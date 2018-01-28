33 фотографии искреннего безграничного счастья.

Ученые всё еще не могут определить, что такое настоящее счастье. Многие говорят о счастье как о состоянии высшего удовлетворения, полной гармонии тела и души. Но выбрать один вариант сложно, ведь сколько людей — столько и мнений.

Мы не расскажем тебе, что такое счастье. Но мы знаем, как оно выглядит, и готовы показать тебе.

Сегодня мы собрали фото, на которых удалось запечатлеть то самое пресловутое счастье. Посмотри и постарайся ощутить частичку этого великолепного чувства.

1. Ракетного удара по Гавайям не последовало. Мы выжили. Что может быть лучше?

2. Доченьке купили новую шапку. Кажется, она ей нравится.

3. Эта пара празднует 35-ю годовщину свадьбы. И до сих пор светятся от счастья.

4. Счастье фаната. Не каждый день фотографируешься с Нео.

5. «После 7 лет проживания в стране, я таки получила гражданство США!»

6. Это ли не счастье, когда животные тебя обожают?

7. Когда у тебя 100-й день рождения и ты на матче любимой команды…

8. Счастливое позирование вместе с козленком.

9. Когда даже пиво тебе улыбается!

10. Слезы счастья. Его спасли и поят теплым молоком.

11. «Я поборол рак прямой кишки. Это самый счастливый день!»

12. Бравые ребята, переждав бомбежку, остались целыми и невредимыми.

13. 74 года вместе.

14. «10-месячный сын обожает этих персонажей. Это самая счастливая улыбка, которую я только видел».

15. Что может быть лучше, чем сон рядом с любимой хозяйкой?

16. Кажется, тюлень счастлив познакомиться с этими жизнерадостными людьми.

17. Девушка-еврейка, которой удалось пережить войну, и спасший ее солдат. Они поженились спустя год после войны и прожили вместе более 70 лет.

18. «Дочка без ума от Бэтмена. И с этой игрушкой он счастливее всех на свете.

19. Радость от первого в жизни снега.

20. Просто почувствуй этот вкус арбуза. С ароматом счастья…

21. Когда из приюта тебя забирают добрые, заботливые люди.

22. Что может быть лучше хорошей музыки?

23. Счастье, которое создавали годами.

24. Ленивое, сонное, мохнатое… счастье.

25. Я так радуюсь, когда после долгого перерыва включают горячую воду.

26. Когда вся семья в сборе.

27. Похоже на поздравление с именинами.

28. Первый домашний питомец.

29. Когда понимаешь, что голодать этой зимой не придется.

30. Место, где все герои вместе.

31. Кажется, он давно об этом мечтал.

32. Когда ты — герой вечеринки.

33. Слезы счастья…

Как видишь, счастье проявляется в разных формах. И это ощущение могут испытывать не только люди, но и животные.

Счастье бывает разным. Его может вызвать как покупка желанной вещи, так и встреча с дорогим человеком. Счастье может быть выстраданным, когда на него потрачены огромные усилия. Каким бы оно ни было — это великолепное чувство.

Надеемся, что эта подборка фотографий понравилась тебе. Если это так, делись статьей с друзьями, пусть они тоже обретут частичку счастья!

Источник: nashaplaneta.su