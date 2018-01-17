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Конференция «Истотная экономика – будущее России»: Круглый стол

09:20. 17 января 2018 Просмотров - 56 Нет комментариев Опубликовал:

Круглый стол по результатам проведения конференции «Истотная экономика – будущее России». Участие в круглом столе приняли все докладчики конференции, которым было задано множество вопросов со стороны слушателей.

Конференция проходила 7,8 декабря 2017г. в городе Магнитогорске на базе Магнитогорского государственного технического университета.

Конференция Истотная экономика – будущее России: Круглый стол

Источник: zakonvremeni.ru

Метки: frontpage
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