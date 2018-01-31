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Умер Джин Шарп

09:45. 31 января 2018 Просмотров - 43 Нет комментариев Опубликовал:


Тут оказывается 28 января помер Джин Шарп приложивший руку к развитию технологий "цветных революций" первой волны и теории управляемого хаоса.
Пик популярности идей Шарпа пришелся на 90-е и первую половину нулевых, когда они послужили прямым методическим руководством к действию по свержению различных режимов в интересах США.
После Андижана, концепция ненасильственного свержения неудобных правительств постепенно утеряла былую популярность и на сцену вышли более кровавые способы, которые расходились с благостными картинами, которые рисовал Шарп. Практика показала, что инспирированное уличное психологические давление на режим и ожидание его самозавала, может не сработать, если у режима оказываются яйца, чтобы отдать приказ на открытие огня на поражение. Поэтому этот фактор был учтен и "Арабская весна" хоть и учитывала идеи Шарпа, но шла уже немного по другим лекалам, не избегая кровопролития для мирного  захвата власти, а наоборот, стремясь форсировать вооруженное противостояние. Последствия этого оказались более чем показательными для демонстрации всей сути цветных революций, архитектором которых в числе прочих был и упокоившийся Шарп.

По сути, Шарп не придумал ничего нового – он изучил опыт протестных действий и революционной борьбы на протяжении XIX и XX века, выделил общие методики ненасильственных протестных действий и теоретически адаптивровал их под реалии конца XX-начала XXI века, дав практические рекомендации по применению, когда они использовались американскими гегемонистами для смены неугодных Вашингтону режимов в различных регионах мира, где книжка Шарпа распространялась среди подконтрольных активистов в виде методичек. И на пике американской гегемонии, эти идеи были вполне действенными, являясь современным и крайне опасным орудием социальной инженерии. Но уже во второй половине нулевых, к нему начали приспосабливаться и вырабатывать методы противодействия, поэтому количество эпизодов, где теория Шарпа начинала сбоить, неуклонно возрасталл. Просто те реалии, под которые вырабатывал свое методы Шарп, постепенно изменились и теория начала отставать от реальности, да и сама американская гегемония постепенно ослабевала. И как показала эволюция "цветных революций" от первой волны ко второй, простая модернизация помогает этой теории лишь отчасти.

Ныне, его идеи лишь отчасти укладываются в доктрину американской концепции государственных переворотов, будь то проект "Арабской весны" или же нынешние потуги США добиться изменений во внутренней политике Китая, России или Ирана. Недавние протесты в Иране, которые пытались информационно сопровождать как будто это очередная "цветная революция" провалились столь позорно, что было весьма забавно смотреть на вроде бы взрослых людей, которые застряв в начале "нулевых" повторяли тезисы Шарпа о "неизбежности падения режима" перед массовым мирным протестом, демонстрируя примечательную инерционность мышления. Но собственно для таких людей Шарп и писал.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: цветные революции, шарп
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