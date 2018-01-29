На Урале добыли изумруд весом 1,6 килограмма

Изумруд весом 1,6 килограмма добыли на Малышевском руднике (ОП «Малышева», структурное подразделение АО «Калининградский янтарный комбинат», входящего в ГК «Ростех»), по оценкам специалистов, подобные находки совершаются раз в десятилетие, сообщает в понедельник департамент информполитики губернатора Свердловской области.Уникальный кристалл был найден в очистном забое шахты. Друзу, торчащую в стене, заметили бригадир и заместитель главного геолога.«Кристалл вовремя заметили и подняли на поверхность, сохранив его в первозданном виде. Это говорит о высоком профессионализме и слаженной работе наших сотрудников. За это они уже получили премию», — приводятся в сообщении слова директора ОП «Малышева» Евгения Василевского.Сообщается, что полупрозрачный светло-зеленый камень уже оценили сотрудники Гохрана России: по качеству он относится ко второму сорту, цветность вторая. По предварительной оценке, стоимость минерала превышает четыре миллиона рублей. Имя новому крупному изумруду пока не дали.«Малышевское месторождение известно во всем мире, в том числе, уникальными находками. В настоящее время на предприятии разрабатывается комплексная программа развития мощностей, что обеспечит увеличение добычи, соответственно, обретение новых редких минералов», — цитирует департамент информполитики министра промышленности и науки региона Сергея Пересторонина.Департамент отмечает, что Малышевский рудник пережил непростые времена. Здесь многие годы добывали бериллы и руду редких металлов для оборонной и атомной промышленности. В 1990-е годы возникла угроза затопления шахт и их полного разрушения. В 2008 году на федеральном уровне было поддержано ходатайство руководства Свердловской области о переходе рудника к ответственному собственнику для продолжения разработки уникального месторождения. Им стал Калининградский янтарный комбинат.Месторождение в поселке Малышева является самым крупным месторождением изумрудов в Европе и единственным в России. В год предприятие перерабатывает 93,7 тысячи тонн породы. Ежедневно добывается до полутора килограммов изумрудов, 30 килограммов бериллов, 100 граммов александритов.Источник:

Источник: nashaplaneta.su