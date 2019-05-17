Каменные чудеса форта Варангал. Индия
09:16. 17 мая 2019 Просмотров - 398 Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Варангал – город в индийском штате Телангана. Место известно множеством памятников архитектуры 12-14 вв. Здесь находятся остатки крепости Варангал. Да, каменных развалин здесь хватает. Но как всегда, интересные факты из этого места кроются в деталях искусно обработанных каменных пород.
В свое время кто-то поделился ссылкой на детали в строениях Варангала. Предлагаю их посмотреть и сделать выводы, насколько это возможно по фотографиям.
Почему это место назвали форт (крепость, укрепление) – непонятно. Для фортификационного объекта не нужны такие искусно выполненные узоры, геометрические орнаменты, квадратные отверстия и т.д. Обычно историки называют такие места храмами. В картах google конкретно это место называют Парк Варангал. А укрепленные стены имеют гораздо больший периметр:
Все интересные детали в рамках одной статьи показать невозможно, приведу лишь самые яркие: в колоннах, обломках различных элементов и т.п.
Сразу возникают вопросы: зачем нужны были внутренние прорези в каменных колоннах и их сегментах. И чем их могли так искусно выполнить?
Чем можно вырезать отверстия с прямыми углами внутри? А отрицательные (внутренние) углы в этом орнаменте под узел? Колонна тоже имеет внутренние выемки породы, которые простым долотом и молотком не изготовить.
Эти изделия похожи на заготовки в разной степени готовности. Где-то есть орнамент, где-то он частично присутствует. Т.е. получается, что это место было и местом изготовления элементов. Строение недостроили? Почему все бросили?
Небольшой ролик от индийского исследователя древностей:
В этом месте есть каменные полы с железными стяжками, соединяющие плиты. Т.е. здесь была еще и металлургия.
Превосходно изготовленный орнамент (слева) и обломок по всей видимости какой-то каменной ванны. Про разрушения подобных огромных изделий – отдельный вопрос. Это нужно постараться так разломить изделие. А перед этим – поднять, опрокинуть. Следов кернов не видно. Конечно, можно предположить, что разрушения появились из-за взрыва пороха во времена его существования.
Круглые элементы в прямоугольных камнях. Как это обрабатывали? Даже сейчас с нашими инструментами это трудная задача.
Кроме фантастически обработанных каменных элементов, в этом месте находится каменная кладка части какого-то строения:
Когда смотрел оригиналы фотографий, то было видно, что шов между блоками не имеет зазоров. Либо блоки с высокой точностью изготовлены, либо это стандартизированные блоки, отлитые в высокоточной опалубке по рецепту искусственного песчаника.
Из каких пород изготовлены все эти каменные элементы в Варангале? Кто-то говорит, что это черный базальт и гранит. Но я посмотрел на фотографии в большом разрешении, где видна их структура. На гранит это не похоже. А похожи на песчаник. На черный и красный. Конечно, скептики опять будут говорить, что в очередной раз гадаю по фотографиям.
Что, если древние умели изготавливать изделия из искусственного песчаника? А это место – мастерская, или даже завод для изготовления элементов для строительства многих храмов, как мы их сейчас называем.
В наше время можно изготовить искусственный песчаник вот по этой технологии:
Понадобится: песок, глина, жидкое стекло и хлористый кальций
Нужно перемешать все три первых компонента из списка, отформовать изделие в пропорции 10:1:3(4). Жидкое стекло (если это концентрат) можно развести водой в пропорции 1 к 1/3 воды. Хлористый кальций разводят из пропорции 1л воды к 300 грамм соли. Руками из в опалубке или в форме. И далее на три дня поместить изделие в раствор соли (хлористого кальция).
Описание химии процесса: ионы кальция из раствора замещают ионы натрия из жидкого стекла. Жидкое стекло превращается в гель, который быстро твердеет, связывая всю массу в монолит. Ионы натрия в этом процессе переходят в раствор, превращаясь в хлорид натрия.
Источник
Если кто-то попробует данную технологию, рецепт – дайте знать. В летний период тоже как будет время попробую по-экспериментировать. Если будет положительный результат – сделаю отдельную статью. Технология простая.
Если древние владели подобной технологией и понимали химию процесса, кальцинирования смесей, то вероятно многие каменные изделия, строения, которые мы видим – это формовки и отливки. А так же резьба по еще не затвердевшим окончательно массам.
Источники:
[Spoiler (click to open)]https://fotki.yandex.ru/users/natalia-arhiv/album/539026/
http://ardm.livejournal.com/66338.html
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В свое время кто-то поделился ссылкой на детали в строениях Варангала. Предлагаю их посмотреть и сделать выводы, насколько это возможно по фотографиям.
