Россия является вызовом для всего мира
10:08. 1 февраля 2018 Просмотров - 117 Один комментарий Опубликовал: brahman
Заместитель начальника Объединенного Комитета начальников штабов Армии США о необходимости военной силы для противостояния России и о том, что Россия является "вызовом для всего мира".
Не признавать значение военной силы в соревновании с Россией — «это игнорирование реальности»
В ближайшие годы в международных отношениях будут доминировать стратегии, признающие конкуренцию между США, Россией и Китаем, объявил заместитель Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) США генерал Пол Селва. Такое заявление он сделал на встрече с военными журналистами, которым он также рассказал о том, как в Пентагоне разрабатывают сценарий возможного конфликта с Москвой и Пекином. Об этом рассказывает "Голос Америки".
"Последние 10 лет мы наблюдали мир, в котором влияние Китая нарастает, а Россия аккумулирует богатства и влияние на азиатском и европейском континентах, – отметил он. – А США взаимодействуют с обеими этими странами".
По словам Селвы, если бы между странами не было конфликтов и проблемных областей, в мире царила бы "нормальная коммерция", однако это не так. Он напомнил, что в 2008 году Россия отняла два региона у Грузии, в 2014 аннексировала Крым и по-прежнему продолжает поддерживать сепаратистов на востоке страны, а также режим сирийского президента Башара Асада.
В свою очередь Китай строит искусственные острова в Южно-Китайском море и продвигает свои территориальные претензии, а также активно инвестирует в оборонные мощности и ведет себя непрозрачно, отмечает Селва.
"Между Россией, Китаем и США всегда были и по-прежнему есть точки столкновения, – заявил генерал. – Не признавать, что это – соревнование великих держав, что мы все сражаемся за место на мировой экономической арене, на мировой политической арене и даже на национальной арене в сфере безопасности – это игнорирование реальности".
Стратегия по национальной безопасности и национальной обороне разъясняет то, что должно было быть очевидным.
"Наши отношения должны определяться нашим поведением, а не тем, каким мы хотели бы его видеть, – подчеркнул он. — Это не означает, что случится мировая война. Это не значит, что соревнование закончится насилием. Но если вы не понимаете, что в соревнованиях реальное значение имеет сила – экономическая, политическая, военная, – то вы игнорируете историю".По мнению Селвы, соревнование великих держав будет идти на протяжении многих лет и сыграет фундаментальную роль в формировании стратегий в области национальной безопасности и внешней политики.
Описывая гипотетическую войну США с Россией, генерал заявил, что основные боевые действия в случае войны с Россией будут происходить на уровне сухопутных сил и авиации.
"В случае с Россией сражение будет происходить на земле и в воздухе. Но без военно-морских сил здесь не обойтись, потому что в Россию и Европу перебросить большие силы можно только по водам Северной Атлантики, — объяснил генерал. — Без сражения на море во время этого перехода не обойтись, но в основном все будет происходить на земле", — подчеркнул Селва. "Россия является вызовом для всего мира", — объявил он со ссылкой на Национальную стратегию обороны, добавив, что вовсе не следует полагать, будто именно Европа должна взять на себя основную тяжесть войны с Россией.
Напомнив, что недавно принятая Стратегия национальной обороны США рассматривает Китай и Россию как основных оппонентов, генерал указал, что США не смогут вести войну с этими двумя державами одновременно из-за нехватки ресурсов.
В августе прошлого года американский журнал National Interest, однако, изложил иную версию возможного глобального конфликта. Согласно этому сценарию, Соединенные Штаты по-прежнему способны вести и выиграть сразу две масштабные войны с Китаем и Россией — или, во всяком случае, приблизиться к победе. Об этом писал Newsader в отдельном материале.
"Этот факт удерживает Москву и Пекин от искушения сыграть в азартные геополитические игры. Возможности Америки базируются на ее мощнейших в мире вооруженных силах и самом крепком в истории военном союзе, который она возглавляет, — говорится в публикации. — Все, что сейчас могут делать Москва и Пекин — создавать мелкие проблемы, на преодоление которых Америке приходится выделять те или иные активы. Тем не менее, однажды ситуация может измениться, и Америке стоит готовиться к тому, чтобы уже сейчас формировать нужные ей союзнические связи для сохранения статус-кво в качестве сверхдержавы, гарантирующей всем противникам неминуемое поражение в глобальном сражении".
http://perevodika.ru/articles/1197644.html – цинк
А уж сколько под это дело можно получить оборонных заказов в рамках поступательно увеличивающегося оборонного бюджета. Впрочем, в вопросах борьбы за поддержание собственной гегемонии, американский оборонно-промышленный комплекс рассчитывает совместить приятное с полезным – и денег заработать и отпор китайским и российским претензиям дать.
Селва в принципе не сказал ничего нового – это чуть более развернутый взгляд на проблему американской гегемонии, который уже озвучивали Макмастер и Данфорд. В этом отношении американский генералитет весьма последователен. Другой вопрос, что политический бардак в Вашингтоне и постоянные обвинения Белого Дома в том, что там засели агенты Кремля во главе с Трампом, создает несколько комичную ситуацию, когда с одной стороны из Белого Дома раздаются заявления о том, что угроза со стороны России для американской гегемонии весьма ограниченная, а с другой стороны значительная часть политического класса занимает позицию, что Россия захватила Белый Дом. Действующий генералитет предпочитает этот вопрос обходить стороной, ибо отставки в разведслужбах и ФБР достаточно наглядно показывают опасность этой темы для американских силовиков. Куда проще заводить заунывные разговоры про российскую военную угрозу, ожидая повышения оборонных ассигнований. Для Трампа это кстати является одним из способов покупки лояльности оборонно-промышленного комплекса, который будет требовать от Трампа удовлетворения своих аппетитов, для обоснования которых и требуется надувать русскую и китайскую угрозы.
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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Слишком самоуверенные гринго, способны они видите ли воевать. Ну да способны с государствами карликами, типа Гренады. На нормальную войну с равным противником их максимум на месяц хватит.