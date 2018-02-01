Древняя ДНК младенца подсказала, когда же первые люди попали на Аляску

ДНК младенца, умершего 11 500 лет назад, может переписать историю заселения двух американских континентов.

Согласно общепризнанной теории, первые поселенцы прибыли на Аляску из Северо-восточной Азии через сухопутную Берингию (палеогеографический континент, на месте которого ныне Берингов пролив).

Сколько людей поменяли тогда место жительства, приходили ли они группами в несколько этапов и как именно осуществили переход — все это предметы многочисленных споров, которые не прекращаются и по сей день.

Ученые предполагали, что миграционных волн было несколько, и начались они 14 000 лет назад. Однако новое исследование показывает, что миграция произошла в одной волне с последующим разделением нового населения на отдельные группы. Ранее неизвестная группа «аборигенов», которую антропологи из Университета Аляски в Фербенксе прозвали «древними берингиями», сформировалась из того самого раскола.

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Чтобы это выяснить, международная команда исследователей, возглавляемая британскими и датскими учеными, изучила полный геном древнего индейского новорожденного.

Останки девочки были найдены на археологическом объекте Upward Sun River на Аляске в 2013 году. Хотя ребенок родился только 11 500 лет назад, уже после того, как первые люди прибыли на континент, ее генетическая информация не соответствовала ни одной из двух признанных ветвей ранних индейцев.

Девочка принадлежала к совершенно отличной коренной американской популяции, которую назвали древними берингиями. Дальнейшие анализы показали, что группа отделилась от основной популяции северных и южных индейцев, превратившись в реликтовое наследие предковой группы. Благодаря этим данным ученые пришли к выводу, что люди впервые попали на Аляску примерно 20 000 лет назад.

До того как принять решение о переходе на другой континент, эти люди жили в северо-восточной Азии примерно 16 000 лет, однако за 5 000 лет до «переезда» контакты с другими группами местных поселенцев прекратились, вероятно, из-за жестких изменений климата, которые изолировали людей друг от друга.

Тогда поселенцы, оставшиеся ближе к Берингии, стали пересекать «мост» по направлению к другой, неизведанной земле.

Северные и южные ветви индейцев разделились только между 17 000 и 14 000 лет назад — тоже по причине климатических изменений, уточнили специалисты.

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https://www.moya-planeta.ru/news/view/drevnyaya_dnk_mladenca_podskazala_kak_pervye_ljudi_popali_na_alyasku_36795/