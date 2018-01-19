Главная » Мировоззрение, Политика

Следующая книга – о русофобии

10:12. 19 января 2018 Просмотров - 21 Нет комментариев Опубликовал:

Источник: vecherka74.ru

Николай Стариков свой новый труд лично презентует Магнитогорску.

Приезд известного политолога Николая Старикова в наш город стал настоящим событием.

Общественный деятель, политолог, писатель и блогер за два дня успел встретиться со студентами,

провести большую встречу с читателями,

посетить Магнитогорский металлургический комбинат

и поговорить с журналистами.

На встрече с прессой остановимся подробнее. Первое, что бросилось в глаза, это дружелюбная обстановка, сложившаяся с самого начала.

Это объясняется тем, что Николай Викторович не впервые общается с прессой, понимает специфику журналистской работы и открыт для дискуссии.

Это была работа в формате «вопрос-ответ», мы спрашивали, гость отвечал.

Сначала публику волновали вопросы, связанные с трактовкой исторических фактов.

«Сейчас именно трактовка исторических событий вышла на первый план, став даже важнее самого явления. И это активно используется в геополитической борьбе. Например, все прекрасно понимают, что именно российское участие в военной операции в Сирии обеспечило победу над ИГИЛ (запрещённая в России террористическая группировка). Это свершившийся факт. Однако, наши западные «партнёры» благополучно приписывают победу на свой счёт. Это хороший пример трактовки фактов в свою пользу. Конечно же, в этом случае многое зависит от СМИ. И информационная война идёт по принципу вытеснения тех или иных средств массовой информации с определённой территории», – подчеркнул политолог.

Затем речь зашла о политических взглядах Николая Старикова и его позиции по вопросам внутренней политики.

«Я – государственник и сторонник усиления роли государства в экономике. Я за тотальное планирование, когда именно руководство страны разрабатывает план экономического развития и создаёт условия для его реализации. При этом возможны как чисто государственные инициативы, так и работа с частным капиталом. Но, подчёркиваю, именно государство должно играть решающую роль. Невидимая рука рынка – не для нашей огромной страны», – заявил выступающий.

И продолжил:

«Что касается политического устройства, то в России, я думаю, должны быть две крупные партии и несколько партий поменьше, «подпирающих» первые. При этом к участию в политической жизни, в том числе в выборах, должны допускаться все легитимные силы».

В ближайшее время, по мысли Старикова, нашу страну ждут серьёзные политические сдвиги в этом направлении.

Что же касается наших соседей, то здесь политолог прогнозирует разные сценарии. В частности, в районе 2030 года у России могут возникнуть проблемы во взаимоотношениях с Казахстаном, это станет следствием намерений этой страны перейти к 2025 году с кириллицы на латиницу. Очевидно, что подобные действия усложнят взаимопонимание между народами.

С другой стороны, грамотные действия на внешней арене могут многое изменить. Главное, чтобы геополитика согласовывалась с национальными интересами и внутренними запросами.

Подробнее обо всём об этом написано в многочисленных книгах Николая Старикова. Кстати, новую свою работу под названием «Ненависть», раскрывающую суть русофобии как явления, эксперт пообещал лично презентовать, приехав в Магнитогорск. Так что можно надеяться, что этот визит – не последний.

К слову о книгах. Из нашего города именитый гость уедет не с пустыми руками. Как нам стало известно, сегодня на встрече с генеральным директором ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» Павлом Шиляевым состоялся обмен книжными новинками.

Павел Владимирович подарил дорогому гостю уникальную книгу об истории становления предприятия, а в ответ Николай Викторович презентовал одну из своих работ.

Источник: nstarikov.ru

Метки: блог
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Библиография Книги о Руси, о Русских, о Славянах
...приводятся библиографические реквизиты некоторых книг о Руси, о Русских, о Славянах признанных судами ...было изменено и изложено в следующей редакции) Законодательством Российской Федерации ...., Чертович В.В.: Мифология русофобии (см. газету Русь Православная ...
Русофобия в России. 2006-2007
... ответственности за государственные преступления, следует понимать распространение злонамеренных слухов и... годом открытия охоты на книги. Впервые книги стали попадать под запрет...2005 году МБПЧ выпустило доклад "О русофобии явной и мнимой", компилирующий ...
Русофобия И.Р. Шафаревича
...Ростиславович Шафаревич, который выпустил книгуРусофобия”. Сначала эта книга ходила в Москве в... на пару писал издевательские юмористические книги о России. – Вот и Вы...нобелевский лауреат Иван Бунин писал о Бабеле следующее: “Среди наиболее мерзких ...
Истоки русофобии и её цели
..., читать серьёзные книги, - запрещено думать. Список запрещённых книг уже превышает 1500...XIX веке Фёдор Тютчев говорил о русофобии в России в своём письме...поменять на справедливый Замысел. Продолжение следует... Евгений Тарасов. ИсточникИсточник http://via...
Русский ответ русофобам
... польских социологических опросов, уровень русофобии в Польше существенно повысился Но... пленные польские офицеры. В книге партизанского командира, Героя Советского ...местах предполагаемых захоронений. Особо следует рассказать о раскопках на спецкладбище НКВД ...
Русофобов жжёт истина: славяне древнее европейских наций
...академической науке и верна традициям...Русофобов жжёт истина: славяне древнее ...трибуны РАН заявил, что мою книгу о происхождении славян опубликовало издательство «Алгоритм...забегать вперёд. Основная проблема тут следующая: как показал опыт нескольких ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>