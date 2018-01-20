Полотна русских художников с профессиями, канувшими в лету

Сегодня мы поговорим о том, как менялся рынок труда нашей страны. Одни профессии корректирует технический прогресс, другие уходят в небытие. Какие занятия были востребованы в прошлых столетиях? Рассматриваем картины русских живописцев.

Водовоз

Если в русской деревне почти в каждом дворе был выкопан свой колодец, то в городе с водой было сложно. В центральных районах вода в реках и прудах чаще всего была непригодна для питья, поэтому чистую воду приходилось горожанам привозить. Доставкой занимался водовоз. Чтобы им стать, нужно было иметь запряженную лошадьми телегу или двухколесную повозку и большую бочку. В Петербурге цвет бочки говорил о качестве находящейся в ней воды: воду из каналов перевозили в зеленых бочках, а питьевую — в белых. Часто водовоза сопровождала собака: она оповещала жителей о прибытии повозки громким лаем. В крупных городах эта профессия сохранялась до начала XX века, пока не появился централизованный водопровод.

В 1873 году труд водовоза запечатлел на своей картине художник Сергей Грибков. В то время эта профессия считалась престижной и, что немаловажно, очень доходной: об этом можно судить и по добротной одежде работника. Водовозы часто пользовались тем, что выбора у горожан не было, и брали с них втридорога.

Денщик

Денщиками называли солдат русской армии, состоявших на постоянной службе при офицере на должности прислуги. По мнению историков, название образовано от французского de jour, что значит «дневальный, дежурный». Денщик передавал подчиненным приказы офицера, чистил его форму и сапоги, а при необходимости исполнял обязанности телохранителя. При Петре I на этом посту служили не только простолюдины, но и выходцы из знатного рода. Последние, как правило, выполняли дипломатические и тайные поручения царя. Эта «профессия» была упразднена в 1881 году, однако неофициально денщики существовали и во время Великой Отечественной войны. Их обязанности исполняли водители.

На полотне Павла Федотова изображен обыденный вечер офицера. Предположительно, на картине художник написал самого себя. Прототипом слуги, раскуривающего трубку, стал реальный денщик Коршунов, друг и помощник автора.

Бурлак

Бурлаками называли наемных рабочих, которые, идя по берегу, тянули судно против течения. «Эх, дубинушка, ухнем», — затягивал бригадир артели — шишка, и бурлаки приступали к своей тяжелой и монотонной работе. Для облегчения труда идти нужно было синхронно, равномерно покачиваясь. И благо если ветер был попутный. Нанимали рабочих, как правило, на сезон — весной и осенью. В СССР бурлацкую тягу запретили в 1929 году. В некоторых странах, например в Бангладеш, можно до сих пор видеть, как бедняки тянут на себе баржи.

При упоминании бурлаков перед глазами сразу встают образы со знаменитой картины Репина, однако первым русским художником, изобразившим этот тяжелый труд, был Василий Верещагин. Проживая в 1866 году в дядином имении в селе Любец, он наблюдал бурлаков на берегу реки Шексны. Делая этюды работяг, он планировал создать большое полотно, чтобы привлечь внимание к нечеловеческим условиям работы бурлаков. Однако вскоре Верещагин отправился на службу в Туркестан и масштабную картину так и не закончил.

Офеня

Первые упоминания об офенях встречаются в исторических источниках в 1700 году. На Руси так называли бродячих торговцев, которые продавали в деревнях различные мелочи, книги, лубочные картинки, бумагу, ткани. Во многом успех предпринимателя зависел от его звонкого голоса. Отцы с детства обучали сыновей особому ремеслу: как зазывать покупателей и как суметь продать им товар с наценкой в 200–300 процентов. Крестьяне относились к офеням настороженно, но при появлении заезжего торговца сразу же бежали к нему: если и не купить что-то, то узнать последние новости и сплетни. Офени сложили свое общество, придумали кодекс и даже изобрели собственный сленг — феню. Пословица «Кто не работает — тот не ест» на их наречии звучала так: «Кчон не мастырит, тот не бряет». Владимир Даль говорил, что этот язык был придуман «для плутовских совещаний торгашей».

