Главой Пентагона становится его подрядчик

Концептуал СМИ Бюджет Министерства обороны США превратился в дырявое ведро: сколько ни наполняй – всё мало

Современный американский капитализм с полным основанием можно считать государственно-монополистическим. Его суть – в сращивании государства и монополий. Одной из форм такого сращивания является взаимозаменяемость государственных чиновников и топ-менеджеров частных корпораций. Перед нами очередной пример взаимозаменяемости – Патрик Шэнахэн (Patrick M. Shanahan), который с 1 января 2019 года займёт кресло министра обороны США.

Когда Дональд Трамп произвёл в министры обороны Бешеного Пса Джима Мэттиса, одним из его заместителей он предложил мало кому известного в военных кругах Патрика Шэнахэна. Большую часть своей сознательной жизни Шэнахэн провёл в ведущей американской авиастроительной корпорации Boeing. Он начал свою карьеру в этой корпорации с 1986 года; с 2008 года он служил в этой корпорации в должности старшего вице-президента и курировал программы производства пассажирских самолётов.

А летом 2018 года президент Трамп предложил ему занять пост заместителя министра обороны. В Сенате США утверждение новой кандидатуры проходило непросто. Особенно яростно возражал против Шэнахэна ныне покойный сенатор-республиканец Джон Маккейн. В частности, сенатора возмутил невнятный ответ Шэнахэна на вопрос о том, намерен ли он поддержать поставки военной помощи Украине. В конце концов, новая кандидатура была одобрена сенаторами. В зоне ответственности нового заместителя министра оказались наращивание вооружённых сил и переговоры с поставщиками военной техники. Кроме того, Шэнахэн получил от Трампа личное поручение по формированию космических сил США в качестве отдельного вида вооружённых сил (к февралю 2019 года Пентагон должен представить в Конгресс детальный документ на эту тему).

За два года пребывания Дональда Трампа в Белом доме произошла рекордная за всю послевоенную историю Америки перетряска кадров. Формирование новой президентской команды происходит методом проб и ошибок, причём процент ошибок очень высок. Коснулось это и Пентагона. 19 декабря Трамп объявил о выводе американских военных из Сирии. Джим Мэттис отреагировал на решение президента моментально: в ночь с 20 на 21 декабря в СМИ появилось его официальное заявление об уходе с поста министра обороны. В заявлении выражалась надежда на то, что пост главы Пентагона займёт человек, полностью разделяющий взгляды президента на военную политику. Тут вспомнили, что до этого в отношениях президента США и министра обороны было не всё гладко. В частности, в октябре в интервью CBS Трамп заявил, что глава Пентагона «немного демократ» и предположил, что Мэттис может вскоре покинуть свой пост. На посту министра обороны Мэттис пробыл менее двух лет.

23 декабря Трамп объявил, что новым министром будет Патрик Шэнахэн, а 26 декабря президент уточнил, что Шэнахэн станет не министром, а исполняющим обязанности министра и может оставаться в этой роли «в течение длительного времени». Как бы там ни было, но с 1 января 2019 года у Министерства обороны США появляется новый руководитель.

Должность министра обороны в США появилась не так давно, в 1947 году. Тогда военно-морские силы, сухопутная армия и военно-воздушные силы были объединены в национальное военное ведомство (National Military Establishment) с руководителем в ранге министра. В 1949 году национальное военное ведомство было переименовано в министерство обороны.

Джеймс Мэттис был 26-м министром обороны США, Патрик Шэнахэн станет 27-м руководителем Пентагона. 21 декабря на сайте Defense News появилась статья Shanahan poised to rewire the Pentagon with Mattis out («Шэнахэн готов к реформированию Пентагона после ухода Мэттиса»). Таким образом, сайт Defense News дал изложение позиций нового главы Пентагона за два дня до объявления его назначения президентом: «История будет рассматривать 2018 год как период глубоких перемен в Министерстве обороны США. Была выпущена «Стратегия национальной обороны», которая характеризуется тремя направлениями усилий: создать более «поражающие» вооруженные силы; укреплять союзы и привлекать новых партнеров; реформировать Пентагон для повышения результативности… Мы восстанавливаем готовность наших самолетов, кораблей и боеприпасов; укрепляем наши отношения по всему миру; реформируем Пентагон по мере модернизации наших вооруженных сил… Благодаря решениям президента Дональда Трампа мы увидели преимущества единого общегосударственного подхода, основанного на ясной стратегии национальной обороны… Теперь мы должны повысить результативность в трех основных областях: ракеты, космос и киберпространство. Это заложит основу для 2020 года, когда мы полностью интегрируем «Стратегию национальной обороны» во все эшелоны и обеспечим доминирование во всех областях».

Нетрудно заметить, что такие выражения Шэнахэна, как «производительность», «эффективность», «результативность», «отдача», «ресурсы», «максимизация», «минимизация», «модернизация» и т. п. свойственны языку бизнеса, а не военных.

Говорят, Дональд Трамп не раз встречался с заместителем министра обороны Патриком Шэнахэном, у них были длительные разговоры. В новом году их общение станет ещё более тесным. Президент ждёт от нового главы ведомства, прежде всего, наведения порядка в хозяйстве Пентагона. Фактически министерство обороны превратилось в дырявое ведро, которое невозможно наполнить бюджетными деньгами. Сколько ни давай, всё мало. 40% всех военных расходов в мире приходится на США. У России, согласно данным Стокгольмского института исследований проблем мира (SIPRI), военные расходы на порядок меньше. Тем не менее ракетно-ядерный паритет двух держав американцам сломать не удаётся.

Низкая эффективность военных расходов США объясняется тем, что сложилась система узаконенного казнокрадства: подрядчики Пентагона поставляют ему свою продукцию и оказывают свои услуги по ценам, порой не имеющим никакого отношения к издержкам. Имеет место беспардонное завышение цен. Подрядчиков Пентагона назвать бизнесом сложно, это, как пишут американские СМИ, паразиты, перекачивающие деньги налогоплательщиков в свои сейфы. С некоторых пор у части политиков возникло подозрение, что деньги, выделяемые Пентагону, перекачиваются не только в сейфы подрядчиков, но и в фонды глубинного государства, способного уничтожить законную власть в Америке.

В декабре 2017 года под давлением Трампа был начат всеобъемлющий аудит Пентагона, завершившийся осенью 2018 года. Проверку осуществляли 1200 аудиторов. Стоила она американским налогоплательщиком 413 миллионов долларов, из них 192 миллиона получили независимые аудиторские фирмы. Судя по всему, результаты ошеломляющие, но о них молчат. В СМИ имеются утечки, свидетельствующие, что потери измеряются даже не миллиардами, а триллионами долларов. Курировал аудиторскую проверку Патрик Шэнахэн, и прокомментировал её результаты он так: We failed the audit, but we never expected to pass it («Мы провалили аудит, но никогда и не ожидали, что пройдем его». Слова эти можно трактовать по-разному. Есть и такая трактовка, что под «провалом» следует понимать астрономические масштабы обнаруженных хищений.

С похожей ситуацией столкнулся в своё время президент США Джон Кеннеди, обнаруживший вопиющее разбазаривание бюджетных денег в Пентагоне и назначивший на пост министра обороны Роберта Макнамару, который тоже пришёл из большого бизнеса. Макнамаре удалось навести относительный порядок в хозяйстве военного ведомства (в частности, он внедрил программно-целевой метод управления военным бюджетом). Сумеет ли Шэнахэн стать вторым Макнамарой?

Ну а в том, что позиции корпорации «Боинг», и без того очень неплохие, станут теперь ещё лучше, можно не сомневаться.

