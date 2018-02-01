Существовали ли монголо-татары и куда они делись?
Татаро-монголы являются создателями самой большой в истории империи, которая ширилась от Восточной Европы до Японского моря. Как же и куда исчезли люди, правившие на такой большой территории?
Один из вопросов, который долго не могли разрешить историки, состоит в правильности названий: татаро-монголы или монголо-татары? Вся правда в том, что монголо-татар, как таковых, вовсе и не существовало.
В 14-ом столетии монгольская кровь начала смешиваться с кровью кипчаков, территории которых они завоевали. И половцы, превосходящие по количеству монголов, просто поглотили их язык и традиции.
Монголов тоже изначально называли татарами, но после их ассимиляции с половцами, они получили их имя. В ХІХ веке российские историки подумали, что татары – это тюрки, сражавшиеся за монголов. Так и возник этот термин, который буквально означает «монголо-монголы».
В Советском же союзе термин «монголо-татары» использовали с политической точки зрения: поставить слово «татары» в начало было не культурно из-за взаимоотношений русских и татар, поэтому их решили «прикрыть» монголами, которые не входили в состав СССР.
В 1206 году на троне Монгольской империи появился Темучин, который победил во всех внутренних конфликтах, и взял себе имя Чингисхан. Он стал величайшим полководцем татаро-монгол, правильно организовав огромное войско.
Конница монголов была грозой всех поселений, которые появлялись на ее пути, так как пролетала по 80 км в сутки и сурово грабила и убивала все, что видела перед собой.
Спустя всего несколько лет после восхождения на трон, Чингисхан сумел завоевать Индию, Среднюю Азию, часть Китая, Кавказ и другие местности.
В его планах также было подчинение себе Западной Европы, но этого так и не случилось. Внук великого хана Батый, узнав о смерти деда, возвратился домой со своим войском, чтобы выбрать нового правителя. Благодаря мудрому разделению Чингисхана своих земель на улусы, еще 40 лет после его кончины Монгольская империя процветала.
Но в скором времени улусы начали отсоединяться друг от друга, и новые независимые империи стали бороться за власть.
Еще одним препятствием был слишком богатый демографический состав империи. Монголы, будучи экспертами лишь в военных тактиках и заговорах, были в меньшинстве и не могли удерживать главенство в культурном аспекте. Поэтому остальные народности начали поглощать национальные аспекты монголов, и уже через несколько десятков лет страна раскололась на небольшие «островки».
И хотя в XIV веке была предпринята попытка собрать империю воедино, страна все равно не смогла опять стать великой. И в 1368 году после китайской революции красных повязок это могущественное государство прекратило свое существование. А спустя 120 лет Русь стала свободной от монголо-татарского ига.
Но даже в таком раздробленном состоянии, остатки империи продолжали свое собственное дробление. Эта участь постигла и Золотую Орду, где за 25 лет сменилось больше 25 правителей. И это было на руку русским правителям, которые смогли в то время расширить свои границы и выиграть пару сражений.
В XV веке Золотая Орда окончательно разделилась на 5 ханств, а наследником Золотой Орды стала Великая Орда, в которой, впрочем, тоже царил беспорядок. В итоге Крымское ханство завладело территорией вокруг Волги и разгромило Великую орду.
Историки приводят некоторые варианты исчезновения монголо-татар или татаро-монголов (как вам угодно).
Монголы могли исчезнуть в других культурах, потому что не считали нужным поддерживать и обогащать свою.
Они были не самым численным обществом и в военной сфере, так как Монгольская империя состояла в основном из тюрков.
Но это вовсе не означает, что без вести пропали и монголы-кочевники. Одним из государств, образовавшихся после распада великой страны Чингисхана, была империя Юань со столицей в Ханбалыке. Она захватила часть современной Монголии и изгнала монголов на земли современной Внутренней и Внешней Монголии.
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https://zen.yandex.ru/media/istorichka/suscestvovali-li-mongolotatary-i-kuda-oni-delis-5a68285e00b3dd276e4513dc
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Так что коммунисты правы? Генетика – продажная буржуазная проститутка! Академик Константин Скрябин!«Мы не обнаружили в геноме Русских заметных татарских привнесений, что опровергает теории о разрушительном влиянии монгольского ига, — подчеркивает руководитель геномного направления в НИЦ „Курчатовский институт“, академик Константин Скрябин. -Сибиряки генетически идентичны староверам, у них один Русский геном. Отличий между геномами Русских и украинцев нет никаких — один геном. С поляками у нас отличия мизерные». Антропологи всерьез поскребли Русского, и — никакого татарина, то есть монголоида, в Русских нет. Одним из типичных признаков монголоида является эпикантус – монгольская складка у внутреннего угла глаза. У типичных монголоидов эта складка встречается в 95 процентах, при исследовании восьми с половиной тысяч Русских такая складка обнаружена лишь у 12 человек, причем в зачаточной форме.
