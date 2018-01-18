Движение как основа здорового образования
Обучение по системе Владимира Базарного успешно внедрено в школах ЛНР
В программе «Интервью» на канале ГТРК ЛНР звучат мнения чиновников министерства образования, учителей и родителей, о том, каким должно быть здоровьесберегающие образование в средних школах. Как методика профессора Владимира Базарного внедряется в школах ЛНР и помогает сохранить здоровье школьников? Реально ли организовать занятия в режиме смены динамических поз? Как это влияет на восприятие материала и успеваемость учеников? Приживутся ли в современных школах бескнижное обучение, перьевое письмо и разные классы для мальчиков и девочек? Как преодолеть ретроградность системы образования и заставить её служить здоровью и интересам детей?
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Школа или конвейер биороботов? Путь к свободе: «Встань и иди!» (Издание 2-е, переработанное), Базарный Владимир Филиппович
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Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai