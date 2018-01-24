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Видеоблог № 124: нападения в школах, Донбасс и курды

15:14. 24 января 2018 Просмотров - 169 Нет комментариев Опубликовал:

В очередном выпуске ответов на вопросы, я поделился своим видением ситуации и причинами её возникновения в самых разных сферах.

Хронометраж

00:00 В последнее время произошло несколько резонансных происшествий. Малолетние преступники, вооруженные холодным оружием, врываются в школы и начинают резать всех подряд.
04:44 Турция ввела войска на территорию Сирии против Курдов. Что стоит за этими действиями?
12:00 Закон по деоккупации Донбасса. Что он означает?
17:40 Вопрос о «забастовке избирателей», объявленной Навальным.
26:40 Выступая в Магнитогорске вы сказали, что России необходима однопартийная система, хотя ранее вы утверждали, что политическая система в России неустойчива из-за отсутствия реальной оппозиции в Госдуме. Так ли это?
35:22 На этой неделе проходит Международный Экономический Форум в Давосе, на котором проходит панельная дискуссия о будущем доллара. Ваши комментарии.
39:54 21 января исполнилось 94 года со дня смерти В.И. Ленина. Как вы относитесь к этому историческому деятелю?


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Источник: nstarikov.ru

Метки: блог, видеоблог
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