Еще пример. Русские имеют в буквальном смысле особую кровь – преобладание 1-й и 2-й групп, что засвидетельствовано многолетней практикой станций переливания крови. У евреев же, например, преобладающая группа крови – 4-я, чаще встречается отрицательный резус-фактор. При биохимических исследованиях крови оказалось, что русским, как и всем европейским народам, свойственен особый ген РН-с, у монголоидов этот ген практически отсутствует. Но жидовствующим Из-торы это не довод!
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(Русский народ “татарами” звал всех, кто находился в районе Монгольской империи и рядом с ней. Поэтому после частых кровавых нападений слово “татары” стало обозначать всех врагов, которые жестко атаковали Русь и выглядели как исчадия ада – Тартара)
Полагаю, что и реальное происхождение слова “Тартария”, также, напрямую связано с этим фактом. Тартарией, называли иноземцы области Руси, а подчас и всю территорию Руси.
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А Татарский пролив назван в честь “монголоидов-завоевателей”,правда…И по всей Земле встречаются подобные названия…Например,остров убийц Предков,залив Сатаны или Адово Море и конечно Пролив Чертей…Свое собственное “яркое проявление мыслительного процесса” вы вообще никогда род сомнение не ставите.Оно изначально идеально…
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Здравствуй “школьник” Я-тЪ, “не вертись за партой”, слушай внимательно урок и “включи мозг, двойки исправлять надо” – название свое этот пролив получил от французского мореплавателя Лаперуза, который исследуя этот район Тихого океана, принял пролив за залив, омывающий полуостров Сахалин, а местное население – за “татар”. Татарией – Тартарией, называли иноземцы области Руси, а подчас и всю территорию Руси (России). Позже, русский мореплаватель Невельский исправил две первые ошибки, а что касается последней, то хоть и известно, что на берегах пролива живут не татары, а удэгейцы, за проливом так и закрепилось это ошибочное название.
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Синьоры и сеньориты “мёртвые души”, с разным цветом крови, предлагаю вашему вниманию почитать на досуге, про вас писал Великий Гоголь – http://ilibrary.ru/text/78/p.1/index.html
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Так уж при внутренних разборках Чингисхан взошёл на престол.Есть описание его родосовной 8 предков описаны др Чингисхана, такого нет у большинства. Как иезуиты написали историю древней Руси, так оно и идёт. Согласно записям Мавро Орбини,Марко Поло,это были славяне с голубыми глазами,рыжие разговаривали на двух языках- угрофины. Символом власти на короне у которых был трехлистник. Напрасно общество не верит в Высшие силы. Славяне были людьми Светлых сил,поклонялись Солнцу. И у каждых Светлых и Тёмных сил имеется Святая гора.У Темных- Голгофа,у светлых сил Святогорье, Удмуртия,куда отошли потомки Чингисхана. Рядом со Святогорьем находится Северный сакральный центр Бога Ра- Бога Светлых сил. Исайя описал это место. Если уж отвлекая, то при посещении Иисуса Ада,согласно картины,в аду находились все идеологи т.н. иудейской религии, а забрал Христос из ада именно Исайя. Который напророчил, что при втором пришествии Бога белая раса увеличится,сейчас идёт уничтожение белой расы.Учёные уже доказали,что информация для человека приходит из Космоса. Азия была славянской,подложили под негров славянских женщин Тёмные силы,регион почернел,а значит перешел под власть Луны.Исайя же сообщил,что мир будет поклонятся Тёмным богам Яхве и Элохиму. Удмуртия нефтяной регион, находится в тяжелом экономическом положении,народность находится в положении” ниже плинтуса”. Подавляющее большинство общества находятся под воздействием Тёмных сил и воспримут это как бред. Человек Светлых сил не может сейчас находиться в известности и во власти. Имейте в виду Антихристу будут поклоняться большинство- это гений обмана,но будет делать все на уничтожение общества.