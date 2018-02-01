Падение Афин в Пелопоннесской войне

Пелопоннесская война - это одна из самых жестоких войн в истории Древнего мира. За 455 лет до нашей эры в Древней Греции существовали две великие державы: Афины и Спарта. Эти два города-государства были враждебно настроены по отношению друг к другу. Каждое из государств считало, что именно оно должно обладать высшим господством и лидерством над другими державами.

Жители обоих государств прекрасно знали, что война приведет к унижению и разрушению одного из них. В прошлом они воевали уже не раз, но в 455 году до нашей эры заключили договор о мире. Однако, они считали длительный мир лишь передышкой перед новой войной. За 20 лет тихой жизни Афины и Спарта заключили с другими королями государств целый ряд союзов, которые должны были в случае войны увеличить их шансы на победу. По иронии судьбы, это сложная система политических союзов лишь ускорила начало войны.

Хрупкий мир рухнул, когда Афины предложили помощь одному из своих союзников. Это явилось нарушением договора со Спартой, которые незамедлительно выдвинули афинянам резкий ультиматум. Афиняне ответили бескомпромиссным отказом, который спартанцы восприняли как причину для начала военных отношений.

Оба государство опасались экономических преимуществ друг друга, способных повлиять на ход войны. Однако, сохранившиеся исторические данные свидетельствуют о том, что гражданское население этих стран, с нетерпением ждало начала военных действий со своими главными врагами.

Подготовка к войне

К началу долгожданной войны обе страны готовились весьма основательно. В предшествующие годы мощь и влияние Афин резко возросли. При этом они сильно ущемляли права и свободу многих мелких государств. По этой причине главы этих государств поддерживали Спарту.

В начале противостояния сухопутные войска Афин и Спарты были почти равны по численности. Однако, преимуществом спартанцев был особый военный режим их жизни. Спартанцы были приверженцами аскетического образа жизни и постоянно совершенствовали свое военное мастерство.

Однако, самой сильной морской державой мира считались Афины. Их флот насчитывал более 300 кораблей. Такой силой на воде не было больше ни у одного государства. Но спартанцев это не пугало, ведь они знали, что наиболее важные сражения должны будут произойти на суше.

Первые сражения

В июне 431 года до нашей эры, спартанцы вторглись вглубь Аттики, в сердце Афинской державы. Но их ждала неудача. Афиняне предвидели этот шаг своих противников. Они вывезли все ценное имущество и заперлись внутри афинских стен. Это нападение не принесло спартанцам никакой выгоды.

Первая конная схватка произошла на пыльной равнине вблизи Афин, но ее исход не решил важных задач. Спартанцы разорили окрестные земли, но затем удалились. Так завершился первый этап войны.

Афиняне отреагировали на вторжение на свои земли нападением на остров Эгина с моря. Спартанцы не смогли дать достойный отпор афинскому флоту. Вскоре все города побережья полуострова Пелопоннеса ощутили на себе гнев афинян, куда прибыло более 100 кораблей, везущих воинов. Они предпринимали вылазки на сушу, сжигая урожай на полях и постройки, сея ужас везде где появлялись. Этой компанией руководил сам Перикл, который зная преимущества спартанцев на суше, применял хитроумную тактику. Он избегал сухопутных битв, предпочитая им налеты со стороны моря.

Осада Платеи

В 429 году до нашей эры спартанцы отказались от оборонительной тактики и осадили город союзников своих врагов Платеи. Этому городу пришлось пережить вражескую осаду, которая полностью окружила и блокировала все входы и выходы из города. Город оказался во власти голода и болезней. Афиняне которые обещали помощь жителям осажденного города, не сдержали своих слов. Летом 427 года до нашей эры, жители Платеи сдались. Спартанцы жестоко обошлись с пленниками. Все женщины были взяты в рабство, все мужчины казнены, а сам город сравняли с землей.

Переломный ход войны

В 424 году до нашей эры в войне наступил перелом, после того как афиняне потерпели поражение при Делии, который славился храмом Аполлона. Афинскими войсками командовал известный военачальник и философ Гиппократ. По прибытию в Делии афинские войска сразу начали сооружать укрепления, после чего оборонять город остались 300 всадников. Сам же Гиппократ с остальной частью войска решили вернуться в Афины, но по дороге домой столкнулись с войском беотийцев, союзников Спарты. Жестокая битва закончилась полным разгромом и поражением афинского войска.

Мир и начало новой войны

К 421 году до нашей эры, после 10 лет сражений, обе страны решились на заключение мирного договора. Но миру не суждено было существовать долго. Афины опять нарушили договор, заключив политический союз с Аргосом, известный как договор о "четвертном союзе".

Когда Спарта вторглась в Аргос ради защиты одного из своих союзников, Афинам тоже пришлось втянуться в войну. Зимой 419-418 годов до нашей эры боевые действия между Афиной и Спартой возобновились. Но это были вялотекущие сражения и небольшие стычки, в которых афинянам ни разу не удалось взять преимущество над врагами.

Поражение Афин

В 415 году до нашей эры возникла потребность поднять дух афинскому народу, дать им новую надежду после многолетних, безуспешных битв. Воображение афинян было возбуждено заманчивой перспективой экспансии на Запад. Первой задачей они ставили - захват сицилийского города Сиракузы, о чем они давно мечтали. На захват этого города были отправлены самые крупные силы в истории Афин.

Огромный флот на котором находились в общей сложности 30 тысяч человек, выйдя в открытое море сперва шел одной колонной. Сражение за остров Сиракуз длилось почти 2 года и закончилось полным разгромом афинян. Остаткам афинских войск ничего не оставалось как отступить, для того чтобы подсчитать свои потери и разработать новый план. Это дало жителям острова Сиракуз собрать силы для окончательного уничтожения врагов.

Тем временем спартанцы подготовили мощную атаку на афинский флот. Силы были неравны, афинский флот был уничтожен. Остатки воинов взяты в плен и убиты. Это был самый мощный разгром в этой войне, после которой ясно было за кем останется победа.

Весть о поражение в Сиракузах принесла раздор в отношениях афинян с союзниками, которые подняли восстание против них на многих островах. Кроме того спартанцы завоевали город Декалея, который находился не далеко от Афин. В добавок ко всему этой ситуацией воспользовались персы, чтобы отомстить Афинам за их вмешательство в их внутренние дела. Персы финансировали восстановление флотов спартанцев.

В 405 году до нашей эры, была последняя морская битва. Спартанцы под руководством Лисандра одержали победу. Дальше спартанские войска двинулись и окружили Афины. Несколько месяцев город находился в блокаде и в итоге сдался.

Пелопоннесская война закончилась в 404 году до нашей эры. Проигравшим афинянам пришлось распрощаться со своими кораблями и всеми землями за пределами Афин. Лишь по настоянию Лисандра город не был сожжен, а его жители не были перебиты. По условиям капитуляции, Афины стали подчиняться Спарте, а их слава померкла навсегда.