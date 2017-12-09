Сирия, ИГИЛ, последние новости 09 декабря 2017

В небольшом сирийском городке Забадани провинции Дамаск прошла гуманитарная акция.

Ее организовали и провели российские военнослужащие Центра по примирению враждующих сторон. О «райском уголке» и дружбе российских и сирийских детей в репортаже «Русской Весны».

Забадани. Скупые энциклопедические сводки говорят нам, что это «населенный пункт Забедани, раскинувшийся в гористой местности Антиливана, в долине реки Барада, находится приблизительно в 30 км северо-западнее столицы Сирии — Дамаска». На самом деле город расположен в низине горного хребта и являлся настоящим курортом, где любили отдыхать как сирийцы из пустынных районов страны, так и приезжие иностранцы.

Поэтому и дали в народе городку такое прозвище — «райский уголок».

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Когда в Сирии разгорелась война, Забадани был занят террористами группировки «Джебхат Ан-Нусра»*. Лишь спустя несколько лет, в июне 2017-го, силами Сирийской Арабской Армии при поддержке отрядов «Хезболла» Забадани был освобожден от боевиков. За время «нусровского гнета» город сильно пострадал: разрушены здания, православный храм, школа… Городская инфраструктура полностью уничтожена.

В такую отнюдь не радужную обстановку приехал гуманитарный конвой российского Центра по примирению. Акцию решили провести в школе Хусейна Аля-Эддина, так как именно здесь, среди хаоса и разрушения, теплится огонек жизни — дети.

Ученики приходят на занятия в простреленные снарядами и пулями от крупнокалиберных пулеметов классы. В коридорах на стенах развешаны информационные плакаты, по которым ребенку можно отличить противотанковую мину от фугаса и другие взрывоопасные предметы, нередко встречающиеся в недавно освобожденном городе. Эхо войны…во время которой, кстати, «Нусра» оборудовала в школе свой пункт управления.

«Русия, Русия!», — раздались веселые детские крики. В школе решили основательно подготовиться к такому по-настоящему громкому для местных жителей событию. Развернули сирийские и российские флаги, по восточной традиции накрыли столы с угощениями. Началась торжественная часть.

После исполнения гимна двух стран ученики выступили перед офицерами с танцевальной программой, а в ответ им вручили рисунки их сверстников из российских школ с пожеланиями мира и добра.

«До войны в школе было около 650 учеников, а сейчас 150 и это количество увеличивается после того, как этот район был освобожден от террористов и боевиков. Теперь здесь безопасно и благодаря Сирийской Арабской Армии, нашему правительству, а также русским и иранским друзьям. Они помогли нам вернуться в наши дома. Мы начали восстанавливать школу при поддержке Министерства воспитания. Конечно, нам бы хотелось, чтобы количество учеников увеличилось, как было раньше. Наша школа была базой для боевиков. Они уничтожили весь учебно-методический материал. Сейчас нам приходится восстанавливать школу практически из руин», — рассказала «Русской Весне» директор школы имени Хусейна Аля-Эддина Амина Ахмад.

В это время началась раздача гуманитарной помощи. Всего российские военные привезли около 2-х тонн гуманитарного груза. В продуктовые наборы входила мука, рис, мясные консервы и сахарный песок. Школьники, выстроившись в очередь по классам, подходили за долгожданным пакетом с продуктами.

Лица детей светились честной благодарностью: «Шукран», — скромно говорили одни. Другие при этом обнимали и целовали российских военных. У учителей на глазах наворачивались слезы.

После получения гумпомощи школьники расходились по домам. Где нет централизованно подведенного электричества и водоснабжения. Но в этот день у них появилась надежда на будущее. На мирную и спокойную жизнь, которая хоть и не спеша, но уверенно приходит в «райский уголок» на сирийско-ливанской границе.

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* Запрещенная в РФ террористическая организация.