Главная » Аналитика, Политика, Психология, События Настоящего

Дан ответ: почему Путин не пойдет на дебаты-2018

10:07. 26 января 2018 Просмотров - 335 11 коммент. Опубликовал:

Дан ответ: почему Путин не пойдет на дебаты-2018. 382210.jpeg

Российские оппозиционеры снова упрекают президента России Владимира Путина в нежелании участвовать в дебатах.

Как пишет на Эхе Москвы Дмитрий Быков, "такая молчаливость воспринимается уже не как сила, а как бессодержательность, отсутствие программы, даже некоторая нелегитимность (потому что источником его легитимности был Ельцин, а от ельцинской России уже ничего не осталось). Человек ведь может молчать по двум причинам. Либо ему не о чем с нами говорить, либо у него вообще проблемы с диалогом и он боится любых дискуссий".

По его словам, Путину якобы "нечего сказать, нечего продемонстрировать, кроме ссоры со всем миром и огромного количества людей, которым при нем комфортно стагнировать". 
 
Как ранее сообщал Politonline.ru, руководство  КПРФ в лице ее лидера  Геннадия Зюганова добивается дебатов между кандидатом от партии Павлом Грудининым и президентом России Владимиром Путиным.
 
По словам Зюганова, "президент говорил о том, что очень важно, чтобы на выборы вышли кандидаты с созидательной программой. Мы ее выдвинули, мы выдвинули талантливого кандидата. Мы нОтметим, что в дебатах намерены участвовать и Павел Грудинин, и Владимир Жириновский, и Ксения Собчак, и Григорий Явлинский, и Борис Титов. Большинство хочет дебатировать непосредственно с Путиным, а не с его представителями.
 
Тем не менее Путин уже заявил о своем неучастим в процессе. А между собой участники дебатировать не хотят - к примеру, Грудинину не интересно встречаться с Собчак, потому что "у нее нет программы". Жириновский считает, что дебаты не должны быть монотематическими, в них следует сталкивать программы целиком.
 
Собственно, оппозиция тоже настаивает на дебатах, по сути дела пытаясь наложить американскую реальность на российскую. Якобы в тех же США, Великобритании и Франции в дебатах порой решается, кому отдаст предпочтение колеблющийся электорат.астаиваем на публичных дебатах с основным кандидатом - президентом Путиным".
Многие эксперты уже высказались в том духе, что это ошибочная позиция, поскольку в США этим дело не ограничивается. Кампания на выборах - это постоянные поездки по стране и встречи, иногда по несколько в день, причем в разных местах, а также сбор средств.
 
В России же программы у кандидатов есть, но нельзя сказать, что в эпоху всеобщей интернетизации они знакомы многим избирателям. Кандидаты не ездят по стране и  не работают точечно с электоральными группами - например, не пытаются встретиться с рабочими или фермерами. И дебаты не станут волшебным пропуском в головы людей. 
 
Так что нежелание участвовать в дебатах - это привилегия политика, который чувствует свое преимущество.
 
"Закон дает право участвовать или не участвовать в дебатах. Но представители оппозиции что делают? Им не важны последствия принимаемых решений - они просто апеллируют к потребностям граждан, обещая им "мы бы сделали так, мы бы сделали эдак", А говорить о том, что надо с сегодня на завтра обеспечить всех жильем, сделать всех счастливыми, богатыми и здоровыми - это разговор не на равных",- делился в 2012 году Путин.
 
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Новости Украины и Новороссии 29 июня 2016
...наступление ВСУ в данном случае было закономерным...ответить на беспокойство, выраженное в ходе дебатов ...киевской власти не ответили. «Почему в унитарной ... России Владимир Путин отмечал необходимость принять...не будет принят, пойдет ли Захарченко на выполнение...
Бэкграунд, выпуск-239 за 17 декабря 2011
... решений. Владимир путин, который неотвратимо... ближайшем рассмотрении данной темы становится вполне... факт острых дебатов в родном... Непонятно только, почему такие проверки начались... цены, а пойдет на сокращение объемов... опубликовала официальный ответ на вопрос ...
Бэкграунд, выпуск-316 за 7 сентября 2013
...и ответа на главный вопрос – по какому пути пойдет ...то договориться с В.Путиным, почему в Москву полетел именно...подразделение военной разведки предоставило данные "о химической атаке ...: Владимир Владимирович Путин, президент РФЯ посмотрел дебаты в конгрессе....
Новости Украины и Новороссии 11 марта 2016
...часть опрошенных респондентов ответила, что хочет... целиком посмотрев данный видеоэфир авторской ...США. Встречи с Путиным Барак Обама также...мирные договоренности и пойдет напролом, думаю... территории России. Почему? Под ударами ... я проводил дебаты с главным...
Новости Украины и Новороссии 15 марта 2016
...на это не пойдет, и я ... первых президентских дебатах: «Понаблюдайте за...России Владимир Путин провел ... открытые данные и электронные данные для населения...видеть видимого Авакова Почему отечественные "журналисты...требований, выполняйте, ответили из Брюсселя....
Бэкграунд, выпуск-241 за 21 января 2012
...рамках свободных выборов? Ответ очевиден – ни... в самом Путине дело. Путин – это всего...которое по разным данным поддерживает от 40...праздника. Корр.:Почему Вы принимаете участие... во время дебатов по кандидатурам ...снижать цены, а пойдет на сокращение объемов...

