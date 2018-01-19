Стариков объяснил, как Порошенко стал другом США

Источник: tsargrad.tv

В эфире дневного выпуска телепрограммы «60 минут» на канале «Россия 1» журналист и литератор Николай Стариков объяснил, как и почему за несколько лет Петр Порошенко из обычного бизнесмена превратился в русофоба «Потрошенко».

Со всем обнародованным против него в последнее время компроматом президент Украины Петр Порошенко, вероятно, сейчас пребывает в состоянии «беспробудной безнадеги». Такое мнение озвучил в эфире своей телепередачи ведущий «60 минут» Евгений Попов.

Действительно, в числе прочего недавно в распоряжение СМИ поступил ещё один документ, крайне нелицеприятный для действующего главы украинского государства. Так, телеканал «Рустави 2» обнародовал фотокопию обязательства, якобы подписанную Петром Порошенко в феврале 2007 года. В этом документе он вполне ясно и недвусмысленно обещал никогда не заниматься антироссийской деятельностью.

Многие на Украине после этого поспешили назвать Порошенко агентом Кремля. Сам глава украинского государства объявил эту расписку более чем десятилетней давности подделкой. Тем не менее, даже если отвлечься на секунду от ее аутентичности, считает российский общественный и политический деятель, писатель Николай Стариков, вся эта ситуация очень показательна. Она напоминает нам, как буквально за несколько лет многие представители украинской предпринимательской и политической элиты перековались из вполне дружественно настроенных по отношении к России лиц в ярых русофобов.

Как это произошло? Все достаточно печально. Учитывая, что у того же Порошенко есть бизнес в России, обращаться в открытого врага нашей страны явно невыгодно ему с чисто экономической точки зрения. Тем не менее, начав организовывать Майдан 2013—2014 годов, американцы, по всей видимости, сделали ему предложение по изменению своего идеологического курса, от которого он просто не мог отказаться, предположил Стариков.

«Эта записка ещё раз напомнила нам, что за 7 лет до начала трагедии на Украине, до госпереворота и гражданской войны, те, кто сегодня являются записными русофобами, такими русофобами не являлись. Они прилетали в Санкт-Петербург, очень хотели попасть к нам, и если их не пускали, то они готовы были писать такие записки. Но потом кто-то пришел, и успешному бизнесмену, министру экономики в правительстве Януковича вдруг захотелось проспонсировать государственный переворот. Что такое произошло?» — ставит вопрос Стариков.

Он же на него и отвечает: «Пришли „американские партнеры“ и как-то так „заинтересовали“ господина Порошенко, что он забыл и о своем бизнес-прошлом, забыл обо всем, что он когда-либо говорил, делал или писал, и решил вложить большие деньги в финансирование государственного переворота. Хотя, казалось бы, жил бы спокойно. Но нет, он пошел на это. Фактически легитимировал гражданскую войну, стал президентом Украины — и так, что теперь его иначе, кроме как „Потрошенко“ с руками по локоть в крови, и не знают. За что его такое взяли, за какое причинно-болезненное место ниже пояса, что он отказался от своей счастливой жизни ради всего этого?»

На этот вопрос Стариков предпочитает дать зрителям «60 минут» возможность ответить самим.

Подробнее беседу о счастливом прошлом Порошенко и его кровавом настоящем вы можете посмотреть в дневном эфире «60 минут» от 15 января.

Источник: nstarikov.ru