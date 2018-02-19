Видеоблог №127: Вагнер, блокировка Навального и неприкасаемый кандидат Грудинин
Февраль – месяц короткий. Однако в этом году он ещё и месяц перед президентскими выборами. Во многом именно это определяет новостную ленту. И ваши вопросы, уважаемые единомышленники и читатели…
00:00 Нападение на наших в Сирии – военная или информационная атака? Комментарий о возможном нападении на бойцов ЧВК Вагнера.
13:37 Был ли победитель в холодной войне.
24:03 Почему Россия и Китай снова увеличили вложения в гособлигации США.
28:38 В чем причина блокировки сайта Навального Роскомнадзором.
37:14 Почему председателю ЦИК приходится уговаривать председателя колхоза предоставить сведения о счетах за рубежом. Собирается ли Грудинин исполнять требования закона.
46:48 В связи с чем Николаем Стариковым был подан иск о защите чести и достоинства.
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P.S. Предыдущий выпуск:
Видеоблог — выпуск №126
Источник: nstarikov.ru