Конференция «Истотная экономика – будущее России»: Круглый стол

Круглый стол по результатам проведения конференции «Истотная экономика – будущее России». Участие в круглом столе приняли все докладчики конференции, которым было задано множество вопросов со стороны слушателей.

Конференция проходила 7,8 декабря 2017г. в городе Магнитогорске на базе Магнитогорского государственного технического университета.

Источник: zakonvremeni.ru