НАТО впервые в истории получило отказ от Финляндии; к тому же, Россия тайно разрабатывает систему мгновенного глобального удара

Для многих потенциальных кандидатов на вступление в НАТО – это сложная и долгая процедура. Как правило, это небольшие страны в Восточной Европе. Однако на севере существует страна, которая занимает значительную долю в экономике Евросоюза, но при этом не состоит в Североатлантическом военном блоке - Финляндия. Последние несколько десятков лет НАТО вело сотрудничество и подготовку для вступления российского соседа. Но, в связи с последними опросами общественного мнения, согласно которым 71% населения против, министр обороны Финляндии заявил, что на сегодняшний день о присоединении к блоку не может идти и речи. В Хельсинки считают, что нейтральный статус сохранит дружественные отношения с Россией. Население и власти страны прекрасно понимают, что в противном случае Финляндия станет одной их первых стран, попавших под удар российской армии. Юсси Ниинистё - министр обороны Финляндии Фото: с сайта oane.ws Особенно контрастна эта новость на фоне событий 10-15 летней давности, когда границы НАТО вплотную приближались к российским рубежам. Тогда мнение РФ никто не спрашивал. Напомним, что во время вывода советских войск из Германии в конце 80-х было дано обещание, что дальше ГДР блок не продвинется. Как мы знаем, практически сразу после распада СССР в него приняли бывшие советские республики: Литву, Латвию и Эстонию.

К тому же в НАТО серьезно обеспокоенными данными, которые периодически попадают в СМИ и могут говорить о разработке в России уникальной системы превентивного нападения.

В чем суть? Дело в том, что сегодня даже самая передовая стратегическая техника (ракеты, сверхзвуковые, бомбардировщики, подводные лодки) передвигаются достаточно медленно в рамках целой планеты. Так, баллистическая ракета с ядерной начинкой летит с территории России на противоположную сторону планеты около часа. С учетом высокоразвитых средств разведки, их старт будет быстро замечен и ответные меры не заставят себя ждать. Именно поэтому США строят в Европе свои системы противоракетной обороны (ПРО).

Россия считает это прямой угрозой своей безопасности и вынуждена отвечать ассиметрично – развивать ударные системы, которые невозможно перехватить. Главное место в системе мгновенного глобального удара должны занять гиперзвуковые ракеты. Осуществляя полет с фантастической скоростью 11 км/с (в 6 раз быстрее пули автомата Калашникова), этот носитель атомного оружия способен в считанные минуты нанести удар по самым важным объектам вероятного противника: командные пункты, воинские части, заводы, города.

Важное место в проекте займут собственные системы ПВО РФ, а также комплексы радиоэлектронной борьбы, которые смогут «поглотить» вероятный ответный удар.

Фото: http://mil.ru/elections/news/more.htm?id=11805960@egNews

Современные системы перехвата просто не рассчитаны на работу с такими объектами. Чтобы сбивать гиперзвук, системы ПВО сами должны быть гиперзвуковыми, а это всегда сложнее в разы.

Конечно, это не значит, что Россия начнет атаковать всех подряд, однако эта система станет гарантом безопасности страны и ее интересов на международной арене.

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https://zen.yandex.ru/media/divannaya_analitika/nato-vpervye-v-istorii-poluchilo-otkaz-finliandiia-vybrala-rossiiu-5a771fbee86a9ef6d4f29007

https://zen.yandex.ru/media/divannaya_analitika/nato-schitaet-nedopustimym-rossiia-taino-razrabatyvaet-sistemu-mgnovennogo-globalnogo-udara--5a707c9b1aa80c8d15973b51