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Истоки Руси в картинах Сергея Сухинина

10:51. 21 января 2018 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

17 января 2018 года в 19-30 по Москве, на Народном Славянском радио состоялся живой эфир на тему – “Истоки Руси в картинах Сергея Сухинина”.

Автор-сказитель – Сергей Сухинин

В передаче речь шла о понимании Славяно-Арийского наследия в современной живописи, отображении тех далёких эпох через собственное восприятие и мировоззрение на основе Ведической Культуры.

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Источник: www.youtube.com

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