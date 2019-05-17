Главная » История, Невероятное в мире, Творчество

Каменные чудеса форта Варангал. Индия

09:16. 17 мая 2019 Просмотров - 398 Один комментарий Опубликовал:
Варангал – город в индийском штате Телангана. Место известно множеством памятников архитектуры 12-14 вв. Здесь находятся остатки крепости Варангал. Да, каменных развалин здесь хватает. Но как всегда, интересные факты из этого места кроются в деталях искусно обработанных каменных пород.

В свое время кто-то поделился ссылкой на детали в строениях Варангала. Предлагаю их посмотреть и сделать выводы, насколько это возможно по фотографиям.





Почему это место назвали форт (крепость, укрепление) – непонятно. Для фортификационного объекта не нужны такие искусно выполненные узоры, геометрические орнаменты, квадратные отверстия и т.д. Обычно историки называют такие места храмами. В картах google конкретно это место называют Парк Варангал. А укрепленные стены имеют гораздо больший периметр:



Все интересные детали в рамках одной статьи показать невозможно, приведу лишь самые яркие: в колоннах, обломках различных элементов и т.п.


Сразу возникают вопросы: зачем нужны были внутренние прорези в каменных колоннах и их сегментах. И чем их могли так искусно выполнить?


Чем можно вырезать отверстия с прямыми углами внутри? А отрицательные (внутренние) углы в этом орнаменте под узел? Колонна тоже имеет внутренние выемки породы, которые простым долотом и молотком не изготовить.


Эти изделия похожи на заготовки в разной степени готовности. Где-то есть орнамент, где-то он частично присутствует. Т.е. получается, что это место было и местом изготовления элементов. Строение недостроили? Почему все бросили?

Небольшой ролик от индийского исследователя древностей:




В этом месте есть каменные полы с железными стяжками, соединяющие плиты. Т.е. здесь была еще и металлургия.


Превосходно изготовленный орнамент (слева) и обломок по всей видимости какой-то каменной ванны. Про разрушения подобных огромных изделий – отдельный вопрос. Это нужно постараться так разломить изделие. А перед этим – поднять, опрокинуть. Следов кернов не видно. Конечно, можно предположить, что разрушения появились из-за взрыва пороха во времена его существования.


Круглые элементы в прямоугольных камнях. Как это обрабатывали? Даже сейчас с нашими инструментами это трудная задача.

Кроме фантастически обработанных каменных элементов, в этом месте находится каменная кладка части какого-то строения:


Когда смотрел оригиналы фотографий, то было видно, что шов между блоками не имеет зазоров. Либо блоки с высокой точностью изготовлены, либо это стандартизированные блоки, отлитые в высокоточной опалубке по рецепту искусственного песчаника.

Из каких пород изготовлены все эти каменные элементы в Варангале? Кто-то говорит, что это черный базальт и гранит. Но я посмотрел на фотографии в большом разрешении, где видна их структура. На гранит это не похоже. А похожи на песчаник. На черный и красный. Конечно, скептики опять будут говорить, что в очередной раз гадаю по фотографиям.



Что, если древние умели изготавливать изделия из искусственного песчаника? А это место – мастерская, или даже завод для изготовления элементов для строительства многих храмов, как мы их сейчас называем.

В наше время можно изготовить искусственный песчаник вот по этой технологии:

Понадобится: песок, глина, жидкое стекло и хлористый кальций
Нужно перемешать все три первых компонента из списка, отформовать изделие в пропорции 10:1:3(4). Жидкое стекло (если это концентрат) можно развести водой в пропорции 1 к 1/3 воды. Хлористый кальций разводят из пропорции 1л воды к 300 грамм соли. Руками из в опалубке или в форме. И далее на три дня поместить изделие в раствор соли (хлористого кальция).

Описание химии процесса: ионы кальция из раствора замещают ионы натрия из жидкого стекла. Жидкое стекло превращается в гель, который быстро твердеет, связывая всю массу в монолит. Ионы натрия в этом процессе переходят в раствор, превращаясь в хлорид натрия.
Источник

Если кто-то попробует данную технологию, рецепт – дайте знать. В летний период тоже как будет время попробую по-экспериментировать. Если будет положительный результат – сделаю отдельную статью. Технология простая.

Если древние владели подобной технологией и понимали химию процесса, кальцинирования смесей, то вероятно многие каменные изделия, строения, которые мы видим – это формовки и отливки. А так же резьба по еще не затвердевшим окончательно массам.

Источники:
[Spoiler (click to open)]https://fotki.yandex.ru/users/natalia-arhiv/album/539026/
http://ardm.livejournal.com/66338.html
***

Что бы поддержать журнал, перейдите по ссылке на эту статью в Яндекс.Дзен. Можете прочесть там комментарии и оставить свой.

Если Вам нравится информация в этом журнале и статьи, которые размещает автор, то его можно поблагодарить здесь. Мотивация не бывает лишней. Благодарю всех, кто выразил свою признательность за время существования журнала!

Группы в соцсетях и другие площадки, где выкладываются ссылки и материалы журнала:
ВК-sibved
ФБ-sibved
Яндекс.Дзен


Источник: https://sibved.livejournal.com/299519.html

Метки: гпб, древние строения, индия, история, пластичный камень

Оценка информации

GD Star Rating
a WordPress rating system
Поделиться:

Записи на схожие темы
Блоггеры против РПЦ
РПЦ призывает к войне, в РПЦ стараются быть богатыми (официально), в РПЦ процветает гомосексуализм, вот и Кураев об этом говорит, в РПЦ даже процветает педофилия. Что это за организация, РПЦ, которая с таким набором "ценностей" ещё и русский народ ...
Ужин в Кремле — дело принципа!
Сколько живёшь — столько удивляешься. Иные люди, мнящие себя политиками, умудряются разменять свой авторитет на один сытный ужин. Об этом статья блоггера Дмитрия Беляева. В своём блоге Дмитрий Беляев пишет: «Шёл февраль 1917 года. На званный ужин в Зимнем...
Сирия на грани падения – пророчество Ванги сбывается
Баррикады на улицах Дамаска, стрельба, артиллерийский огонь, дым от пожаров – так выглядит сегодня сирийская столица, где уже уже третьи сутки идут ожесточенные бои между правительственными силами и повстанцами. Во вторник в небе надстолицей появились ...
Вспомним еще раз пророчества о России
Эти пророчества многие уже видели. Полезно их вновь осмыслить на фоне происходящих сегодня событий. Американский ясновидец Дэнтон Бринки: «Следите за Росией (автор использует старое название нашей державы, которое в древности писалось с одной "с" в ...
2. Мы все – пришельцы на этой планете
... и сейчас ещё находят гигантские каменные блоки этих зданий и невероятных...
Перун-Батюшка.
Древнейшим литературным памятником Индии является “Ригведа”. Она была создана ... племенами ариев, которые вторглись в Индию с северо-запада, по всей... из трех частей, и в каменном своде небес был проложен канал...

Один комментарий » Оставить комментарий


  • 8342 6398
    Павел 17 мая 2019 в 13:06

    Технология искусственного камня из указанных реагентов очень старая и успешно работает. Проверять не надо. Так можно склеивать битую керамику: сначала с силикатным клеем соединяем осколки, а после подсушивания – пропитываем солью кальция.
    Древние использовали вулканический пепел и золу в качестве связующего – почитайте про пуццолановые цементы. Возможно, для этой цели годятся и вулканические грязи с определенной кислотностью.

    Ответить
       

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)