Нужен ли российской армии новый АК-12?
13:54. 27 января 2018 Просмотров - 468 4 коммент. Опубликовал: jackomb
Знакомые нам автоматы Калашникова серии АК-74 и их производные скоро канут в лету. В конце прошлого года были завершены государственные испытания их приемников - автоматов АК-12 и АЕК-971.
Эти новости вызывают самые разнообразные эмоции. В обществе задаются вопросами: есть ли необходимость в отказе от проверенного временем стрелкового оружия и смогли ли современные конструкторы превзойти легендарное творение Михаила Калашникова?
Как полагают военные эксперты, замена основного автомата назрела давно. Первые попытки это сделать были предприняты еще на закате СССР. Новым оружием бойцов должен был стать АН-94 - творение конструктора Геннадия Никонова. Но в лихие 90-е было не до этого и автомат закупался лишь мелкими партиями, а потом и вовсе был забыт.Вновь тема была поднята в конце 2000-х годов.
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“В обществе задаются вопросами: есть ли необходимость в отказе от проверенного временем … оружия” – так и Т-34 был не плохим… для своего времени… Обществу ли решать такие узкоспециальные вопросы?
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Хорошие были и тяжелые танки Т-10М, которые сняли с вооружения в 1993 году.
Они сегодня пригодились бы Сирии.
Что касается новых автоматов вместо АК-74, то они нужны и неплохо бы их
обкатать в боевых условиях в той же Сирии.
Выпуск АК-74 можно продолжать для экспорта и хранения в резерве.
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Пуля – дура, штык – молодец!
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Правильно, только Мосинка со штыком нужна армии. Надежная, стреляет хорошо и точно. Калибр опять же приличный. Обвес нормальный сделать и все – можно хоронить наших солдат ротами. Оружие должно быть современным: АК-12 лучше АК-74 – по точности и кучности, а АЕК вообще уникальный автомат. Западные штурмовые винтовки превосходят наши по точности, в бою это немаловажный фактор, так что нужно менять.