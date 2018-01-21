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Разговор соратников по литературному цеху

17:50. 21 января 2018 Просмотров - 78 Нет комментариев Опубликовал:

Источник: www.mgntv.ru

Николай Стариков — писатель и блогер — провёл брифинг для представителей городских средств массовой информации. Разговор шёл более часа и касался почти всех аспектов сегодняшней российской действительности.

Говорили о телевизионных передачах, о запрещении русского языка за границей, о зомбировании населения Европы и Америки. Николай Стариков — сторонник плановой экономики, на его взгляд, сейчас нужно проводить индустриализацию по масштабам, сопоставимым со сталинской реформой 1930-х:
Нам, государству, нужно, чтобы вот в этом месте был построен такой-то завод — для этого мы дадим вам кредит с минимальным процентом и гарантируем сбыт в будущем. Только государство в рамках единого планирования может создать это. Если мы будем проводить индустриализацию, полагаясь на невидимые руки рынка и желания собственников, у нас получится хаос.

Николай Стариков постарался высказать мнение по каждой из тем, затронутой представителями магнитогорских средств массовой информации. Ответил даже на вопросы, которые задавались в ходе предыдущих встреч, в частности, в МГТУ.

Авторы: Андрей Подольский, Евгений Грудев 

Источник: nstarikov.ru

Метки: Видео, чит.клуб
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