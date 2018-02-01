Существовали ли монголо-татары и куда они делись?

Татаро-монголы являются создателями самой большой в истории империи, которая ширилась от Восточной Европы до Японского моря. Как же и куда исчезли люди, правившие на такой большой территории?

Один из вопросов, который долго не могли разрешить историки, состоит в правильности названий: татаро-монголы или монголо-татары? Вся правда в том, что монголо-татар, как таковых, вовсе и не существовало.

В 14-ом столетии монгольская кровь начала смешиваться с кровью кипчаков, территории которых они завоевали. И половцы, превосходящие по количеству монголов, просто поглотили их язык и традиции.

Русский народ же татарами звал всех, кто находился в районе Монгольской империи и рядом с ней. Поэтому после частых кровавых нападений слово «татары» стало обозначать всех врагов, которые жестко атаковали Русь и выглядели как исчадия ада – Тартара.

Монголов тоже изначально называли татарами, но после их ассимиляции с половцами, они получили их имя. В ХІХ веке российские историки подумали, что татары – это тюрки, сражавшиеся за монголов. Так и возник этот термин, который буквально означает «монголо-монголы».

В Советском же союзе термин «монголо-татары» использовали с политической точки зрения: поставить слово «татары» в начало было не культурно из-за взаимоотношений русских и татар, поэтому их решили «прикрыть» монголами, которые не входили в состав СССР.

В 1206 году на троне Монгольской империи появился Темучин, который победил во всех внутренних конфликтах, и взял себе имя Чингисхан. Он стал величайшим полководцем татаро-монгол, правильно организовав огромное войско.

Конница монголов была грозой всех поселений, которые появлялись на ее пути, так как пролетала по 80 км в сутки и сурово грабила и убивала все, что видела перед собой.

Спустя всего несколько лет после восхождения на трон, Чингисхан сумел завоевать Индию, Среднюю Азию, часть Китая, Кавказ и другие местности.

В его планах также было подчинение себе Западной Европы, но этого так и не случилось. Внук великого хана Батый, узнав о смерти деда, возвратился домой со своим войском, чтобы выбрать нового правителя. Благодаря мудрому разделению Чингисхана своих земель на улусы, еще 40 лет после его кончины Монгольская империя процветала.

Но в скором времени улусы начали отсоединяться друг от друга, и новые независимые империи стали бороться за власть.

Еще одним препятствием был слишком богатый демографический состав империи. Монголы, будучи экспертами лишь в военных тактиках и заговорах, были в меньшинстве и не могли удерживать главенство в культурном аспекте. Поэтому остальные народности начали поглощать национальные аспекты монголов, и уже через несколько десятков лет страна раскололась на небольшие «островки».

И хотя в XIV веке была предпринята попытка собрать империю воедино, страна все равно не смогла опять стать великой. И в 1368 году после китайской революции красных повязок это могущественное государство прекратило свое существование. А спустя 120 лет Русь стала свободной от монголо-татарского ига.

Но даже в таком раздробленном состоянии, остатки империи продолжали свое собственное дробление. Эта участь постигла и Золотую Орду, где за 25 лет сменилось больше 25 правителей. И это было на руку русским правителям, которые смогли в то время расширить свои границы и выиграть пару сражений.

В XV веке Золотая Орда окончательно разделилась на 5 ханств, а наследником Золотой Орды стала Великая Орда, в которой, впрочем, тоже царил беспорядок. В итоге Крымское ханство завладело территорией вокруг Волги и разгромило Великую орду.

Историки приводят некоторые варианты исчезновения монголо-татар или татаро-монголов (как вам угодно).

Монголы могли исчезнуть в других культурах, потому что не считали нужным поддерживать и обогащать свою.

Они были не самым численным обществом и в военной сфере, так как Монгольская империя состояла в основном из тюрков.

Но это вовсе не означает, что без вести пропали и монголы-кочевники. Одним из государств, образовавшихся после распада великой страны Чингисхана, была империя Юань со столицей в Ханбалыке. Она захватила часть современной Монголии и изгнала монголов на земли современной Внутренней и Внешней Монголии.

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https://zen.yandex.ru/media/istorichka/suscestvovali-li-mongolotatary-i-kuda-oni-delis-5a68285e00b3dd276e4513dc