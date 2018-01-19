Что ждёт Россию и мир в 2018-м году? Валентин Катасонов

Концептуал СМИ Как криптовалютный бум оттягивает вторую волну мирового экономического кризиса

Доктор экономических наук Валентин Катасонов подводит итоги 2017-го года и рассказывает о том, что нас ждёт в 2018-м. Как криптовалютный бум оттягивает вторую волну мирового экономического кризиса. Какую цифровую валюту разрабатывает консорциум десяти ведущих мировых банков, что это означает для биткоина, эфириума и других криптовалют. Почему Трамп хочет выйти из ВТО, сможет ли он восстановить американскую промышленность.



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