Николай Кошелев назвал свою картину, изображающую приезжего торговца, «Офеня-коробейник». Дело в том, что офенями окрестили преимущественно тех разносчиков, которые происходили из крестьян Суздальской и Владимирской губерний. В других местах их называли коробейниками. За эту работу автор был удостоен второй премии Общества поощрения художников.

Трубочист

Перепачканными сажей трубочистами часто пугали непослушных детей. Всегда молчаливые, они занимались какой-то «тайной» работой. Результата их труда никто не видел: ведь не полезут же заказчики проверять, как вычищены печные, каминные или вентиляционные трубы! Да и не каждый бы пролез: на работу трубочистом обычно брали людей худощавых, субтильных. Родиной этой профессии считается Дания, а в Россию она пришла в 1721 году с появлением первого очага с дымоходом. При полицейских участках тогда ввели должность чистильщика печей, которого позже стали называть на европейский лад — трубочист. В странах Северной Европы до сих пор можно встретить представителей этой профессии.

Фирс Журавлев изобразил испачканного сажей и копотью трубочиста в практичной черной одежде. Обут рабочий в тапочки, которые можно было легко снять, чтобы лезть по трубам. За эту картину художник в 1874 году был удостоен почетного звания академика Императорской академии художеств.

Фонарщик

Профессия фонарщика в более упрощенном виде существовала еще в Древней Греции и Древнем Риме: уже тогда ночью улицы освещались с помощью масляных ламп и факелов. В России в XIX веке на позицию фонарщика брали отставных военных, которые могли работать ночью и днем. За час они обходили не менее 50 фонарей: поправляли фитили и заливали конопляное масло. Не обходилось и без воровства. Чтобы это пресечь, в масло стали добавлять скипидар, а позднее его и вовсе заменили керосином. С появлением электрических фонарей работа несколько облегчилась, хотя включали и выключали их по-прежнему вручную. Лишь после 30-х годов XX века появился автоматический режим зажигания фонарей, и эта некогда престижная профессия канула в Лету. В некоторых городах и сейчас можно встретить фонарщика, хотя это скорее попытка сохранить традиции, нежели необходимость.

На картине Леонида Соломаткина «Утро у трактира» видно, как фонарщик, поднявшись по приставной лестнице, занимается своим делом — тушит свечу. У каждого работника был также длинный шест, с помощью которого он зажигал и дозаправлял фонари.

Шорник

Шорами называли наглазники, закрывающие лошади обзор по бокам. Отсюда же произошло слово «зашоренный» — так называют людей, неспособных принимать другие точки зрения. Элемент сбруи дал название целой профессии. Однако мастер занимался изготовлением всей конской амуниции: седел, уздечек, стремян. Каждая упряжь должна была быть уникальной. Первые шорники существовали еще в Древней Руси, а сейчас только редкие специалисты украшают породистых лошадей для скачек.

Картина Михаила Клодта показывает шорника за работой. Ремесло это было трудоемкое и требовало искусных навыков. Чего только стоило правильно выбрать кожу! А еще нужно было прошить ремни, поставить заклепки. Делалось все вручную самыми простыми инструментами. Каждый ремесленник придерживался определенных правил. Например, гнуть дуги можно было только во время летнего сокодвижения, а сушить их исключительно в тени.

Бондарь

Традиционно для засолки огурцов и выдержки вина используют деревянные бочки. В старину их изготовлением занимался бондарь. Получившая широкое распространение на Руси, эта профессия сошла на нет в XX веке. Раньше количество профессионалов-бондарей достигало тысячи человек в каждой губернии, сейчас же их — единицы. Набивать бочки было делом крайне сложным. Достаточно вспомнить эпизод из книги о Робинзоне Крузо: на острове он пытался научиться мастерить бочонки. Несколько недель корпел, сколачивал дощечки, а все равно ничего путного сделать так и не смог.

На картине Сергея Скачкова можно увидеть бондаря за работой. С помощью топора и подручных столярных инструментов он прилаживает деревянные или железные обручи к корпусу. Дощечки должны быть сбиты настолько плотно друг к другу, чтобы они не пропускали воду.