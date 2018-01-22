Кооперация – фундамент развития
10:04. 22 января 2018 Просмотров - 46 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Беседа о кооперации в кулуарах Конференции Inter Organic – 2017.
Участники беседы:
Сергей Грошев – исполнительный директор Ставропольского краевого ревизионного союза сельскохозяйственных кооперативов "РБНА – Агроревсоюз".
Борис Юшенков – Координатор направления "Социальное проектирование локальных сообществ" в "Центр Прикладной Урбанистики".
Андрей Селюков – Председатель Совета потребительского кооператива "Терра Электро".
Источник: zakonvremeni.ru