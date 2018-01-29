На Урале добыли изумруд весом 1,6 килограмма
20:24. 29 января 2018 Просмотров - 291 3 коммент. Опубликовал: brahman
Изумруд весом 1,6 килограмма добыли на Малышевском руднике (ОП «Малышева», структурное подразделение АО «Калининградский янтарный комбинат», входящего в ГК «Ростех»), по оценкам специалистов, подобные находки совершаются раз в десятилетие, сообщает в понедельник департамент информполитики губернатора Свердловской области.
Уникальный кристалл был найден в очистном забое шахты. Друзу, торчащую в стене, заметили бригадир и заместитель главного геолога.
«Кристалл вовремя заметили и подняли на поверхность, сохранив его в первозданном виде. Это говорит о высоком профессионализме и слаженной работе наших сотрудников. За это они уже получили премию», — приводятся в сообщении слова директора ОП «Малышева» Евгения Василевского.
Сообщается, что полупрозрачный светло-зеленый камень уже оценили сотрудники Гохрана России: по качеству он относится ко второму сорту, цветность вторая. По предварительной оценке, стоимость минерала превышает четыре миллиона рублей. Имя новому крупному изумруду пока не дали.
«Малышевское месторождение известно во всем мире, в том числе, уникальными находками. В настоящее время на предприятии разрабатывается комплексная программа развития мощностей, что обеспечит увеличение добычи, соответственно, обретение новых редких минералов», — цитирует департамент информполитики министра промышленности и науки региона Сергея Пересторонина.
Департамент отмечает, что Малышевский рудник пережил непростые времена. Здесь многие годы добывали бериллы и руду редких металлов для оборонной и атомной промышленности. В 1990-е годы возникла угроза затопления шахт и их полного разрушения. В 2008 году на федеральном уровне было поддержано ходатайство руководства Свердловской области о переходе рудника к ответственному собственнику для продолжения разработки уникального месторождения. Им стал Калининградский янтарный комбинат.
Месторождение в поселке Малышева является самым крупным месторождением изумрудов в Европе и единственным в России. В год предприятие перерабатывает 93,7 тысячи тонн породы. Ежедневно добывается до полутора килограммов изумрудов, 30 килограммов бериллов, 100 граммов александритов.
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Источник: nashaplaneta.su
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В алмазный фонд как раньше или как сей час на жидовщину?!
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Да, такой красавец должен находиться в Гохране как всенародное достояние
или в Эрмитаже.
Молодцы сотрудники Калининградского янтарного комбината, поздравляю!
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“`З Д Р А В С Т В У Й Т Е!“`
~~~ Это – Достояние России! ~~~
_ ЭТА находка – Достояние России!
ЭТОЙ находкой – ВОСХИЩАЕТСЯ Русский народ!
НО…к сожалению,чему ЕСТЬ МАССА примеров…
ЭТОТ Изумруд(как и МНОГОЕ иное…),
МОЖЕТ…”потеряться”…или его – УКРАДУТ…
_ МНОГОЕ и РАЗНОЕ…из России ВЫВОЗИТСЯ…
А взамен – РАЗНАЯ ГАДОСТЬ ввозится…
Россию МНОГО летиями – Р А С Х И Щ А Ю Т,
МНОГОЕ в России КРАДУТ,такое МОЖЕТ быть и ТУТ…
УЖЕ ЕСТЬ мнения,что ЭТОТ Изумруд – “пропадут”…
_ К примеру:в конце января 2018 года в Китай -
ИЗ России КОНТРАБАНДУ(более 800 медвежьих ЛАП)-
И разное прочее(включая ОРУЖИЕ)- КИТАЙЦЫ вывозили!
А вот ИХНИХ БАЗЫ и МАССА тех,КТО “ЭТО” совершали -
На протяжении МНОГИХ лет…так и НЕ – выявили…!
_ ,,СЛАВА–”российскОЙ”-власти–”СЛАВА”…
Как с лева ЭТА ,,слава,,- так ИМ и с права…
Это такая Народная,Русская – в России ЗАБАВА…
ДОЛЖНА быть на ЭТУ “народную” власть УПРАВА…
Иначе РАЗГРАБЛЯТЬ России БУДЕТ и впредь ЭТА ОРАВА!
_ Сергей Глазьев ЗАЯВИЛ о ВЫВОДЕ из России -
Т Р И Л Л И О Н А $$$ долларов!(столько НАВОРОВАЛИ)
Вот ЭТО размах-и-аппетиты – у ТАМошних ХАПУГ=ВОРОВ!
И эТОТ – России ГРАБЁЖ – ИДЁТ не первый год!
НЕНАВИДИТ в России “российскую” власть – Русский народ!
_ Россия – БОГАТЕЙШАЯ страна Мира,
В которой ОЧЧЧЕНЬ МНОГО чего ЕСТЬ!
Но ГЛАВНАЯ Проблема России – это “её” ВЛАСТЬ,
ПРЕСТУПЛЕНИЙ которой МАССА – их не счесть…
Но ЖЕЛАЮЩИХ Изменить ситуацию – МНОГО тоже ЕСТЬ…
_ Алмазный Фонд и Госхран – при Нашем СССР были!
МНОГОЕ там Хранилось,и РАЗНОЕ – УЖЕ “уплыли”…
Россия ДОЛЖНА сохранить Эту СВОЮ – Природную “жемчужину”!
ЧТОБЫ она НЕ “пропала”(и НЕ выкупили)- на жидовщину…
* ПОРА России НАЧИНАТЬ БЕРЕЖНО относиться к Своим Богатствам!
Чтобы они НЕ уходили из России РАЗНООБРАЗНЫМ – на дармовщину!!!
““““““““““““““““““““`[39-107]““`
Ничего ни к кому личного,так -
мысли мимо ПРОХОДЯЩЕГО…
* Хорошего Вам (ВСЕМ…)настроения! – Благодарю.
= = = = =
С уважением – Валерий Бондарик.
Эдмонтон. Канада. 29-01-18.