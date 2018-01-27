Нужен ли российской армии новый АК-12?

Знакомые нам автоматы Калашникова серии АК-74 и их производные скоро канут в лету. В конце прошлого года были завершены государственные испытания их приемников - автоматов АК-12 и АЕК-971.

Эти новости вызывают самые разнообразные эмоции. В обществе задаются вопросами: есть ли необходимость в отказе от проверенного временем стрелкового оружия и смогли ли современные конструкторы превзойти легендарное творение Михаила Калашникова?

Как полагают военные эксперты, замена основного автомата назрела давно. Первые попытки это сделать были предприняты еще на закате СССР. Новым оружием бойцов должен был стать АН-94 - творение конструктора Геннадия Никонова. Но в лихие 90-е было не до этого и автомат закупался лишь мелкими партиями, а потом и вовсе был забыт.Вновь тема была поднята в конце 2000-х годов.