11 коммент.»

  • 8816 3422
    юстас 26 января 2018 в 10:34 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    С кем там дебатировать ?! С тупорылым Грудининым ?
    Понимаете , это всё равно , что Сталину дебатировать с каким-нибудь из местных юродивых типа Серого , русы , Урсуса , Павла , Яры , Харийца ( от жаргонного слова “харить”) , Волемира , полена “Ъ” и других из этой компашки недоумков . Это даже смешно представить . Грудинины-собчаки интеллектом не вышли , чтобы с Путиным дебатировать .

    =…Грудинину не интересно встречаться с Собчак…=
    Это как раз его уровень , пусть с ней дебатирует , на танец пригласит , может закадрит .

    Ответить
    • 15772 9889
      Волемир юстас 26 января 2018 в 10:50 Ссылка Пометить
      GD Star Rating
      loading...

      Тупорылый ты!
      Ответь вместо ВВП хотя бы на один вопрос: где можно ознакомиться с программой ВВП ???
      Отвечу за тебя – нет такой программы! И не было никогда! И не будет! ВВП не берет на себя обязательства и не собирается ни за что отвечать…

      Ответить
    • 522 80
      Странник юстас 26 января 2018 в 11:14 Ссылка Пометить
      GD Star Rating
      loading...

      Смотри, как тебя минусуют – это помёт Rat King в действии, отрабатывают корм.
      А где же сам Rat King – Ursus, наверное ещё не проснулся.

      Ответить
    • 1101 677
      алексей юстас 26 января 2018 в 11:38 Ссылка Пометить
      GD Star Rating
      loading...

      “Растешь” )) Помница еще не давно сразу Всех кто на Пандоре одним миром(гуаном) мазал. Теперь смотрю выборочно. “Растешь”))

      Ответить
  • 3067 1339
    Х'Ариец 26 января 2018 в 10:48 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Вот всё у вас, как на параде. Салфетку — туда, галстук — сюда. Да «извините», да «пожалуйста-мерси». А так, чтобы по-настоящему — это нет. Мучаете сами себя, как при царском режиме. (П.П.Шариков)

    Ответить
  • 8383 6747
    jackomb 26 января 2018 в 10:58 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    А мне кажется, что отказ действующего президента от дебатов есть прямое пренебрежение желаний его же народа. Вот оно истинное лицо В.В. Путина, ну, что будем голосовать за него, ведь судя по всему на чаянье русских людей ему наплевать.

    Ответить
  • 323 97
    Павел 26 января 2018 в 11:03 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Путин не будет никогда дебатировать. Если его спросят: Ты вор в законе? То он будет обязан по понятиям признаться, что вор. Так что либо его двойника надо выставлять на дебаты, либо голлограмму. Проще вообще отказаться от дебатов.

    Ответить
  • 5380 4028
    Яра 26 января 2018 в 11:05 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Недавно прочитала высказывание В. Илюхина:”Уберите П-на с телеэкранов и о нём все забудут”

    Не контролирует даже своих друзей, ни за что не отвечает.
    А может, его вообще уже нет на белом свете. Во всяком случае, то, что нам показывают, не очень похоже на то, что было лет 10 назад.

    Ответить
  • 3756 2831
    Walentin 26 января 2018 в 11:10 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    jackomb -> “потому что источником его легитимности был Ельцин, а от ельцинской России уже ничего не осталось”

    А почему от ельцинской России ничего не осталось? Само по-себе так получилось? За Владимира Владимировича говорят его дела. Но не все хотят их видеть. Зачем метать биссер перед свиньями!

    Ответить
  • 11 11
    Анатолий 26 января 2018 в 11:43 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Грудинин грудью повернулся к людям,
    Я верю власть он повернет лицом.
    Не может человек, товарищ Ленин,
    Воспитанный тобой быть подлецом!

    Ответить
    • 8832 3424
      юстас Анатолий 26 января 2018 в 11:47 Ссылка Пометить
      GD Star Rating
      loading...

      Продолжим поэтическую колонку :

      Стрелы блещут за спиною
      Топчет конь степную ширь
      Это скачет наш Грудинин
      Славный русский богатырь.
      Шапка золотом расшита
      Меч горит как бирюза,
      Для Отчизны он — защита,
      Для обидчиков — гроза.
      Выйдет в поле — жнет и пашет,
      В город выйдет — там народ:
      Эй,Грудинин! Хлеба! Каши!”
      Всех накормит, всем нальет.
      Но сограждане упорны.
      Несмотря на славный труд,
      Всё равно “жидовской мордой”
      Тут Грудинина зовут.

      Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>