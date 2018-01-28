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Варангал – на каком древнем 3D-принтере всё это делали?

16:53. 28 января 2018 Просмотров - 293 Нет комментариев Опубликовал:

В Варангале поражает качество обработки твердых пород, в частности базальта – оно идеальное. Ровные, как лазером отмеренные и отсечные блоки, красивая и сложная резьба с полировкой. Где же древний 3D-принтер, который всё это сделал?

Подробный отчёт о поездке на этот объект можно просмотреть по этой ссылке: < ![CDATA[]]>Варангал — мегалитическая загадка времён< ![CDATA[]]>

Одна из интереснейших мегалитических загадок планеты – Варангал в Индии глазами очевидца.

Источник: www.kramola.info

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