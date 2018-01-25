Карты истории или история фальсификации карт

Интересный материал прислал постоянный читатель ресурса nstarikov.ru Константин Шашков. Это материал германского издания «Зеркало» («Дер Шпигель»). Он рассказывает о фальсификации карт. В истории. Придумали это не вчера и вряд ли откажутся от этого завтра.

Источник: www.spiegel.de

Почти все страны фальсифицировали карты

Города меняли своё место, исчезали военные сооружения, зеленели пустыни: В атласах часто можно увидеть ложь — фальсификации в Германии имеют особую традицию.

Аукцион был запланирован и недавно открытые карты, сделанные в 16 столетии, обещали принести солидные деньги. Ведь они были созданы влиятельным немецким картографом Мартином Вальдзеемюллером, который крестил Америку.

Однако лондонский аукционный дом Christie's отменил аукцион, чтобы провести дальнейшие исследования. Именно так ответил Christie's на запрос SPIEGEL. Причиной отмены аукциона стало подозрение в том, что 500-летняя карта является фальшивкой. Это является обычным делом: подобные карты подделываются очень давно. Чаще всего это не является криминальным действием, как в случае с картой Вальдзеемюллера. За этим часто скрываются стратегические мотивы.

Перемещающийся город

Подделки достигли своей высшей кульминации во времена холодной войны. В сентябре 1965 года страны Варшавского пакта договорились о внесении изменений в свои географические карты. Точные карты были лишь у военных. Некоторые города исчезали с карт, другие передвигались: положение посёлка Логашкино изменялось в каждом новом издании. «Такой город, очевидно, существует» – так прокомментировал эту ситуацию американский журнал Military Engineer, однако его точное расположение является «вопросом высшей неопределённости».

Местечко Логашкино меняло своё положение на картах Советского Союза с 1939 (карта a) пo 1969 (карта e) годы: в 1954 (карта b)

Mестечко вообще исчезло, в другие годы находилось то на побережье, то на реке, а иногда одновременно на побережье и реке.

Планы городов печатались без сетчатых линий и масштаба; расстояния можно было определить лишь приблизительно. Многие улицы и даже известные здания в Москве, такие, как здание КГБ, вовсе не обозначались на картах.

Западный Берлин «не заселён»

Неточные карты ГДР мешали строительству – чиновники вынуждены были пользоваться планами немецкого рейха 30-х годов. Самыми точными картами в ГДР были туристические, однако в приграничных областях поселения и улицы не были обозначены. Это делалось для того, чтобы они не использовались для организации побега на Запад.

Даже Западный Берлин был не обозначен на картах ГДР, он обозначался как «незаселённая территория». То, что имелось на картах и какие карты были составлены корректно, стало понятно сразу после падения берлинской стены. Вскоре после распада ГДР старые карты Восточной Германии стали охотно раскупаться: на обложках имелась надпись «Сейчас без искажений».

И Западная Германия, во время «холодной войны», пыталась ввести в заблуждение своими картами — по военным соображениям. В Швабии, возле Меммингена, находились так называемые «сельскохозяйственные угодья». В действительности это был военный аэродром.

В лесу в окрестностях местечка Хоенбрунн возле Мюнхена находилась вовсе не фабрика, как было указано на картах. Там был самый крупный склад боеприпасов в южной Германии. С карт других западных государств исчезали нефтяные хранилища, радиостанции и фабрики по обработке ядерного топлива, атомные бомбоубежища превращались в складские помещения.

Тайная карта Гросен Зееберг недалеко от Готы (Тюрингия) времён ГДР: поселение маркировано для удаления с карт.

Карта, выпущенная в ГДР: Поселение, маркированное к удалению, на карте отсутствует.

В Советском Союзе военные переняли контроль над созданием карт ещё в 30-е годы. Сталин велел внести соответствующие изменения во все общедоступные атласы. Когда враг в 1941 году находился на подступах к Москве, эта стратегия оправдалась: немцы завязли в непроходимой грязи. У них на картах были обозначены дороги в том месте, где была заболоченная глушь. Ранее эти карты были подброшены немецкому военному атташе, и он передал их в войска. Позже эти карты окрестностей Москвы были найдены у одного пленённого немецкого офицера.

Отпугивать конкурентов

Наполеон Бонапарт, прусский король Фридрих II и главы европейских городов в средние века организовали точные измерения местности, однако карты публиковались с искажениями. Брат Кристофа Колумба был картографом в Лиссабоне, он обозначил южную оконечность Африки так далеко, что свершить морское плавание вокруг континента стало казаться бесполезным занятием. Это должно было отпугивать конкурентов. Португальские первооткрыватели хранили свои карты так же тщательно, как и драгоценности. В индийском доме в Лиссабоне, где Португалия организовывала экспедиции, все атласы хранились в сейфах. Попытки шпионажа в области картографии карались смертью.

Завлекать с помощью неверных карт

Наполеону Бонапарту это было неважно. В своём убежище в Версале он приказал изготовить карты тех стран, которые он хотел захватить.

Посёлок Салми перемещался на картах Советского Союза с течением времени на восток: в 1939 (карта а) году посёлок находился западнее 32° долготы, а в 1969 (карта е) году находился уже восточнее.

Однако географические карты должны были не только вводить в заблуждение, но некоторые из них должны были ещё и привлекать. Бывшие европейские эмигранты в Австралии завлекали людей со своей Родина на работу, посылая им карты, составленные с большой долей фантазии. Скудный континент изображался на этих картах страной, где есть большие реки, широкие озёра и леса в тех местах, где в действительности располагались пустыни.

Для привлечения инвесторов к финансированию экспедиций в Америку, первопроходцы составляли карты, на которые были нанесены морские пути вокруг Америки. При этом Северо-Западный путь и в позднем средневековье представлял собой ледниковый пейзаж».

Автор: Axel Bojanowski