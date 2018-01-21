17 января 2018 года в 19-30 по Москве, на Народном Славянском радио состоялся живой эфир на тему – “Истоки Руси в картинах Сергея Сухинина”.



Автор-сказитель – Сергей Сухинин



В передаче речь шла о понимании Славяно-Арийского наследия в современной живописи, отображении тех далёких эпох через собственное восприятие и мировоззрение на основе Ведической Культуры.



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Источник: www.youtube.com