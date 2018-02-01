Роскомнадзор и опасная реклама на YouTube: эксперты одобрили тактику блокировки

Современный мир высокомобилен, поэтому и скорость реакции соответствующих надзорных ведомств России, особенно в информационной сфере, должна сравняться со скоростью света в деле блокировки негативного контента, способного причинить вред россиянам. Под защитой, в первую очередь, оказались наши дети. Подрастающее поколение уязвимо, что требует от регулятора принятия жестких мер в отношении нарушителей.

В этом сотрудникам РКН не откажешь. Оперативность ведомства достойна похвалы. Так, по требованию Роскомнадзора была удалена откровенная реклама наркотиков хостинга YouTube (компания Google). Эксперты уже одобрили эти действия, отметив, что не только ведомство, но и российское общество должно занять более активную позицию. Интернет в России – это не только свобода. На первом месте - его чистота, что подразумевает под собой отсутствие различного рода вредоносных материалов и ссылок на них.

По мнению Юрия Самонкина, председателя коллегии АНО «Центр исследований, сохранения, поддержки и развития евразийства», ведомство успешно блокирует скандальные и опасные ролики в интернете после обращения неравнодушных россиян и журналистов. Так Google заблокировал рекламу сайта HYDRA на Youtube после обращения сотрудников ФАН в Роскомнадзор. А до этого момента компания, вероятно, полагала, что реклама наркотиков на каналах, любимых подростками, это норма?

Американская компания нарушала и российские законы, и собственные правила, позволяя ролику с рекламой наркотиков сохраняться в своем видеохостинге. Что касается россиян, то им следует чаще прибегать к такому инструменту воздействия на распространение в интернете нежелательного и опасного контента, как обращение с жалобой в РКН. Совместными усилиями мы можем сделать его безопасным для наших детей. Эту работу необходимо проводить наравне с обучением подростков правилам поведения в Сети.

Помимо наркотиков в интернете хватает вредоносных материалов с пропагандой суицидов, вербовкой террористов, распространением детской порнографии. К слову, родители могут на сайте ведомства ознакомиться с единым реестром, в который были внесены запрещенные сайты, чтобы с большим успехом уберечь своих детей от беды.

На сегодняшний день РКН подверг блокировке порядка 300 сайтов с опасным контентом. И американской интернет-корпорации возразить нечего. Google без сопротивления выполняет требования Роскомнадзора. Других вариантов для работы в России, впрочем, у нее и не имеется. По мнению другого эксперты – Сергея Полозова, лидера движения «СтопНаркотики», в компании осознают, что подобного рода реклама недопустима.

В целом, меры, предпринятые РКН, направлены на формирование и сохранение подрастающего поколения в нашей стране. Психически и физически здоровые дети – основа России. И все мы можем и должны внести свой вклад в столь важное дело, оказав посильную помощь Роскомнадзору в деле блокировки подозрительных интернет-ресурсов.

По сути, от своевременных действий сотрудников ведомства зависит и национальная безопасность России. Многие уже в курсе, что за рубежом в ряде стран легализовано уже не только употребление марихуаны, но и более тяжелых наркотиков, что не может не вызывать у нас серьезных опасений.

В свете последних событий, работа, проводимая сотрудниками РКН чрезвычайно важна, и нуждается в нашей поддержке. Все вредоносные сайты должны быть заблокированы в кратчайшие сроки.