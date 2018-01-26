Дан ответ: почему Путин не пойдет на дебаты-2018
10:07. 26 января 2018 Просмотров - 335 11 коммент. Опубликовал: jackomb
Российские оппозиционеры снова упрекают президента России Владимира Путина в нежелании участвовать в дебатах.
Как пишет на Эхе Москвы Дмитрий Быков, "такая молчаливость воспринимается уже не как сила, а как бессодержательность, отсутствие программы, даже некоторая нелегитимность (потому что источником его легитимности был Ельцин, а от ельцинской России уже ничего не осталось). Человек ведь может молчать по двум причинам. Либо ему не о чем с нами говорить, либо у него вообще проблемы с диалогом и он боится любых дискуссий".
По его словам, Путину якобы "нечего сказать, нечего продемонстрировать, кроме ссоры со всем миром и огромного количества людей, которым при нем комфортно стагнировать".
Как ранее сообщал Politonline.ru, руководство КПРФ в лице ее лидера Геннадия Зюганова добивается дебатов между кандидатом от партии Павлом Грудининым и президентом России Владимиром Путиным.
По словам Зюганова, "президент говорил о том, что очень важно, чтобы на выборы вышли кандидаты с созидательной программой. Мы ее выдвинули, мы выдвинули талантливого кандидата. Мы нОтметим, что в дебатах намерены участвовать и Павел Грудинин, и Владимир Жириновский, и Ксения Собчак, и Григорий Явлинский, и Борис Титов. Большинство хочет дебатировать непосредственно с Путиным, а не с его представителями.
Тем не менее Путин уже заявил о своем неучастим в процессе. А между собой участники дебатировать не хотят - к примеру, Грудинину не интересно встречаться с Собчак, потому что "у нее нет программы". Жириновский считает, что дебаты не должны быть монотематическими, в них следует сталкивать программы целиком.
Собственно, оппозиция тоже настаивает на дебатах, по сути дела пытаясь наложить американскую реальность на российскую. Якобы в тех же США, Великобритании и Франции в дебатах порой решается, кому отдаст предпочтение колеблющийся электорат.астаиваем на публичных дебатах с основным кандидатом - президентом Путиным".
Многие эксперты уже высказались в том духе, что это ошибочная позиция, поскольку в США этим дело не ограничивается. Кампания на выборах - это постоянные поездки по стране и встречи, иногда по несколько в день, причем в разных местах, а также сбор средств.
В России же программы у кандидатов есть, но нельзя сказать, что в эпоху всеобщей интернетизации они знакомы многим избирателям. Кандидаты не ездят по стране и не работают точечно с электоральными группами - например, не пытаются встретиться с рабочими или фермерами. И дебаты не станут волшебным пропуском в головы людей.
Так что нежелание участвовать в дебатах - это привилегия политика, который чувствует свое преимущество.
"Закон дает право участвовать или не участвовать в дебатах. Но представители оппозиции что делают? Им не важны последствия принимаемых решений - они просто апеллируют к потребностям граждан, обещая им "мы бы сделали так, мы бы сделали эдак", А говорить о том, что надо с сегодня на завтра обеспечить всех жильем, сделать всех счастливыми, богатыми и здоровыми - это разговор не на равных",- делился в 2012 году Путин.
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С кем там дебатировать ?! С тупорылым Грудининым ?
Понимаете , это всё равно , что Сталину дебатировать с каким-нибудь из местных юродивых типа Серого , русы , Урсуса , Павла , Яры , Харийца ( от жаргонного слова “харить”) , Волемира , полена “Ъ” и других из этой компашки недоумков . Это даже смешно представить . Грудинины-собчаки интеллектом не вышли , чтобы с Путиным дебатировать .
=…Грудинину не интересно встречаться с Собчак…=
Это как раз его уровень , пусть с ней дебатирует , на танец пригласит , может закадрит .
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Тупорылый ты!
Ответь вместо ВВП хотя бы на один вопрос: где можно ознакомиться с программой ВВП ???
Отвечу за тебя – нет такой программы! И не было никогда! И не будет! ВВП не берет на себя обязательства и не собирается ни за что отвечать…
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Смотри, как тебя минусуют – это помёт Rat King в действии, отрабатывают корм.
А где же сам Rat King – Ursus, наверное ещё не проснулся.
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“Растешь” )) Помница еще не давно сразу Всех кто на Пандоре одним миром(гуаном) мазал. Теперь смотрю выборочно. “Растешь”))
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Вот всё у вас, как на параде. Салфетку — туда, галстук — сюда. Да «извините», да «пожалуйста-мерси». А так, чтобы по-настоящему — это нет. Мучаете сами себя, как при царском режиме. (П.П.Шариков)
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А мне кажется, что отказ действующего президента от дебатов есть прямое пренебрежение желаний его же народа. Вот оно истинное лицо В.В. Путина, ну, что будем голосовать за него, ведь судя по всему на чаянье русских людей ему наплевать.
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Путин не будет никогда дебатировать. Если его спросят: Ты вор в законе? То он будет обязан по понятиям признаться, что вор. Так что либо его двойника надо выставлять на дебаты, либо голлограмму. Проще вообще отказаться от дебатов.
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Недавно прочитала высказывание В. Илюхина:”Уберите П-на с телеэкранов и о нём все забудут”
Не контролирует даже своих друзей, ни за что не отвечает.
А может, его вообще уже нет на белом свете. Во всяком случае, то, что нам показывают, не очень похоже на то, что было лет 10 назад.
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jackomb -> “потому что источником его легитимности был Ельцин, а от ельцинской России уже ничего не осталось”
А почему от ельцинской России ничего не осталось? Само по-себе так получилось? За Владимира Владимировича говорят его дела. Но не все хотят их видеть. Зачем метать биссер перед свиньями!
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Грудинин грудью повернулся к людям,
Я верю власть он повернет лицом.
Не может человек, товарищ Ленин,
Воспитанный тобой быть подлецом!
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Продолжим поэтическую колонку :
Стрелы блещут за спиною
Топчет конь степную ширь
Это скачет наш Грудинин
Славный русский богатырь.
Шапка золотом расшита
Меч горит как бирюза,
Для Отчизны он — защита,
Для обидчиков — гроза.
Выйдет в поле — жнет и пашет,
В город выйдет — там народ:
Эй,Грудинин! Хлеба! Каши!”
Всех накормит, всем нальет.
Но сограждане упорны.
Несмотря на славный труд,
Всё равно “жидовской мордой”
Тут Грудинина зовут.