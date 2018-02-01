Как манипулируют обществом

Концептуал СМИ Психологическое воздействие, вызывающее заданный отклик у человека помимо его воли, называется манипуляцией

Вы никогда не задумывались, почему люди начинает доверять абсолютно незнакомым представителям будущих структур управления, которых продвигают для занятия той или иной должности или вдруг тот или иной товар начинает пользоваться повышенным спросом? Психологическое воздействие, вызывающее заданный отклик у человека помимо его воли называется манипуляцией. Манипуляция обходит сознательный контроль и действует на толпу скрыто, изнутри, как будто это её желание или решение. Это влияние, которое человек не замечает или не идентифицирует, как влияние.



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