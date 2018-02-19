Видеоблог №127: Вагнер, блокировка Навального и неприкасаемый кандидат Грудинин

Февраль – месяц короткий. Однако в этом году он ещё и месяц перед президентскими выборами. Во многом именно это определяет новостную ленту. И ваши вопросы, уважаемые единомышленники и читатели…

00:00 Нападение на наших в Сирии – военная или информационная атака? Комментарий о возможном нападении на бойцов ЧВК Вагнера.

13:37 Был ли победитель в холодной войне.

24:03 Почему Россия и Китай снова увеличили вложения в гособлигации США.

28:38 В чем причина блокировки сайта Навального Роскомнадзором.

37:14 Почему председателю ЦИК приходится уговаривать председателя колхоза предоставить сведения о счетах за рубежом. Собирается ли Грудинин исполнять требования закона.

46:48 В связи с чем Николаем Стариковым был подан иск о защите чести и достоинства.

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Видеоблог — выпуск №126

Источник: nstarikov.ru