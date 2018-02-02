Небо принадлежит США
Пентагон не хочет договариваться о нормах полета в пограничных зонах. В оборонном ведомстве США заявили, что американские пилоты и так всегда и везде действуют в соответствии со всеми международными нормами, и обвинили российские ВКС в непрофессионализме.
Пентагон ответил на предложение российского внешнеполитического ведомства договориться о правилах приграничных полетов в своей типичной неконструктивной манере. В манере, не предполагающей какой-либо дискуссии по этому поводу, там заявили, что американские пилоты всегда действовали и действуют в рамках существующих международных норм безопасности.
Напомним, что причина данной пикировки - инцидент, произошедший 29 января в небе над Черным морем неподалеку от крымского побережья. Там американский военный самолет-разведчик приблизился слишком близко к границам нашей страны, а потому был перехвачен и взят на сопровождение российским истребителем Су-27.
В Пентагоне настаивают, что российская реакция в ходе данного инцидента была слишком "агрессивной", а Су-27 приблизился к американскому воздушному судну слишком близко.
В МИД России, наоборот, указывают, что в свете текущего состояния двухсторонних отношений такие инциденты уже давно стали рутиной, а значит, возражения американской стороны как минимум странны и, может быть, даже являются намеренной попыткой поднять очередную волну антироссийской истерии в СМИ. В любом случае там в очередной раз предложили договориться о нормах полета в пограничных территориях - как видно теперь, безрезультатно.
"США оставляют за собой право свободно действовать в соответствии с международными законами и нормами. Мы ожидаем безопасного и профессионального поведения всех сторон, включая Россию, в водном и воздушном международном пространстве", - говорится в ответном комментарии Пентагона.
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горазды трындеть пока дело до реальности не доходит,а тут усё,медвежья болезнь сразу приключается.
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А как же это! “Вашингтон обеспокоен тем, что американским военным придётся сбивать российские самолёты в небе Сирии, если они будут представлять угрозу воздушным или наземным силам так называемой западной коалиции”! или это!Намерения предполагаемых «русских военных самолетов» у берегов США остаются неясными, пишет The Los Angeles Times. Газета, в частности, пишет об американской береговой РЛС Тин-Сити на Аляске, построенной Пентагоном десятки лет назад для выявления «неожиданных атак» со стороны СССР. По крайней мере, отсюда, то есть от ближайшей точки США к России, «холодная война» снова «теплеет», говорится в статье…. Значит полёты у берегов США «холодная война»! А у берегов России это священное право США! А как же это! Кандидат на пост президента США Дональд Трамп предложил уничтожать российские истребители при их сближении с американскими самолетами. По его мнению, инциденты с российскими самолетами свидетельствуют об отсутствии уважения к Вашингтону и к президенту США Бараку Обаме лично. Об этом он заявил в интервью американским СМИ, передает!