Конференция «Истотная экономика – будущее России»: Круглый стол
09:20. 17 января 2018 Просмотров - 56 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Круглый стол по результатам проведения конференции «Истотная экономика – будущее России». Участие в круглом столе приняли все докладчики конференции, которым было задано множество вопросов со стороны слушателей.
Конференция проходила 7,8 декабря 2017г. в городе Магнитогорске на базе Магнитогорского государственного технического университета.
Источник: zakonvremeni.ru