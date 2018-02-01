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США попросили Россию, не обижать их авиацию – “памперсов” не хватает.

17:01. 1 февраля 2018 Просмотров - 419 2 коммент. Опубликовал:

 

Профессиональные действия экипажей российских ВКС вызывают искреннее непонимание в американском внешнеполитическом ведомстве.

 

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США в лице своего Госдепартамента попросили Россию "не обижать" их авиацию.

 

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Речь идет о перехвате экипажем Су-27 разведывательного самолета американских ВМС ЕР-3Е Aries II, произошедшем 29 января в нейтральной зоне над Черным морем. По поводу чего в российском Министерстве обороны уже дали все необходимые разъяснения:

 

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Надо отметить, что опубликованное американскими военными видео перехвата опровергает их же собственное заявление о том, что российский истребитель приблизился к самолету-шпиону на опасное расстояние в 1,5 м.

 

U.S. EP-3 Intercepted in the Black Sea

(полагаю, что звук неспроста "выключен" в ролике...)

 

В свою очередь военный эксперт Дмитрий Дрозденко недоумевает по поводу искреннего непонимания в американском внешнеполитическом ведомстве профессиональных действий экипажа российских ВКС, поскольку непонятным в этой истории выглядит скорее появление американского разведчика у российских границ. Не говоря уже о том, что обоюдная практика перехвата и сопровождения неизвестных целей существует на протяжении многих десятилетий:

 

Вновь обидный для амеров, перехват от Су-27? Может просто не надо к нам соваться!

 

Лишь бы не нарваться на русских! Пилоты ВВС США прячутся за гражданскими самолетами (RC 135)

 

КОММЕНТАРИИ ИНОСТРАНЦЕВ ПОД РУССКИМИ ВИДЕОРОЛИКАМИ ИНЦИДЕНТ САМОЛЁТОА СУ-27 И F-17

 

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https://zen.yandex.ru/media/id/598aa54950c9e5d5d017e04f/ssha-poprosili-rossiiu-ne-obijat-ih-aviaciiu-5a7163655f49670b9b5a26a1

Метки: Видео, ВКС, нато, пампесы, перехват, Россия, Су-27
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