НАТО впервые в истории получило отказ от Финляндии; к тому же, Россия тайно разрабатывает систему мгновенного глобального удара
Для многих потенциальных кандидатов на вступление в НАТО – это сложная и долгая процедура. Как правило, это небольшие страны в Восточной Европе. Однако на севере существует страна, которая занимает значительную долю в экономике Евросоюза, но при этом не состоит в Североатлантическом военном блоке - Финляндия.
Юсси Ниинистё - министр обороны Финляндии
Фото: с сайта oane.ws
Особенно контрастна эта новость на фоне событий 10-15 летней давности, когда границы НАТО вплотную приближались к российским рубежам. Тогда мнение РФ никто не спрашивал. Напомним, что во время вывода советских войск из Германии в конце 80-х было дано обещание, что дальше ГДР блок не продвинется. Как мы знаем, практически сразу после распада СССР в него приняли бывшие советские республики: Литву, Латвию и Эстонию.
К тому же в НАТО серьезно обеспокоенными данными, которые периодически попадают в СМИ и могут говорить о разработке в России уникальной системы превентивного нападения.
В чем суть? Дело в том, что сегодня даже самая передовая стратегическая техника (ракеты, сверхзвуковые, бомбардировщики, подводные лодки) передвигаются достаточно медленно в рамках целой планеты. Так, баллистическая ракета с ядерной начинкой летит с территории России на противоположную сторону планеты около часа. С учетом высокоразвитых средств разведки, их старт будет быстро замечен и ответные меры не заставят себя ждать. Именно поэтому США строят в Европе свои системы противоракетной обороны (ПРО).
Россия считает это прямой угрозой своей безопасности и вынуждена отвечать ассиметрично – развивать ударные системы, которые невозможно перехватить. Главное место в системе мгновенного глобального удара должны занять гиперзвуковые ракеты. Осуществляя полет с фантастической скоростью 11 км/с (в 6 раз быстрее пули автомата Калашникова), этот носитель атомного оружия способен в считанные минуты нанести удар по самым важным объектам вероятного противника: командные пункты, воинские части, заводы, города.
Важное место в проекте займут собственные системы ПВО РФ, а также комплексы радиоэлектронной борьбы, которые смогут «поглотить» вероятный ответный удар.
Фото: http://mil.ru/elections/news/more.htm?id=11805960@egNews
Современные системы перехвата просто не рассчитаны на работу с такими объектами. Чтобы сбивать гиперзвук, системы ПВО сами должны быть гиперзвуковыми, а это всегда сложнее в разы.
Конечно, это не значит, что Россия начнет атаковать всех подряд, однако эта система станет гарантом безопасности страны и ее интересов на международной арене.
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https://zen.yandex.ru/media/divannaya_analitika/nato-vpervye-v-istorii-poluchilo-otkaz-finliandiia-vybrala-rossiiu-5a771fbee86a9ef6d4f29007
https://zen.yandex.ru/media/divannaya_analitika/nato-schitaet-nedopustimym-rossiia-taino-razrabatyvaet-sistemu-mgnovennogo-globalnogo-udara--5a707c9b1aa80c8d15973b51
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Ну уж если шведцы собрались улепетывать в Норвегию если “начнется”,то финны тем более не успеют до канадской границы.)А ведь хоть и пьяницы,а сообразили что опять хотят их пушечным мяском использовать,жаль что до хохлов не доходит.
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Приветствую Степаныч, прецедент для Финляндии, создала Швеция, её, Швеции, отказ вступать в нато, стал вроде как “неожиданностью” для нато, и это, несмотря на то, что переговоры и подготовка процесса шли уже много лет. Премьер министр Швеции – “его государство, в современных реалиях не заинтересовано в этом процессе – и т.п. и б.б.” “Главный” по вооруженным силам С.Йорансон – “что в случае атаки со стороны РФ, Швеция с трудом продержится несколько дней”. Это вызвало такую панику, что сэпо (их фсб) “возбудила” против него дело. Россия ясно дает понять, что приближение нато к ее границам вынуждает принимать ответные шаги – размещать ракеты и войска на границе. В Швеции всё прекрасно понимают и не хотят вместе с “мутной” перспективой (якобы “преимущества” перед Россией) членства в нато, приобретут прямую угрозу со стороны России. Ведь в этом случае именно они станут одними из первых, кто “получит по сопатке”. И фины “струхнули” следом – “Калибры” и “Искандеры” умеют “убеждать.”
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Здрав будь Кирилл,хороший материал выложил,значит не зря в Сирии бомбили духов,двух зайцев считай подстрелили.Теперь и поляки может задумаются,не зря же антибандеровский закон приняли,каждый в своей норе хочет отсидеться,за пиндосов воевать кроме курдов пока нет желающих.)