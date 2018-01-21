Ответы главного редактора Народного Славянского радио на вопросы слушателей

Запись эфира 16 января 2018 года в 19-30 по Москве на Народном Славянском радио – “Ответы главного редактора на вопросы слушателей”.



Автор-сказитель: Алексей Орлов



В этот день был запланирован эфир с Енисеем Расеном на тему « Буквица как мировоззренческая карта на основе объектно-координатного письма». Но по техническим причинам Енисей Расен не смог выйти на связь, поэтому было принято решение продолжить вещание и ответить на вопросы слушателей по разным темам.



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Источник: www.youtube.com