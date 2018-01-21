К новому сроку Путина готовят повышение НДФЛ

В Кремле началась подготовка бюджетного маневра, с которого может начаться четвертый президентский срок Владимира Путина. Его целью станет поиск денег на дополнительные вложения в образование, медицину и социальную поддержку граждан.

Ради реализации плана увеличения расходов на человеческий капитал чиновники рассматривают возможность повышения ряда налогов, в том числе - на доходы физлиц, сообщают в понедельник "Ведомости" со ссылкой на источники в администрации президента и правительстве.

Идею бюджетного маневра отстаивает глава Центра стратегических разработок и экс-министр финансов Алекей Кудрин: по его оценке, чтобы выйти на темпы роста, близкие к мировым (около 3% в год), нужно увеличить госрасходы на медицину на 0,7% ВВП, а на образование - на 0,8% ВВП к 2024 году.

В номинальном выражении это будет более чем двукратный рост. В 2018 году федеральный бюджет тратит на образование 663 млрд рублей, а по плану Кудрина должен - 1,4 трлн; на здравоохранение выделяется 454 млрд рублей, а будет - 1,1 трлн.

"Главный вопрос - где деньги", - признает федеральный чиновник, знакомый с обсуждением проекта: без конкретных финансовых ресурсов план - не более чем лозунги.

В качестве варианта обсуждается повышение налогов, например НДФЛ и акцизов на предметы роскоши, говорят два участника совещаний в Кремле. А также софинансирование населением медицинских услуг - о такой возможности в прошлом году говорил и сам Путин.

На совещаниях у президента обсуждалась ставка НДФЛ 15% с большим вычетом, чем сейчас, - по сути, это ступенчатая шкала, утверждает федеральный чиновник.

Другой вариант - сократить расходы на правоохранительные органы и на контрольно-ревизионный аппарат. Оба сектора раздуты и на них можно экономить почти триллион рублей в год, подсчитали авторы программы.

Сокращения расходов на оборону в рамках плана не предусмотрено.

Третий сценарий - это найти ресурсы за счет обеления экономики и борьбы с теневым сектором, его продвигают Минфин и МЭР.

Этот процесс уже активно идет: налоговики давят на бизнес, в результате количество банкротств в стране рекордное с 2008 года, рассказывает руководитель направления реального сектора ЦМАКП Владимир Сальников.

По данным Росстата и Минфина, за январь-сентябрь прошлого года прибыль бизнеса суммарно сократилась на 8,8%, а сборы по налогу на прибыль выросли на треть. Доначисления бизнесу по итогам налоговых проверок за первое полугодие выросли на 20%, до 220 млрд рублей.

По тому, как и на что тратятся собираемые с налогоплательщиков деньги, Россия движется в прямо противоположном направлении по сравнению с большинством развитых стран, отмечают эксперты Центра развития Высшей школы экономики.

Так, в бюджете-2018 38% всех расходов, или 6,367 трлн рублей, уйдет на национальную оборону, полицию и содержание госаппарата, тогда как расходы на образование и здравоохранение в сумме будут меньше более чем в 6 раз (1,064 трлн рублей).

"В период с 2007 по 2015 гг. средняя доля расходов на здравоохранение в бюджетах стран ОЭСР увеличилась с 17 до 18,7%, а в России за тот же период она сократилась с 12,1 до 10,8%. Доля расходов на образование в бюджетах стран ОЭСР в последнее десятилетие сохранялась на уровне около 13%, в то время как в России она снизилась с 11,8 до 9,9%", - констатирует ВШЭ.

Повышение налогов в той или иной форме (ранее обсуждались рост НДС или введение торгового сбора) неизбежно; вопрос лишь в том, когда будет принято соответствующее решение, говорит главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.

Правительство, по ее словам, находится перед дилеммой: с одной стороны, есть крупные социальные обязательства (почти 30% населения - пенсионеры), необходимо поддерживать определенный уровень госуслуг; с другой - есть стремление избежать увеличения госдолга, поскольку расходы на его обслуживание съедают все большую часть поступающих доходов (каждый 20й рубль в 2018 году).

В этих условиях "поствыборная программа может быть сосредоточена исключительно на обеспечении бюджетной стабильности", предупреждает она.