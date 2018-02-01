Не признавать значение военной силы в соревновании с Россией — «это игнорирование реальности»

Заместитель начальника Объединенного Комитета начальников штабов Армии США о необходимости военной силы для противостояния России и о том, что Россия является "вызовом для всего мира".А уж сколько под это дело можно получить оборонных заказов в рамках поступательно увеличивающегося оборонного бюджета. Впрочем, в вопросах борьбы за поддержание собственной гегемонии, американский оборонно-промышленный комплекс рассчитывает совместить приятное с полезным – и денег заработать и отпор китайским и российским претензиям дать.Селва в принципе не сказал ничего нового – это чуть более развернутый взгляд на проблему американской гегемонии, который уже озвучивали Макмастер и Данфорд. В этом отношении американский генералитет весьма последователен. Другой вопрос, что политический бардак в Вашингтоне и постоянные обвинения Белого Дома в том, что там засели агенты Кремля во главе с Трампом, создает несколько комичную ситуацию, когда с одной стороны из Белого Дома раздаются заявления о том, что угроза со стороны России для американской гегемонии весьма ограниченная, а с другой стороны значительная часть политического класса занимает позицию, что Россия захватила Белый Дом. Действующий генералитет предпочитает этот вопрос обходить стороной, ибо отставки в разведслужбах и ФБР достаточно наглядно показывают опасность этой темы для американских силовиков. Куда проще заводить заунывные разговоры про российскую военную угрозу, ожидая повышения оборонных ассигнований. Для Трампа это кстати является одним из способов покупки лояльности оборонно-промышленного комплекса, который будет требовать от Трампа удовлетворения своих аппетитов, для обоснования которых и требуется надувать русскую и китайскую угрозы.

Источник: colonelcassad.livejournal.com