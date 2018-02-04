Человечество пережило падение гигантской кометы

Ученые Чикагского университета нашли доказательства, что около 13 тысяч лет назад на Землю упала комета диаметром более 100 километров. Космическое тело разбилось на фрагменты, которые «бомбардировали» Северную и Южную Америку, запад Европы и Азии. Это вызвало «астероидную зиму», массовое вымирание плейстоценовой мегафауны и обильные лесные пожары. Об этом сообщается в статье, опубликованной в The Journal of Geology.

Следы катастрофы были найдены при анализе ледяных кернов, извлеченных из гренландских ледников. Так, в слое льда, образовавшемся в позднем дриасе (завершающий этап последнего оледенения), обнаружены аномальное количество платины, что указывает на то, что этот элемент был выброшен в атмосферу Земли в результате катастрофического события. В то же время в кернах произошел рост концентрации соли и пыли, что свидетельствует об усилении ветров из-за глобального изменения климата.



Также в отложениях льда обнаружили признаки глобальных лесных пожаров. Было выявлено увеличение содержания продуктов горения биомассы — аммония, оксида азота и ацетата. Площадь уничтоженной огнем растительности оценивается в 10 миллионов квадратных километров (9 процентов всей биомассы Земли). В частности, выгорела большая часть сосновых лесов, на месте которых выросли тополя.

Сегодня мне прислали ссылку на следующую публикацию.В последнее время у меня создалось впечатление, что "вода камень точит". Видимо фактов о том, что на Земле произошла крупная глобальная катастрофа, вызванная столкновением с крупным космическим объектом, собрано энтуизиастами настолько много, что официальная наука уже не может их игнорировать. Поэтому сейчас будет предпринята попытка эту катастрофу признать, но отодвинуть подальше в прошлое. При этом имеющиеся факты таковы, что отправить катастрофу сильно в прошлое у них не получается, поэтому пока отодвинули всего на 13 тысяч лет. На мой взгляд, это уже серьёзное достижение всех независимых исследователей, поскольку раньше речь обычно шла о миллионах и даже миллиардах лет тому назад.

Источник: mylnikovdm.livejournal.com