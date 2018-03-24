Женщина с кувалдой. Ольга Сыскова — единственный кузнец в юбке на Урале

«В моей семье все работали руками. Мама шила, папа — по столярному делу, а дед вообще мог смастерить всё что угодно. Я маленькая всегда крутилась рядом с ними. Обожгусь, порежусь, но всё равно лезу. Я ещё в детстве решила, что, когда вырасту, буду что-то делать руками. Так и получилось», — рассказывает Ольга.25 лет назад она впервые оказалась на экскурсии у знаменитого уральского кузнеца Александра Лысякова. А когда пришла домой, поняла — должна вернуться в цех, попробовать поработать с металлом сама. Узнав про желание Ольги, Лысяков удивился. «Он в меня не верил и не очень-то хотел со мной заниматься. Я сама внедрилась (улыбается). Я такая: если чего-нибудь захочу — обязательно своего добьюсь. Но должна сказать, что перед Александром Андреевичем до сих пор трепещу. Не от страха, конечно, из уважения».Начинала Ольга с форм для литья, потом решила поработать по горячему металлу, на кувалде. «Первое время, когда не получалось, надо мной все смеялись, но мне всё равно это ужасно нравилось. Так, шаг за шагом освоила профессию. Близкие тоже постепенно привыкли к тому, чем я занимаюсь. Конечно, руки у меня всегда чёрные и я их часто прячу. Стараюсь, чтобы внешний вид не выдавал, что я на тяжёлой работе. В кузнице важна не только выносливость, тут надо и технически подкованным быть, и художественное видение иметь. Процесс ведь непростой. Сначала нарисовать эскиз, утвердить его, снять размеры, рассчитать геометрию, понять, сколько нужно металла. Дальше подковка кузнечных элементов, потом сборка готовой вещи, покраска, монтаж. Не скажу, что сегодня я могу делать всё это. Но тем не менее какие-то вещи мне удаются лучше, чем другим. Скажем, если делаются клинки, я делаю к ним ножны. Если гвозди — я могу их позолотить».Кувалда, которой орудует Ольга, весит 8 килограммов. «Просто “помахать” кувалдой не получится. Ею надо умело работать — как минимум попадать, куда нужно. Тяжело, но я не делю профессии на женские и мужские. Тем более что женщины по многим позициям дадут фору мужчинам. У меня, скажем, безграничное терпение. Например, мне захотелось научиться лошадь ковать, но Александр Андреевич был категорически против: это очень опасно, да и нужна мужская сила. Кого-то, быть может, это и остановило, только не меня. Хитростью нашла подход к лошадям, приучила их стоять спокойно, терпеть и давать мне прибить подкову. Когда первую подкову поставила — такое счастье было!»Об Ольге Александр Лысяков говорит так: «Про себя я ей сочувствую. Выглядит отлично, стильно и всегда доброжелательная. Мы подтягиваемся. Но заменить женский коллектив, офис с евроремонтом, белые воротнички и оргтехнику мы не можем. Есть лес, озеро, лошадь, кузня, огонь, общий стол. И никаких интриг, зависти, сплетен. Тоска!»Она с ним не согласна: «Я с 18 лет работаю на производстве и неизменно в мужских коллективах. Мне так посчастливилось: никаких поводов для соперничества, пустых разговоров на дамские темы, которые я не очень люблю, никакой тоски. Здесь весело и свободно».

Источник: nashaplaneta.su