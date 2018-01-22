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Кооперация – фундамент развития

10:04. 22 января 2018 Просмотров - 46 Нет комментариев Опубликовал:

Беседа о кооперации в кулуарах Конференции Inter Organic – 2017.

Участники беседы:

Сергей Грошев – исполнительный директор Ставропольского краевого ревизионного союза сельскохозяйственных кооперативов "РБНА – Агроревсоюз".

Борис Юшенков – Координатор направления "Социальное проектирование локальных сообществ" в "Центр Прикладной Урбанистики".

Андрей Селюков – Председатель Совета потребительского кооператива "Терра Электро".

Кооперация - фундамент развития

Источник: zakonvremeni.ru

Метки: frontpage
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