Развитие Дальнего Востока

Известный журналист, политолог, участник и победитель множества интеллектуальных игр впервые прилетел в Хабаровский край. Здесь он встретился с молодежью Всероссийского форума «Амур». Анатолий Вассерман представил свою точку видения развития Дальнего Востока.

В настоящее время на базе «Холдоми» проходит третья смена форума «Амур». В ней принимают участие 350 молодых людей из различных регионов страны. Накануне к ним приехал Анатолий Вассерман с темой «Миссия Дальнего Востока в судьбе России».

— Чтобы остановить отток, людей необходимо увлекать местными возможностями, но и их надо наращивать. Прежде всего — улучшать транспортное сообщение с остальной страной. России необходимо удержать Дальний Восток. Сейчас сложилась тенденция его отдаления от государства, и он все ближе становится к Китаю, Корее и Японии, — сказал Анатолий Вассерман.

По словам политолога, Россия неполноценна без дальневосточных территорий, так как «одна из ключевых особенностей русской цивилизации — поиск единства в разнообразии».

— Для стратегического развития Дальнего Востока необходимы как минимум две вещи: во-первых, воссоздание своих пассажирских самолетов, во-вторых, совершенствование Транссибирской магистрали. Чем выше пропускная способность путей сообщения, тем больше возможностей развития высокотехнологичного производства. С целью единения с другими регионами страны необходимо строительство дополнительных магистралей, что создаст фундамент для формирования производственной кооперации, — поделился Анатолий Вассерман.

Участница из Москвы Анна Азарнова, обращаясь к спикеру, выразила опасение, что таким образом Дальний Восток может превратиться в регион исключительно производственных мощностей с акцентом на оборонную промышленность, отчего другие сферы жизнедеятельности человека будут лишены должного внимания.

— Программа технического развития региона — база, опираясь на которую, он будет развиваться и в других направлениях, в том числе и культурном, — ответил гость.

Лекция длилась около получаса, но прошла она очень продуктивно. Практически со всеми высказываниями Вассермана собравшиеся соглашались.

Источник — https://www.dvnovosti.ru/

Источник: vassermans.ru