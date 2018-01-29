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На Урале добыли изумруд весом 1,6 килограмма

20:24. 29 января 2018 Просмотров - 291 3 коммент. Опубликовал:


Изумруд весом 1,6 килограмма добыли на Малышевском руднике (ОП «Малышева», структурное подразделение АО «Калининградский янтарный комбинат», входящего в ГК «Ростех»), по оценкам специалистов, подобные находки совершаются раз в десятилетие, сообщает в понедельник департамент информполитики губернатора Свердловской области.

Уникальный кристалл был найден в очистном забое шахты. Друзу, торчащую в стене, заметили бригадир и заместитель главного геолога.

«Кристалл вовремя заметили и подняли на поверхность, сохранив его в первозданном виде. Это говорит о высоком профессионализме и слаженной работе наших сотрудников. За это они уже получили премию», — приводятся в сообщении слова директора ОП «Малышева» Евгения Василевского.

Сообщается, что полупрозрачный светло-зеленый камень уже оценили сотрудники Гохрана России: по качеству он относится ко второму сорту, цветность вторая. По предварительной оценке, стоимость минерала превышает четыре миллиона рублей. Имя новому крупному изумруду пока не дали.

«Малышевское месторождение известно во всем мире, в том числе, уникальными находками. В настоящее время на предприятии разрабатывается комплексная программа развития мощностей, что обеспечит увеличение добычи, соответственно, обретение новых редких минералов», — цитирует департамент информполитики министра промышленности и науки региона Сергея Пересторонина.

Департамент отмечает, что Малышевский рудник пережил непростые времена. Здесь многие годы добывали бериллы и руду редких металлов для оборонной и атомной промышленности. В 1990-е годы возникла угроза затопления шахт и их полного разрушения. В 2008 году на федеральном уровне было поддержано ходатайство руководства Свердловской области о переходе рудника к ответственному собственнику для продолжения разработки уникального месторождения. Им стал Калининградский янтарный комбинат.

Месторождение в поселке Малышева является самым крупным месторождением изумрудов в Европе и единственным в России. В год предприятие перерабатывает 93,7 тысячи тонн породы. Ежедневно добывается до полутора килограммов изумрудов, 30 килограммов бериллов, 100 граммов александритов.

Источник:

Источник: nashaplaneta.su

Метки: российские новости
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3 коммент.»

  • 688 542
    макс 29 января 2018 в 20:28 Ссылка Пометить
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    В алмазный фонд как раньше или как сей час на жидовщину?!

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  • 4469 3867
    Руса 29 января 2018 в 23:27 Ссылка Пометить
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    Да, такой красавец должен находиться в Гохране как всенародное достояние
    или в Эрмитаже.
    Молодцы сотрудники Калининградского янтарного комбината, поздравляю!

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  • 509 263
    Valeriy Bondarik 29 января 2018 в 23:58 Ссылка Пометить
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    “`З Д Р А В С Т В У Й Т Е!“`

    ~~~ Это – Достояние России! ~~~

    _ ЭТА находка – Достояние России!
    ЭТОЙ находкой – ВОСХИЩАЕТСЯ Русский народ!
    НО…к сожалению,чему ЕСТЬ МАССА примеров…
    ЭТОТ Изумруд(как и МНОГОЕ иное…),
    МОЖЕТ…”потеряться”…или его – УКРАДУТ…

    _ МНОГОЕ и РАЗНОЕ…из России ВЫВОЗИТСЯ…
    А взамен – РАЗНАЯ ГАДОСТЬ ввозится…
    Россию МНОГО летиями – Р А С Х И Щ А Ю Т,
    МНОГОЕ в России КРАДУТ,такое МОЖЕТ быть и ТУТ…
    УЖЕ ЕСТЬ мнения,что ЭТОТ Изумруд – “пропадут”…

    _ К примеру:в конце января 2018 года в Китай -
    ИЗ России КОНТРАБАНДУ(более 800 медвежьих ЛАП)-
    И разное прочее(включая ОРУЖИЕ)- КИТАЙЦЫ вывозили!
    А вот ИХНИХ БАЗЫ и МАССА тех,КТО “ЭТО” совершали -
    На протяжении МНОГИХ лет…так и НЕ – выявили…!

    _ ,,СЛАВА–”российскОЙ”-власти–”СЛАВА”…
    Как с лева ЭТА ,,слава,,- так ИМ и с права…
    Это такая Народная,Русская – в России ЗАБАВА…
    ДОЛЖНА быть на ЭТУ “народную” власть УПРАВА…
    Иначе РАЗГРАБЛЯТЬ России БУДЕТ и впредь ЭТА ОРАВА!

    _ Сергей Глазьев ЗАЯВИЛ о ВЫВОДЕ из России -
    Т Р И Л Л И О Н А $$$ долларов!(столько НАВОРОВАЛИ)
    Вот ЭТО размах-и-аппетиты – у ТАМошних ХАПУГ=ВОРОВ!
    И эТОТ – России ГРАБЁЖ – ИДЁТ не первый год!
    НЕНАВИДИТ в России “российскую” власть – Русский народ!

    _ Россия – БОГАТЕЙШАЯ страна Мира,
    В которой ОЧЧЧЕНЬ МНОГО чего ЕСТЬ!
    Но ГЛАВНАЯ Проблема России – это “её” ВЛАСТЬ,
    ПРЕСТУПЛЕНИЙ которой МАССА – их не счесть…
    Но ЖЕЛАЮЩИХ Изменить ситуацию – МНОГО тоже ЕСТЬ…

    _ Алмазный Фонд и Госхран – при Нашем СССР были!
    МНОГОЕ там Хранилось,и РАЗНОЕ – УЖЕ “уплыли”…
    Россия ДОЛЖНА сохранить Эту СВОЮ – Природную “жемчужину”!
    ЧТОБЫ она НЕ “пропала”(и НЕ выкупили)- на жидовщину…
    * ПОРА России НАЧИНАТЬ БЕРЕЖНО относиться к Своим Богатствам!
    Чтобы они НЕ уходили из России РАЗНООБРАЗНЫМ – на дармовщину!!!
    ““““““““““““““““““““`[39-107]““`
    Ничего ни к кому личного,так -
    мысли мимо ПРОХОДЯЩЕГО…
    * Хорошего Вам (ВСЕМ…)настроения! – Благодарю.
    = = = = =
    С уважением – Валерий Бондарик.
    Эдмонтон. Канада. 29-01-18.

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