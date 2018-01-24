Закон «о деоккупации Донбасса» – шаг к реальной войне

Источник: riafan.ru

В России ответили политологу, «поющему мантру» о невиновности ВСУ

Стариков жестко ответил политологу, «поющему мантру» о непричастности ВСУ к нападению на автобус в Еленовке

Украинский политолог Василь Вакаров заявил, что наступление ВСУ в Донбассе и нападение на автобус могут быть частью пропаганды, а не реальным фактом. Писатель Николай Стариков объяснил, почему киевский эксперт «поет эту мантру», защищая Киев, которому нужна война.

По словам Вакарова, ещё неизвестно, кто обстрелял автобус в «серой зоне» возле КПП «Еленовка» в Донбассе, в результате чего, как сообщалось, погиб один человек и один пострадал. При этом официальный Киев перекладывает вину за случившееся на Вооруженные силы ДНР.

«Я так же, как и все, хочу знать, кто действительно стреляет. Надо, чтобы были расследование и доказательства. Поэтому давайте отделять пропаганду от конкретного факта», — сказал Вакаров в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

При этом его совершенно не смутило, что на снимках с места обстрела автобуса запечатлены машины ОБСЕ.

«Мы должны понять нашего украинского гостя. Ему же возвращаться туда. Если он определенный танец не оттанцует, определенные мантры не споет, его же туда не пустят или у него там начнутся серьезные проблемы», — пояснил слова Вакарова писатель Николай Стариков, возглавляющий «Партию Великое Отечество».

Специально для украинского политолога Стариков подчеркнул, что никаких «вооруженных бандитов» на территории ДНР нет, а есть армия — серьезная, вооруженная, с серьезной дисциплиной.

«А вот где есть незаконно вооруженные бандиты, так это националистические батальоны на контролируемой Киевом территории. Вот там бандиты могут быть», — подчеркнул писатель.

Он прокомментировал принятие Верховной радой законопроекта о реинтеграции Донбасса, после чего случились «ползучее» наступление ВСУ на востоке Украины и обстрел автобуса.

«Раньше жителей Донбасса убивали незаконно, а теперь их будут убивать по закону. На самом деле это не закон о деоккупации или закон о реинтеграции, он называется законом «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях». И мы видим, что это за особенности: стреляют, незаконно захватывают территории, продолжают войну. Вот какие особенности украинской политики на территории Донбасса. В этой связи много вопросов, кто за этим стоит, кому нужна война. Сегодняшней киевской власти обязательно нужно военное положение, стрельба и возможность её то усиливать, то заканчивать. Почему? Потому что если не будет войны, не будет красивых объяснений, что происходит, где высокий уровень жизни, где европейская интеграция и самое главное — где тысячи молодых людей, которые убиты в Донбассе и которые числятся пропавшими без вести. Украинская сторона многократно занижает свои потери. Буквально в разы. Как только закончится война, как только обменяют всех пленных на всех, первый вопрос, который матери зададут Порошенко: «Где наши сыновья и почему вы нам лгали все эти годы?» Ответа на эти вопросы нет, поэтому они затягивают войну», — считает Николай Стариков.

Автор: Марина Степанова