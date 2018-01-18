Побег элиты в глубь Земли: тоннели, высокотехнологичные метро и подземные города

2018 год только наступил, но уже кажется, что он бросает первые большие тени, которые готовят нас к большим событиям. События, которые могли бы освободить всю планету.

Сюда входят аресты многих элит по всему миру. Альтернативные СМИ сообщают, что в Соединенных Штатах было подготовлено более десяти тысяч обвинительных заключений, что привело к аресту и ведущих апологетов Нового Мирового Порядка (NWO).

По неподтвержденной информации, многие из них были доставлены на военно-морскую базу в заливе Гуантанамо, чтобы дожидаться там своего суда. Но многие главы NWO попытаются избежать этого обвинения.

Они либо бегут в безопасные страны, либо, альтернативно, в давно подготовленные подземные города. Их много по всему миру.

Если эта информация верна, элиты планировали свой уход в подземные убежища десятилетия назад. Знали ли вы тогда, что однажды придет день, когда все внезапно рухнет за одну ночь, что вся нынешняя, тщательно выстраиваемая глобальной элитой на земном шаре вдруг рухнет, как карточный домик, и что мир будет будущего будет отличаться от дня сегодняшнего?

В конце концов, элитам говорят, что у них есть склонность к магии и ясновидению, и действительно, в прошлом было много пророков, которые предсказывали новую землю. Земля, на которой старые системы не будут иметь больше места, где даже для темных элит не будет больше места, просто потому, что они являются стюардами и силовиками этой старой системы.

Будет ли 2018 год годом новой земли, и означает ли это массовый уход в подполье?

То, что в настоящее время меняется на земле, не должно было ускользнуть от внимательного наблюдателя. Многое собирается измениться или уже находится в процессе перехода.

Огромные родинки из стали

Тайные подземные города не являются теорией заговора, о чем многие могут сейчас спорить. Скорее, они реальны, и они существуют во всем мире, но особенно в США. По словам осведомителя Кори Гуда, эти объекты находятся в стадии строительства с момента окончания Первой мировой войны. Многие объекты все еще строятся.

Строительство таких городов стало возможным после изобретения и создания высокотехнологичных машин modernster, что до сих пор поражают наше воображение. Машины, которые работают так загадочно, как их неправильно понимают, как корабли антигравитации, летящие в космосе.

Никто даже не может себе представить, на что способны эти механизмы. Например, в Соединенных Штатах есть огромная машина, которая принадлежит ВВС США. Этот «монстр» действительно работает как моль. Это ядерная туннельная расточная машина, способная дробить даже самые большие куски скалы и одновременно их остекловывать.

Туннельные расточные станки имеют разные размеры, они создают самые большие туннели в самых разных типах пород. Буровые машины такого типа уже создали туннельные системы намного ниже океана, вокруг Земли, и теперь они соединяют целые континенты.

Городские сооружения, построенные глубоко под землей, столь же футуристичны, как и самый роскошный отель в Дубае. Роскошь, которую обычные смертные даже не могут себе представить и, прежде всего, не могут себе позволить.

Эти объекты не были созданы для людей, чтобы они смогли найти там убежище в случае ядерной войны, нет, эти объекты были построены для элит.

Военные подземные сооружения для пехоты спроектированы гораздо более по-спартански — без излишеств и роскоши, а места здесь — одно прежде всего: и они ограничены.

При строительстве этих гигантских подземных сооружений, среди прочего, используется взрывное вещество, которое способно превращать даже самые твердые породы в пыль. Взрыв делает почти сферическое отверстие.

В этих подземных основаниях, помимо прочего, создается гидропонический завод с растениями для компенсации CO ². Кроме того, все эти города имеют собственную автономную систему водоснабжения.

Электричество получается в виде геотермальной энергии, другие — с помощью гидродинамики. Кстати, одна из самых передовых баз недавно была завершена в Бразилии.

Высокотехнологичные метро соединяют континенты

Разумеется, такие подземные города должны постоянно поддерживать свое жизнеобеспечение. Техническому персоналу предоставляется доступ к объектам через специальные здания и служебные лифты. Поездка в метро займет всего несколько минут. Те, кто никогда не был там, не поймут, что это значит. Потому что это путешествие в другой мир.

Разумеется, каждый должен понимать, что здесь нет ни автомобилей, ни самолетов.

Единственным транспортным средством здесь является высокотехнологичное метро. Тех, кто спускается под землю, будут перевозить в другую часть мира менее чем за два часа.

По-видимому, уже здесь работает технология, которая до сих пор скрыта от мировой общественности.

Согласно неподтвержденной информации, в настоящее время существует более сотни подземных баз по всему миру. Но и во всем мире должны быть распространены многочисленные подземные базы других цивилизаций и, прежде всего, неземные базы.

Это также подтверждает мое предположение о том, что неизвестные летающие объекты неизбежно происходят из обширной вселенной, но имеют свои базы в глубине земли и имеют доступ к горам, вулканам или по морям.

Я уже несколько раз писал об инопланетных базах в недрах Антарктиды и выражал свои подозрения. Это одна из причин крупномасштабной германской арктической экспедиции в 1938 и 1939 годах, а также операция «Highjump под руководством адмирала Ричарда Э. Берда».

Конечно, 2018 год принесет большие откровения и множество интересных сюрпризов. Будем держать все наши глаза и уши открытыми в ближайшие двенадцать месяцев. Это определенно окупается и …

… оставайтесь настороже, как всегда!

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Источник: nashaplaneta.su