Почему это место назвали форт (крепость, укрепление) – непонятно. Для фортификационного объекта не нужны такие искусно выполненные узоры, геометрические орнаменты, квадратные отверстия и т.д. Обычно историки называют такие места храмами. В картах google конкретно это место называют Парк Варангал. А укрепленные стены имеют гораздо больший периметр:
Все интересные детали в рамках одной статьи показать невозможно, приведу лишь самые яркие: в колоннах, обломках различных элементов и т.п.
Сразу возникают вопросы: зачем нужны были внутренние прорези в каменных колоннах и их сегментах. И чем их могли так искусно выполнить?
Чем можно вырезать отверстия с прямыми углами внутри? А отрицательные (внутренние) углы в этом орнаменте под узел? Колонна тоже имеет внутренние выемки породы, которые простым долотом и молотком не изготовить.
Эти изделия похожи на заготовки в разной степени готовности. Где-то есть орнамент, где-то он частично присутствует. Т.е. получается, что это место было и местом изготовления элементов. Строение недостроили? Почему все бросили?
Небольшой ролик от индийского исследователя древностей:
В этом месте есть каменные полы с железными стяжками, соединяющие плиты. Т.е. здесь была еще и металлургия.
Превосходно изготовленный орнамент (слева) и обломок по всей видимости какой-то каменной ванны. Про разрушения подобных огромных изделий – отдельный вопрос. Это нужно постараться так разломить изделие. А перед этим – поднять, опрокинуть. Следов кернов не видно. Конечно, можно предположить, что разрушения появились из-за взрыва пороха во времена его существования.
Круглые элементы в прямоугольных камнях. Как это обрабатывали? Даже сейчас с нашими инструментами это трудная задача.
Кроме фантастически обработанных каменных элементов, в этом месте находится каменная кладка части какого-то строения:
Когда смотрел оригиналы фотографий, то было видно, что шов между блоками не имеет зазоров. Либо блоки с высокой точностью изготовлены, либо это стандартизированные блоки, отлитые в высокоточной опалубке по рецепту искусственного песчаника.
Из каких пород изготовлены все эти каменные элементы в Варангале? Кто-то говорит, что это черный базальт и гранит. Но я посмотрел на фотографии в большом разрешении, где видна их структура. На гранит это не похоже. А похожи на песчаник. На черный и красный. Конечно, скептики опять будут говорить, что в очередной раз гадаю по фотографиям.
Что, если древние умели изготавливать изделия из искусственного песчаника? А это место – мастерская, или даже завод для изготовления элементов для строительства многих храмов, как мы их сейчас называем.
В наше время можно изготовить искусственный песчаник вот по этой технологии:
Понадобится: песок, глина, жидкое стекло и хлористый кальций
Нужно перемешать все три первых компонента из списка, отформовать изделие в пропорции 10:1:3(4). Жидкое стекло (если это концентрат) можно развести водой в пропорции 1 к 1/3 воды. Хлористый кальций разводят из пропорции 1л воды к 300 грамм соли. Руками из в опалубке или в форме. И далее на три дня поместить изделие в раствор соли (хлористого кальция).
Описание химии процесса: ионы кальция из раствора замещают ионы натрия из жидкого стекла. Жидкое стекло превращается в гель, который быстро твердеет, связывая всю массу в монолит. Ионы натрия в этом процессе переходят в раствор, превращаясь в хлорид натрия.
Источник
Если кто-то попробует данную технологию, рецепт – дайте знать. В летний период тоже как будет время попробую по-экспериментировать. Если будет положительный результат – сделаю отдельную статью. Технология простая.
Если древние владели подобной технологией и понимали химию процесса, кальцинирования смесей, то вероятно многие каменные изделия, строения, которые мы видим – это формовки и отливки. А так же резьба по еще не затвердевшим окончательно массам.
Источники:
[Spoiler (click to open)]https://fotki.yandex.ru/users/natalia-arhiv/album/539026/
http://ardm.livejournal.com/66338.html
***
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Если Вам нравится информация в этом журнале и статьи, которые размещает автор, то его можно поблагодарить здесь. Мотивация не бывает лишней. Благодарю всех, кто выразил свою признательность за время существования журнала!
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Технология искусственного камня из указанных реагентов очень старая и успешно работает. Проверять не надо. Так можно склеивать битую керамику: сначала с силикатным клеем соединяем осколки, а после подсушивания – пропитываем солью кальция.
Древние использовали вулканический пепел и золу в качестве связующего – почитайте про пуццолановые цементы. Возможно, для этой цели годятся и вулканические грязи с определенной кислотностью.