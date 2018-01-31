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Посчитали — прослезились: убытки от антироссийских санкций ЕС составили миллиарды евро

12:09. 31 января 2018 Просмотров - 61 Нет комментариев Опубликовал:
Посчитали — прослезились: убытки от антироссийских санкций ЕС составили миллиарды евро | Русская весна

В Кильском университете Германии подсчитали взаимные убытки от введения Евросоюзом антироссийских санкций и ужаснулись: с 2014-го года общая сумма потерь превысила 100 млрд евро.

Как уточнил глава Восточного комитета экономики Германии Вольфганг Бюхеле, по подсчетам немецких специалистов, 60% из них приходится на Россию и 40%— на ЕС. 

По его мнению, это чрезвычайно высокая цена за противостояние. В этом контексте Бюхеле надеется, что «ЕС и США придут к согласию в вопросе о санкциях и что решение сложившейся ситуации можно найти с помощью дипломатии».

Отметим, однако, что последние недружественные шаги Вашингтона вряд ли позволяют надеяться на снижение накала санкционной войны. Более того, министр финансов США Стивен Мнучин уже однозначно заявил, что Соединенные Штаты «намерены использовать “кремлевский доклад” и имеющиеся разведывательные данные для того, чтобы продвигаться вперед с дополнительными санкциями».

Добавим, что в Европе раздается все больше голосов в пользу отмены антироссийских санкций, причем высказываться на этот счет уже не стесняются не только уважаемые эксперты, но и высокопоставленные политики.

Так, вчера против антироссийских санкций выступили главы пяти восточных земель Германии. Кроме того, резолюция о снятии ограничений на экономические отношения с Россией была внесена в парламент Бельгии.

Кроме того, «Русская Весна» сообщала о заявлении премьер-министра Бельгии Шарля Мишеля по итогам переговоров с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым о том, что Европейский союз принял решение не поддерживать усиление санкций против России.

Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
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