, в связи с последними опросами общественного мнения, согласно которым 71% населения против, министр обороны Финляндии заявил, что на сегодняшний день о присоединении к блоку не может идти и речи.

В Хельсинки считают, что нейтральный статус сохранит дружественные отношения с Россией. Население и власти страны прекрасно понимают, что в противном случае Финляндия станет одной их первых стран, попавших под удар российской армии.

 

Юсси Ниинистё - министр обороны Финляндии

Юсси Ниинистё - министр обороны Финляндии

 

Фото: с сайта oane.ws

Фото: с сайта oane.ws

 

Особенно контрастна эта новость на фоне событий 10-15 летней давности, когда границы НАТО вплотную приближались к российским рубежам. Тогда мнение РФ никто не спрашивал. Напомним, что во время вывода советских войск из Германии в конце 80-х было дано обещание, что дальше ГДР блок не продвинется. Как мы знаем, практически сразу после распада СССР в него приняли бывшие советские республики: Литву, Латвию и Эстонию.

 

scale_600

 

К тому же в НАТО серьезно обеспокоенными данными, которые периодически попадают в СМИ и могут говорить о разработке в России уникальной системы превентивного нападения.

В чем суть? Дело в том, что сегодня даже самая передовая стратегическая техника (ракеты, сверхзвуковые, бомбардировщики, подводные лодки) передвигаются достаточно медленно в рамках целой планеты. Так, баллистическая ракета с ядерной начинкой летит с территории России на противоположную сторону планеты около часа. С учетом высокоразвитых средств разведки, их старт будет быстро замечен и ответные меры не заставят себя ждать. Именно поэтому США строят в Европе свои системы противоракетной обороны (ПРО).

 

Россия считает это прямой угрозой своей безопасности и вынуждена отвечать ассиметрично – развивать ударные системы, которые невозможно перехватить. Главное место в системе мгновенного глобального удара должны занять гиперзвуковые ракеты. Осуществляя полет с фантастической скоростью 11 км/с (в 6 раз быстрее пули автомата Калашникова), этот носитель атомного оружия способен в считанные минуты нанести удар по самым важным объектам вероятного противника: командные пункты, воинские части, заводы, города.

Важное место в проекте займут собственные системы ПВО РФ, а также комплексы радиоэлектронной борьбы, которые смогут «поглотить» вероятный ответный удар.

 

 

 

 

Фото: http://mil.ru/elections/news/more.htm?id=11805960@egNews

Фото: http://mil.ru/elections/news/more.htm?id=11805960@egNews

 

Современные системы перехвата просто не рассчитаны на работу с такими объектами. Чтобы сбивать гиперзвук, системы ПВО сами должны быть гиперзвуковыми, а это всегда сложнее в разы.

Конечно, это не значит, что Россия начнет атаковать всех подряд, однако эта система станет гарантом безопасности страны и ее интересов на международной арене.

 

---

https://zen.yandex.ru/media/divannaya_analitika/nato-vpervye-v-istorii-poluchilo-otkaz-finliandiia-vybrala-rossiiu-5a771fbee86a9ef6d4f29007

https://zen.yandex.ru/media/divannaya_analitika/nato-schitaet-nedopustimym-rossiia-taino-razrabatyvaet-sistemu-mgnovennogo-globalnogo-udara--5a707c9b1aa80c8d15973b51

Метки: гиперзвуковые ракеты, нато, нейтральный статус, ПВО РФ, Россия, финляндия
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Министерство обороны издало грандиозный труд по истории Великой Отечественной войны
...эволюционировали войны. Впервые в этом веке...Государства— члены НАТО и Варшавского догово..., необычных войн, получивших название террористических, сетевых...истории: не отказ от войны, а наоборот, движение истории..., Румынией и Финляндией) вынашивали собственные ...
В чём интерес фальсификаторов истории?
... Тем самым впервые на официальном ...миром, включающее отказ от великодержавной и...Венгрия, Румыния, Словакия, Финляндия, Норвегия, Хорватия, Австрия... (вступить в НАТО), но и...истории страны и прочих гуманитарных глупостей. Только деньги – ничего личного. Получили...
Была ли Грузия союзником России? Политическая модель выживания грузинского государства
...царской империи. Притязания Финляндии на расширение ее ... Александр Цагарели, впервые выдвигает тезис об... выдвигают ультиматум и, получив отказ, обстреливают Энзели с ... почти полностью переписывается история – из неё ...на вступление в НАТО, активно включилась ...
БОРЬБА С МИФАМИ: ПРИСОЕДИНЕНИЕ ПРИБАЛТИКИ К СССР (ИЮЛЬ 1940 Г.). ЧАСТЬ 1
... научный сотрудник Института истории Литвы: Конечно, ...Финляндия и Прибалтийские государства. Все эти четыре страны теперь ответили отказом...немецкие войска получали право прохода ...международного права, впервые был закреплен...присутствие войск НАТО на территориях...
Крутится вертится шар голубой. Часть I Ингерманландия
... русских летописях ижора впервые упоминается под 1228... другое, что вся история Финляндии (как отечественные источники...спустили на него НАТО - Ливонский орден.... -Галицкие князьки получили право именоваться Великими..., отныне должны отказаться от того захолустья...
90 Зенитных Лет
... Ленинграду со стороны Финляндии и к 1 сентября...состава, с ходу отказавшись от услуг доброй ... и раскрепощенность, игра получалась натужной, слишком академичной...— 3:2. Впервые в истории питерцы выиграли Кубок Премьер...в России и тут — нате! — сразу же серебряная...

3 коммент.»

  • 21201 10135
    Степаныч 4 февраля 2018 в 23:38 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Ну уж если шведцы собрались улепетывать в Норвегию если “начнется”,то финны тем более не успеют до канадской границы.)А ведь хоть и пьяницы,а сообразили что опять хотят их пушечным мяском использовать,жаль что до хохлов не доходит.

    Ответить
    • 8139 4597
      Кирилл Степаныч 5 февраля 2018 в 0:01 Ссылка Пометить
      GD Star Rating
      loading...

      Приветствую Степаныч, прецедент для Финляндии, создала Швеция, её, Швеции, отказ вступать в нато, стал вроде как “неожиданностью” для нато, и это, несмотря на то, что переговоры и подготовка процесса шли уже много лет. Премьер министр Швеции – “его государство, в современных реалиях не заинтересовано в этом процессе – и т.п. и б.б.” “Главный” по вооруженным силам С.Йорансон – “что в случае атаки со стороны РФ, Швеция с трудом продержится несколько дней”. Это вызвало такую панику, что сэпо (их фсб) “возбудила” против него дело. Россия ясно дает понять, что приближение нато к ее границам вынуждает принимать ответные шаги – размещать ракеты и войска на границе. В Швеции всё прекрасно понимают и не хотят вместе с “мутной” перспективой (якобы “преимущества” перед Россией) членства в нато, приобретут прямую угрозу со стороны России. Ведь в этом случае именно они станут одними из первых, кто “получит по сопатке”. И фины “струхнули” следом – “Калибры” и “Искандеры” умеют “убеждать.”

      Ответить
      • 21205 10139
        Степаныч Кирилл 5 февраля 2018 в 0:43 Ссылка Пометить
        GD Star Rating
        loading...

        Здрав будь Кирилл,хороший материал выложил,значит не зря в Сирии бомбили духов,двух зайцев считай подстрелили.Теперь и поляки может задумаются,не зря же антибандеровский закон приняли,каждый в своей норе хочет отсидеться,за пиндосов воевать кроме курдов пока нет желающих.)

        Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>