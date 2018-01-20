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Лекция о политическом будущем России

10:47. 20 января 2018 Просмотров - 270 Нет комментариев Опубликовал:

17 января 2018 года самолет, на котором я летел в Магнитогорск, задержался на 11 часов.

Поэтому в буквальном смысле прямо с «воздушного корабля», минуя отель и отдых, необходимо было ехать «на бал». То есть на встречу со студентами МГТУ им. Носова, которые уже ждали нашего общения.

Спасибо им и преподавателям за терпение, за то, что дождались.

И вот, что в итоге получилось…

Хронометраж:

00:00:00 Вступительное слово
00:12:36 Почему не выполняется распоряжение президента не «кошмарить» бизнес?
00:22:56 Почему не реализована прогрессивная шкала налогообложения?
00:29:29 Почему Путин не будет отменять 13%-й налог.
00:30:29 Единый учебник истории. Какова его судьба?
00:33:25 Перспективы развития событий в ДНР.
00:43:27 Влияет ли менталитет на экономическое развитие?
00:58:14 Насколько реальна война с Западом?
01:02:52 Как воспитать политически грамотную молодежь?
01:06:45 Молодежи непонятно, что общего у Украины, России и Белорусии. Почему Россия отстаивает интересы их граждан?
01:15:45 Что нужно сделать чтобы остановить русофобию?
01:17:00 О том как СМИ из невероятного делают обыденное.

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P.S. Репортаж об этой встрече:

Источник: vecherka74.ru

Микрофон в зале МГТУ «горел» полтора часа.

Столько длилась встреча магнитогорских учащихся с известным российским политологом и писателем Николаем Стариковым. Магнитка ждала-ждала его и наконец дождалась. Задержка вылета из аэропорта «Внуково» в наш город составила 11 часов по причине метеоусловий.

И даже перенесённая на час беседа в МГТУ задержалась ещё минут на 40. Пока ждали Старикова, место оратора занял председатель МГСД Александр Морозов и экспромтом провёл, пожалуй, не менее интересный, чем у гостя из Москвы, обмен мнениями о жизни Магнитки.

В зале собрались люди, заинтересованные в развитии и города, и страны, образованные, и в том числе знакомые с творчеством Старикова. А потому, когда он наконец взошёл на трибуну и сказал вступительное слово, вопросы посыпались, как рассыпавшаяся крупа. Мы отметим некоторые из них и наиболее яркие, по нашему мнению, высказывания Николая Старикова в ответ.

Первым «открыл счёт» бывший ректор МГТУ, а ныне депутат Заксобрания Челябинской области Валерий Колокольцев. Он спросил, почему не исполняются указы Президента России, в частности проигнорировали его слова, что нужно «перестать «кошмарить» бизнес. В течение следующих полгода МГТУ «закошмарили».

«Государственная машина при разных руководителях работала по-разному. Пётр Первый ходил и сам палкой бил Меншикова и других чиновников. Елизавета Петровна сама ограничила себя, и физических наказаний при ней не было. Екатерина Вторая была более жестокой правительницей, и казни при ней были… Это философский выбор для руководителя страны, каким образом осуществлять своё правление. Мне кажется, Владимир Владимирович Путин – человек действительно очень мягкий. И он самому себе определил способы руководства, я бы назвал это рамками, и им следует», – пояснил Николай Викторович.

Затем инициативу перехватили студенты. Они спрашивали Старикова, как выбрать политическую партию, повысить политическую грамотность в своей среде, отказаться от негатива из СМИ и переделать русский менталитет? Один из молодых людей даже процитировал в своём выступлении слова Базарова из романа «Отцы и дети» Тургенева о русском характере. Николай Стариков был приятно удивлён и подарил ему свою книгу после встречи.

«В законе у нас есть противоречия и недоработки, которые связаны с тем, чтобы вот нас там (на Западе – прим. ред.) считали какими-то… такими. Зачем нам это нужно? У нас есть, например, закон о запрете пропаганды гомосексуализма, потому что гомосексуалисты размножаются только рекламой. Если вы запрещаете это, вы поддерживаете демографию в стране. Желание понравиться Западу – это тупик. У Запада всегда найдётся повод, почему он скажет, что мы не цивилизованные. Он говорит это уже 300 лет», – ответил Николай Стариков.

Интересный вопрос задал мужчина из зала, не представившийся, но сказавший, что, наверное, единственный, кто читал программу «Партии Великое Отечество» в этом зале. Он спросил про прогрессивное налогообложение. Вот уже кажется, всем ясно, что оно эффективно, а у нас в стране его так и не применяют.

Николай Стариков заявил, что и сам поддерживает прогрессивное налогообложение, но в России его блокируют либералы:

«Вы сами ответили на свой вопрос, сказав, что это бы способствовало развитию экономики. Экономический блок сегодня у нас в стране либеральный, и его главная задача в том, чтобы экономика страны не развивалась».

Когда встреча практически подходила к концу, к микрофону настойчиво пробивался молодой человек, утверждавший, что у него интересный вопрос, и он очень хочет его задать. Ему дали слово.

«Старшее поколение меня, конечно, не поймёт…» – начал он.

«А вы по-русски говорите», – сразу вставил Николай Стариков.

«Я представитель молодого поколения, я не видел СССР, и не понимаю того, что вы говорите: русские, белорусы и украинцы – один народ. Для меня это разные страны. И зачем вообще лезть куда-то. У нас что, всё хорошо в стране?» – продолжил парень.

«Действительно, интересный вопрос, – ответил Стариков. – А может быть, в Киеве живёт человек с таким же именем и фамилией, как у вас? Он не русский? Разделяй и властвуй – старая политтехнология. Русский народ разделили по псевдоисторическому признаку. Вы, кстати, посмотрите, про своих родственников. Это очень интересно, и кто знает, может, у вас будет другое отношение».

Ответил он и про внешнеполитическую позицию:

«Советский Союз вёл более активную внешнюю политику. Потом стали экономить на политике и армии, но деньги не появились. Только у богатеев точечно… Есть определённые правила игры. Вот вы болеете за «Металлург»? Если вы не будете забивать в чужие ворота шайбу, это не значит, что противник откажется от желания забить шайбу в наши ворота. Если вы откажетесь приезжать на его пятачок, он не откажется от атак на вашем поле. Это будет ваша односторонняя сдача позиций, вы начнёте проигрывать. И если вы не остановите этот процесс, вас уничтожат».

После встречи со студентами Николай Стариков отправился на встречу с читателями в зале городской администрации. Встреча проходит и сейчас.

Ответил он и про внешнеполитическую позицию:

«Советский Союз вёл более активную внешнюю политику. Потом стали экономить на политике и армии, но деньги не появились. Только у богатеев точечно… Есть определённые правила игры. Вот вы болеете за «Металлург»? Если вы не будете забивать в чужие ворота шайбу, это не значит, что противник откажется от желания забить шайбу в наши ворота. Если вы откажетесь приезжать на его пятачок, он не откажется от атак на вашем поле. Это будет ваша односторонняя сдача позиций, вы начнёте проигрывать. И если вы не остановите этот процесс, вас уничтожат».

После встречи со студентами Николай Стариков отправился на встречу с читателями в зале городской администрации. Встреча проходит и сейчас.

На неё пришло огромное количество людей – не всем даже хватает мест в зале, некоторые стоят. Об этой беседе мы уже расскажем завтра.

Автор: Оксана Ладова

Источник: nstarikov.ru

Метки: блог, Видео
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