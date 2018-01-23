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Бай-бай, Конституция

18:47. 23 января 2018 Просмотров - 4 Нет комментариев Опубликовал:

Г-н президент, русский язык отличается от американского. На американском «бай-бай» означает «прощай». А на русском — «спи, усни». Каждый волен понимать по-своему.

Бай-бай, Конституция
 

Прямо перед Новым годом, когда уже все пили шампанское (у печки или в самолётах, летящих в прекрасные тёплые или лыжные края), полицейский среднего размера (не министр, но и не унтер) сказал нашей Конституции «бай-бай». Он её усыпил или отменил? В некотором смысле «усыпить» и «убить» — одно и то же.

Вот документ, который (скажем вежливо) уделал Конституцию.

ГУ МВД России по г. Москве
Управление внутренних дел
по Западному административному округу
Отдел экономической безопасности
и противодействия коррупции
26 декабря 2017 года

УВЕДОМЛЕНИЕ

Настоящим уведомляю о недопущении приема заказов и изготовления печатных материалов (полиграфии, буклетов, листовок и т.д.), дискредитирующих представителей органов государственной власти Российской Федерации, политических деятелей, в том числе, порочащих честь и достоинство человека и гражданина, носящих агитационный характер, с призывами о проведении несанкционированных митингов, шествий, в период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года, и влекущих ответственность, предусмотренную законодательством РФ.

При обращении в Вашу организацию лиц с заказом для производства печати указанных материалов, НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО уведомить представителей ОЭБ и ПК УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве по телефонам: 8(499)233-96-17, 8(926)562-38-98, 8(926)301-21-34.

Печать (№06/4), подпись:

Начальник А.В.Власенко

Г-н президент, давайте с вами разберёмся в этом «Уведомлении». Вы же не только гарант Конституции, но и юрист. О чём тут речь? Что тут приказано?

Приказано НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО доносить в полицию на тех, кто порочит «представителей государственной власти РФ, политических деятелей» и т.д. (Мы недаром в полицейском Уведомлении подчеркнули «и т.д.» — это колоссальный простор для толкования. Под это «и т.д.» можно подвести всё, что угодно.) Даже — о, чудо — даны мобильные номера полицейских.

Полагаем, что мелкий или средний начальник вряд ли сам придумал такое. Скорее всего, подобные Уведомления пошли по всей России.

Толковый словарь Великого Русского Языка сообщает: «Порочить — осуждать, навлекать позор на кого-либо».

Значит, когда мы (журналисты) осуждали какого-нибудь мэра, министра или губернатора за воровство (а их арестовано уже немало), мы его порочили. И что важно — задолго до ареста.

А когда мы осуждали вас, г‑н президент, за (предположим) назначение Сердюкова министром обороны, — выходит, мы порочили вас.

Что же получается? Приходит в типографию номер газеты с критической статьёй о вороватом губернаторе или министре, а типографщик (вместо того чтобы запустить печатный станок) строчит донос в полицию? Это же национальная катастрофа.

Конституция. Статья 29

Каждому гарантируется свобода мысли и слова…

Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом. Перечень сведений, составляющих государственную тайну, определяется федеральным законом.

Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается.

Вдумайтесь, г‑н президент, в письмо полицейского содержания. Типографщик (любой издатель печатной продукции) должен сам и НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО обнаружить крамолу и донести. А разве он юрист? А разве он специалист по конституционному праву? А разве знает Закон о печати?

Ничего этого он может не знать. И значит, решать: есть ли крамола или нет, порочит ли текст какого-нибудь деятеля — он будет не по Конституции, а по собственным (скорее всего, трусливым) ощущениям, которые воспринимаются робким человеком как непроизвольные сокращения сфинктера в тыловой части организма. По-русски это называется «очко жим-жим».

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Продолжим изучать Толковый словарь Русского Языка. «Осуждать — выражать неодобрение, признавать плохим». (Второе значение — «приговаривать к наказанию», но это мы не рассматриваем, потому что приговорить к наказанию, увы, не можем.)

Г-н президент! Страшно подумать, но все «письма президенту», опубликованные за последние 14 лет, выражали, мягко говоря, некоторое неодобрение действий верховной власти. Ваши чиновники это сотни раз обнаруживали и НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО доносили — и вам, и всяким «структурам», в надежде уничтожить газету.

А мы изо всех сил старались вас убедить, что порочат и дискредитируют власть не журналисты, а сами рычаги власти, высокопоставленные чиновники (вами высоко поставленные). Один, например, демонстративно игнорирует суд; его вызывают повесткой, а он отвечает, что занят, некогда. Другой прославился остроумной фразой: «Денег нет, но вы держитесь; здоровья вам»… (Так и хотелось сказать: нет ума, но вы держитесь, начальники.)

А сколько раз вы сами, г‑н президент, дискредитировали и порочили министров и прочие рычаги? 14 декабря 2017‑го на Большой пресс-конференции прозвучали ужасные слова. (Цитируем дословно.)

ПУТИН. Год назад я пригласил Бортникова (директора ФСБ, если кто не знает) и дал ему материалы, которые ко мне поступили по одному из каналов в отношении конкретной структуры. Он посмотрел (неудобно говорить, но тем не менее скажу) и говорит: «Владимир Владимирович, мы ровно полгода назад в этой структуре провели оперативно-следственные действия, возбудили уголовные дела, передали в суд, все находятся в местах лишения свободы — все из целого подразделения. Полгода назад набрали новых сотрудников, и всё началось сначала».

Понимаете, я, честно говоря, иногда даже не знаю, что с этим делать.

Можно ли сильнее опорочить «структуру»? Но ведь это рассказали про неё и про Бортникова не враги, не журналисты, а лично вы. Неужели вы имеете право порочить (выражать неодобрение), а мы — нет?

Кто сильнее опорочил власть, чем ваши назначенцы?

А теперь серьёзно. Полиция, приказывая НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО доносить о ещё неопубликованных текстах, отменила Конституцию в России. Полностью отменила.

Знаете ли вы об этом, г-н президент ?

 Вы же сами сказали, что за всё, что происходит в стране, отвечает президент.

 

http://www.mk.ru/politics/2018/01/18/baybay-konstituciya.html

 

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