Следующая книга – о русофобии

Источник: vecherka74.ru

Николай Стариков свой новый труд лично презентует Магнитогорску.

Приезд известного политолога Николая Старикова в наш город стал настоящим событием.

Общественный деятель, политолог, писатель и блогер за два дня успел встретиться со студентами,

провести большую встречу с читателями,

посетить Магнитогорский металлургический комбинат

и поговорить с журналистами.

На встрече с прессой остановимся подробнее. Первое, что бросилось в глаза, это дружелюбная обстановка, сложившаяся с самого начала.

Это объясняется тем, что Николай Викторович не впервые общается с прессой, понимает специфику журналистской работы и открыт для дискуссии.

Это была работа в формате «вопрос-ответ», мы спрашивали, гость отвечал.

Сначала публику волновали вопросы, связанные с трактовкой исторических фактов.

«Сейчас именно трактовка исторических событий вышла на первый план, став даже важнее самого явления. И это активно используется в геополитической борьбе. Например, все прекрасно понимают, что именно российское участие в военной операции в Сирии обеспечило победу над ИГИЛ (запрещённая в России террористическая группировка). Это свершившийся факт. Однако, наши западные «партнёры» благополучно приписывают победу на свой счёт. Это хороший пример трактовки фактов в свою пользу. Конечно же, в этом случае многое зависит от СМИ. И информационная война идёт по принципу вытеснения тех или иных средств массовой информации с определённой территории», – подчеркнул политолог.

Затем речь зашла о политических взглядах Николая Старикова и его позиции по вопросам внутренней политики.

«Я – государственник и сторонник усиления роли государства в экономике. Я за тотальное планирование, когда именно руководство страны разрабатывает план экономического развития и создаёт условия для его реализации. При этом возможны как чисто государственные инициативы, так и работа с частным капиталом. Но, подчёркиваю, именно государство должно играть решающую роль. Невидимая рука рынка – не для нашей огромной страны», – заявил выступающий.

И продолжил:

«Что касается политического устройства, то в России, я думаю, должны быть две крупные партии и несколько партий поменьше, «подпирающих» первые. При этом к участию в политической жизни, в том числе в выборах, должны допускаться все легитимные силы».

В ближайшее время, по мысли Старикова, нашу страну ждут серьёзные политические сдвиги в этом направлении.

Что же касается наших соседей, то здесь политолог прогнозирует разные сценарии. В частности, в районе 2030 года у России могут возникнуть проблемы во взаимоотношениях с Казахстаном, это станет следствием намерений этой страны перейти к 2025 году с кириллицы на латиницу. Очевидно, что подобные действия усложнят взаимопонимание между народами.

С другой стороны, грамотные действия на внешней арене могут многое изменить. Главное, чтобы геополитика согласовывалась с национальными интересами и внутренними запросами.

Подробнее обо всём об этом написано в многочисленных книгах Николая Старикова. Кстати, новую свою работу под названием «Ненависть», раскрывающую суть русофобии как явления, эксперт пообещал лично презентовать, приехав в Магнитогорск. Так что можно надеяться, что этот визит – не последний.

К слову о книгах. Из нашего города именитый гость уедет не с пустыми руками. Как нам стало известно, сегодня на встрече с генеральным директором ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» Павлом Шиляевым состоялся обмен книжными новинками.