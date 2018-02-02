Небо принадлежит США

Пентагон не хочет договариваться о нормах полета в пограничных зонах. В оборонном ведомстве США заявили, что американские пилоты и так всегда и везде действуют в соответствии со всеми международными нормами, и обвинили российские ВКС в непрофессионализме.

Пентагон ответил на предложение российского внешнеполитического ведомства договориться о правилах приграничных полетов в своей типичной неконструктивной манере. В манере, не предполагающей какой-либо дискуссии по этому поводу, там заявили, что американские пилоты всегда действовали и действуют в рамках существующих международных норм безопасности.

Напомним, что причина данной пикировки - инцидент, произошедший 29 января в небе над Черным морем неподалеку от крымского побережья. Там американский военный самолет-разведчик приблизился слишком близко к границам нашей страны, а потому был перехвачен и взят на сопровождение российским истребителем Су-27.

В Пентагоне настаивают, что российская реакция в ходе данного инцидента была слишком "агрессивной", а Су-27 приблизился к американскому воздушному судну слишком близко.

В МИД России, наоборот, указывают, что в свете текущего состояния двухсторонних отношений такие инциденты уже давно стали рутиной, а значит, возражения американской стороны как минимум странны и, может быть, даже являются намеренной попыткой поднять очередную волну антироссийской истерии в СМИ. В любом случае там в очередной раз предложили договориться о нормах полета в пограничных территориях - как видно теперь, безрезультатно.