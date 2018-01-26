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Суверенитет со всех сторон

11:29. 26 января 2018 Просмотров - 56 Нет комментариев Опубликовал:

Засилье иностранных слов в языке, как засилье иностранных компаний в экономике.

Незаметно подменяется свое на чужое.

При этом происходящее в экономике, конечно, куда важнее, но и изменения там произвести куда труднее. В языковой политике навести порядок, простите за тавтологию, на порядок проще.

Один из читателей моего блога nstarikov.ru Алексей из Новосибирска прислал следующее письмо:

Уважаемый Николай Викторович!

Причиной моего обращения к Вам послужило желание донести своё неприятие ситуации, сложившейся вокруг одного из главных символов России – флага РФ.
Так в чём же дело?
А дело в том, что я не понимаю, на каком основании наши СМИ, политики и многие граждане (наверное под влиянием СМИ), с пугающей настойчивостью и со странным постоянством, (и даже неким восхищением) упорно называют наш флаг российский «ТРИКОЛОР»!?
Неужели этот «англицизм» режет только мой слух? Что за радость, в угоду чему надо ломать свой язык? Почему красиво и просто по-русски не сказать «ТРЕХЦВЕТНЫЙ ФЛАГ»?
Разве не звучит? Почему радуга у нас, слава Богу, по прежнему «семицветная», а не «семиколорная»? Ведь и в Конституции РФ флаг описан как состоящий из трёх ЦВЕТОВ (Ст. 181 Конституции РФ и Федеральный конституционный закон от 25 декабря 2000 г. № 1-ФКЗ ст. 1).
Почему цвета у нас «разноцветные», а не «разноколорные», а флаг стал «Триколор»?
В русском слове «цвет» слышатся слова «свет», «цветение», т.е. если флаг «трёхцветный», то он «светит» тремя цветами! Он «цветёт», излучая трёхцветный Свет! А если разобрать этимологию слова COLOR, то в изначальном смысле это «ПОКРЫТИЕ». Получается, «триколор» это нечто трижды «покрытое». Судите сами, что красивее и правильнее.
Давайте будем бороться с загрязнением нашего великого русского языка от англицизмов.

Что тут сказать – постоянное повторение неких терминов и словосочетаний делает их «как бы» обыденными и «как бы» правильными. И эти не наши слова становятся часто упоминаемыми, а следом и вытесняют русские слова аналоги.

Например, слово «саммит», обозначающее встречу руководителей стран. В этом смысле оно звучит у нас постоянно. Английское слово summit означает встречу на высшем уровне. До середины 80-х годов не употреблялось у нас, а сегодня уже вытеснило понятное словосочетание «встреча на высшем уровне».

Такая же история произошла и с наименованием нашего флага. Очевидно, что флаг России должен называться по-русски.
А значит флаг у нас Трехцветный. Трехцветный Российский флаг. И нет у нас никакого триколора.
Большая просьба к руководству наших СМИ – дайте распоряжение своим сотрудникам. Пусть они говорят и пишут по-русски.

Это и правильно и приятно.

Суверенитет – он ведь со всех сторон.
Не только в экономике. Но и в экономике тоже.

По этому поводу хочу привести высказывание профессора Валентина Катасонова о так называемом бюджетном правиле».

Суть этого «правила» следующая: устанавливается цена отсечения. И все средства выше этой цифры из поступающих нефтяных доходов складываются в Фонд национального благосостояния. То есть в кубышку. Сегодня «отсекается» вся сумма выше 40 долларов за баррель.
В итоге получается очень любопытная картина. Себестоимость добычи углеводородов примерно 20$, цена на мировом рынке в районе 70$. Бюджетное правило при границе в 40$ приводит к тому, что после вычета себестоимости нефти, в наш бюджет попадает 20$. А вот «отрезанные» свыше 40$ ещё 30$ попадают … в американскую экономику.

Поддерживают пирамиду Госдолга США. Ведь все средства «резервных фондов» не просто откладываются на черный день, а вкладываются в гособлигации наших главных мировых соперников. Тех, кто прямо в своих документах называет Россию главной угрозой и врагом, вводят санкции и ведут враждебную политику в отношении нашей страны.
В итоге от добычи российской нефти США получают больше, чем Россия.

Объяснение, почему надо обязательно покупать трежери (гособлигации США), поражает детским уровнем пояснения. Мол, это надежно. Возможно, и надежно. Но ещё надежнее не давать никому в долг, если проценты столь ничтожны. Да и вообще – давать в долг своему врагу очень глупо. Даже, если и надежно. С политической точки зрения это либо абсурд, либо выплата дани. С экономической точки зрения, это точно также, либо абсурд, либо закамуфлированная дань.
Никак иначе не объяснить почему считается лучшей идеей под бросовый процент давать в долг противнику, вкладывая средства в его экономику, вместо того, чтобы развивать свою.

И ещё хочется отметить, что до тех пор, пока вы и так отдаете США больше, чем получаете сами, в условиях их санкций и постоянной недружественной политики, у Вашингтона нет ни одного мотива МЕНЯТЬ СВОЮ ПОЛИТИКУ В ОТНОШЕНИИ РОССИИ!

Так, что давайте начнем с языка, а потом сразу и займемся экономикой.

Суверенитет – он со всех сторон должен быть.

Источник: nstarikov.ru

Метки: блог
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