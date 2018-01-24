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Компенсации с процентами

20:57. 24 января 2018 Просмотров - 109 Нет комментариев Опубликовал:


Россия обязана возобновить уплату взносов Европейскому совету, заявил генеральный секретарь организации Турбьёрн Ягланд. По его словам, это «не подлежит выбору», а является «традиционной обязанностью» в соответствии с правилом: «Сначала платить, а потом сотрудничать». Европейский совет не может согласиться с тем, что государство «наполовину член и наполовину не-член», подчеркнул Ягланд.Как напоминает Epoch Times, правительство России приостановило выплаты Европейскому совету в июне прошлого года, отреагировав тем самым на решение европейских парламентариев о лишении права голоса 18 российских представителей организации в связи с «аннексией Крыма». После этого решения российские депутаты бойкотируют заседания Европейского совета.
Размер членского взноса России составляет около €33 млн в год, что примерно 10% всего бюджета организации. В начале 2017 года Москва перевела 11 млн, «недоплатив» ещё 22 млн. Финансовый кризис Европейского совета усугубляется решением Турции отказаться от своего статуса «большого плательщика» и сократить свой взнос до €20 млн.
Комитет министров обязал Ягланда подготовить предложения для сокращения бюджета с целью сбалансировать сокращения турецкого взноса, которое, по их словам, было «легитимным». Что касается бойкота России, то комитет министров считает его «неприемлемым». Москва должна возобновить выплаты и доплатить взнос за 2017 год, «включая проценты», резюмировали европейские чиновники.

http://baltijalv.lv/news/read/30516 – цинк

PS. Отлично устроились. Мы лишим вас права голоса и будет рассказывать про вас нехорошее, но вы должны нам за это заплатить с процентами. И как это еще покаяния не потребовали.
Вполне естественно, что европейских бюрократов (в отличие скажем от МОК) посылают лесом.
С другой стороны, вся эта история показывает "принципиальность" данной организации, для которой на первом месте находятся деньги.  Как только зашла речь о балансировании похудевшего бюджета Совета Европы, так сразу появилось похвальное желание сотрудничать с Россией, но желание какое-то извращенное – платите деньги и помалкивайте.
Если европейцы так хотят денег, то начать могли бы с возвращения России права голоса и признания присоединения Крыма, например.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: Европа, евросоюз, Россия
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