Истоки Руси в картинах Сергея Сухинина
17 января 2018 года в 19-30 по Москве, на Народном Славянском радио состоялся живой эфир на тему – “Истоки Руси в картинах Сергея Сухинина”.
Автор-сказитель – Сергей Сухинин
В передаче речь шла о понимании Славяно-Арийского наследия в современной живописи, отображении тех далёких эпох через собственное восприятие и мировоззрение на основе Ведической Культуры.
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Источник: www.youtube.com