Человечество пережило падение гигантской кометы
12:16. 4 февраля 2018 Просмотров - 262 3 коммент. Опубликовал: brahman
Сегодня мне прислали ссылку на следующую публикацию.
Человечество пережило падение гигантской кометы
Ученые Чикагского университета нашли доказательства, что около 13 тысяч лет назад на Землю упала комета диаметром более 100 километров. Космическое тело разбилось на фрагменты, которые «бомбардировали» Северную и Южную Америку, запад Европы и Азии. Это вызвало «астероидную зиму», массовое вымирание плейстоценовой мегафауны и обильные лесные пожары. Об этом сообщается в статье, опубликованной в The Journal of Geology.
Следы катастрофы были найдены при анализе ледяных кернов, извлеченных из гренландских ледников. Так, в слое льда, образовавшемся в позднем дриасе (завершающий этап последнего оледенения), обнаружены аномальное количество платины, что указывает на то, что этот элемент был выброшен в атмосферу Земли в результате катастрофического события. В то же время в кернах произошел рост концентрации соли и пыли, что свидетельствует об усилении ветров из-за глобального изменения климата.
Также в отложениях льда обнаружили признаки глобальных лесных пожаров. Было выявлено увеличение содержания продуктов горения биомассы — аммония, оксида азота и ацетата. Площадь уничтоженной огнем растительности оценивается в 10 миллионов квадратных километров (9 процентов всей биомассы Земли). В частности, выгорела большая часть сосновых лесов, на месте которых выросли тополя.
В последнее время у меня создалось впечатление, что "вода камень точит". Видимо фактов о том, что на Земле произошла крупная глобальная катастрофа, вызванная столкновением с крупным космическим объектом, собрано энтуизиастами настолько много, что официальная наука уже не может их игнорировать. Поэтому сейчас будет предпринята попытка эту катастрофу признать, но отодвинуть подальше в прошлое. При этом имеющиеся факты таковы, что отправить катастрофу сильно в прошлое у них не получается, поэтому пока отодвинули всего на 13 тысяч лет. На мой взгляд, это уже серьёзное достижение всех независимых исследователей, поскольку раньше речь обычно шла о миллионах и даже миллиардах лет тому назад.
Человечество пережило падение гигантской кометы
Ученые Чикагского университета нашли доказательства, что около 13 тысяч лет назад на Землю упала комета диаметром более 100 километров. Космическое тело разбилось на фрагменты, которые «бомбардировали» Северную и Южную Америку, запад Европы и Азии. Это вызвало «астероидную зиму», массовое вымирание плейстоценовой мегафауны и обильные лесные пожары. Об этом сообщается в статье, опубликованной в The Journal of Geology.
Следы катастрофы были найдены при анализе ледяных кернов, извлеченных из гренландских ледников. Так, в слое льда, образовавшемся в позднем дриасе (завершающий этап последнего оледенения), обнаружены аномальное количество платины, что указывает на то, что этот элемент был выброшен в атмосферу Земли в результате катастрофического события. В то же время в кернах произошел рост концентрации соли и пыли, что свидетельствует об усилении ветров из-за глобального изменения климата.
Также в отложениях льда обнаружили признаки глобальных лесных пожаров. Было выявлено увеличение содержания продуктов горения биомассы — аммония, оксида азота и ацетата. Площадь уничтоженной огнем растительности оценивается в 10 миллионов квадратных километров (9 процентов всей биомассы Земли). В частности, выгорела большая часть сосновых лесов, на месте которых выросли тополя.
В последнее время у меня создалось впечатление, что "вода камень точит". Видимо фактов о том, что на Земле произошла крупная глобальная катастрофа, вызванная столкновением с крупным космическим объектом, собрано энтуизиастами настолько много, что официальная наука уже не может их игнорировать. Поэтому сейчас будет предпринята попытка эту катастрофу признать, но отодвинуть подальше в прошлое. При этом имеющиеся факты таковы, что отправить катастрофу сильно в прошлое у них не получается, поэтому пока отодвинули всего на 13 тысяч лет. На мой взгляд, это уже серьёзное достижение всех независимых исследователей, поскольку раньше речь обычно шла о миллионах и даже миллиардах лет тому назад.
Источник: mylnikovdm.livejournal.com
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так это ясно и известно давно..Падение в районе марианской впадины и выход болида в районе гималаев..с дальнейшим его взрывом над Сахарой.с разлетом осколки .Некоторые долетели до острова пасхи.ИТОГ.распад тартарии ,сепаратисткие войны на западе .голод и войны.
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Цитата: “Ученые Чикагского университета нашли доказательства, что около 13 тысяч лет назад на Землю упала комета…”
Т. н. “ученые” не знают вообще ничего о заявляемых предметах и темах, заменяя знания буйными фантазиями.
Кометы и крупные небесные тела не могут столкнуться с Землёй в принципе.
Космические объекты, обладающие гравитацией взаимодействуют на отталкивание. Космические объекты, летящие со скоростью, превышающей первую космическую, обойдут стороной Землю ещё на дальних подступах, что и происходит в действительности.
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“В последнее время у меня создалось впечатление, что “вода камень точит”. Видимо фактов о том, что на Земле произошла крупная глобальная катастрофа, вызванная столкновением с крупным космическим объектом, собрано энтуизиастами настолько много, что официальная наука уже не может их игнорировать”
Не совсем понятна логика автора. У него создалось впечатление и официальная наука уже не может игнорировать его впечатления?