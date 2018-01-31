«Кремлевский список» – это приглашение к предательству

Новостные ленты всколыхнулись: в США опубликован так называемый «кремлевский список».

Всего в список попали 210 человек — 114 политических деятелей (чиновников) и 96 самых крупных бизнесменов из России, возглавляющих госкомпании и владеющих крупными частными состояниями. Повод для включения туда – близость к президенту Путину. Именно так декларируется американцами, которые не забыли назвать эти 210 человек «врагами США». При этом помимо открыто опубликованного списка, есть и некий секретный список. Что в нем – не знает никто.

Но главное даже не выше перечисленное. Если раньше публиковался список людей и компаний, в отношении которых введены санкции, то здесь… просто опубликован список. При этом против его фигурантов никакие санкции не введены, о чем специально сообщено. А список опубликован.

Это дало повод некоторым пошутить, что американцы просто переписали кремлевский телефонный справочник. Однако смеяться повода нет – есть повод поразмышлять.

Почему США на этот раз поступили так странно? Список есть – санкций нет. И может даже и не будет.

Понять смысл происходящего нам помогут ЛОГИКА, АНАЛОГИЯ и ИСТОРИЯ.

Начнем с логики.

США официально заявляют, что их действия имеют целью оказать давление на Россию и заставить её изменить свою позицию. Почему же они озвучивают фамилии людей, которых ни в чем не обвиняют, кроме близости к В.В. Путину, и формируют из них некий список? Где же логика?

Теперь приведем аналогию.

Когда жилконтора хочет подвигнуть жильцов погасить задолженность по платежам, она всегда сначала вешает список должников возле лифта. Размещение фамилий есть сигнал и угроза одновременно: сделайте то, что мы хотим от вас, и ваша фамилия исчезнет из позорного списка. Не сделаете – возникнут последствия, на вас подадут в суд.

Жилконтора использует список для достижения своих целей. Точно также и США используют «кремлевский список» для достижения своих целей. И последствия при отказе выполнить требования обязательно наступят, как гарантированно они не наступят при выполнении оных.

Что же хотят американцы? Догадаться несложно. Они хотят достигнуть политических целей, именно поэтому в список внесены практически все влиятельные политики и чиновники страны. Крупный бизнес добавлен туда же по этой же причине – многие (если не все!) активы упомянутых в «кремлевском списке» персон находятся за рубежами России. А значит, они уязвимы.

«Кремлевский список» – это приглашение к предательству. Предательству России и Президента. Именно изменение курса России, то есть измену национальным интересам Штаты и желают получить в результате публикации списка.

Значит ли это, что опубликован «список предателей»? Нет, конечно. США ищут слабое звено, ищут того (тех), кто может изменить долгу и Родине, ради спокойного будущего. Ведь предать может лишь ближайшее окружение – предатель это всегда свой, это друг или соратник. Чужой или враг – он предать не может.

История наглядно свидетельствует об этом. Отречение Наполеона произошло не само собой. Его к этому склонили его маршалы, то есть ближайшие соратники. С ними Бонапарт прошел сквозь множество войн и кампаний, но они решили выбрать спокойную жизнь, потеряв энергию и веру. И власть во Франции поменялась. Изменился курс, изменилось все.

Так, что не надо недооценивать ход наших «партнеров». Они знают, что они хотят получить и чего собираются добиться. И действуют ровно в этом направлении.

Кстати, недоумения оттого, почему в списке нет Чубайса, главы ЦБ Набиуллиной и Кудрина, зато есть, к примеру, вполне себе прозападный и либеральный Борис Титов, у нас быть не должно. Нахождение в списке – инструмент для давления. На Титова давить надо, а вот на Чубайса и Кудрина нет. Оба эти деятеля на 100% проамериканские и поэтому включать их в «кремлевский список» бессмысленно. Равно, как и главу ЦБ Эльвиру Набиуллину: Центральный Банк вообще негосударственная структура, которая изо всех сил покупает американские долговые обязательства. Что ещё хотеть от нее?

Как поступать в ситуации нового витка американского давления?

Прежде всего, понять, что санкции и все усиливающееся давление есть признаки роста влияния и нашего веса.

Далее принять грустную истину, что договориться с США невозможно. Сейчас. Они просто не готовы слушать ещё кого-то и принимать во внимание ещё чьи-то интересы.

И наконец, поняв первое и второе, сделать так, чтобы организаторы санкций и давления получили противоположный результат.

Вместо раскола сплочение, вместо предательства верность и вместо слабости усиление.

Ну, и конечно, все активы и деньги должны быть под государственные гарантии возвращены в Россию.

Источник: nstarikov.ru