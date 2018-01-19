Что ждёт Россию и мир в 2018-м году? Валентин Катасонов
Как криптовалютный бум оттягивает вторую волну мирового экономического кризиса
Доктор экономических наук Валентин Катасонов подводит итоги 2017-го года и рассказывает о том, что нас ждёт в 2018-м. Как криптовалютный бум оттягивает вторую волну мирового экономического кризиса. Какую цифровую валюту разрабатывает консорциум десяти ведущих мировых банков, что это означает для биткоина, эфириума и других криптовалют. Почему Трамп хочет выйти из ВТО, сможет ли он восстановить американскую промышленность.
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Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai
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Вот бы встретиться с данным специалистом и разьяснить ему нашу экспериментальную микро экономическую модель, которая по показателям обошла либеральную,не говоря про социалистическую производственные модели. 30 лет назад модель прошла практику. У меня ученой степени нет, естественно народ передовым разработкам поверит только из уст признанных специалистов. Что даст познает обществу каким путем идти обществу с развитием. Экономисты черпают свои знания именно от нас технарей- хозяйственников. Даже при разных формах оплаты труда разные производственные показатели. По показателям,за 5 лет нас ещё никто в мире не обошел. Под эту модель и надо выстраивать модель развития общества. Сдвиг в сознании общества произойдёт когда все поймут, что мы практически не движется.