Пресс-конференция «Истотная экономика – будущее России»
7 декабря 2017 года перед проведением конференции «Истотная экономика – будущее России» основными докладчиками была дана пресс-конференция, которая прошла на базе «Общественно-политического центра» г.Магнитогорска. На ней участники конференции рассказали вкратце о сути своих докладов и ответили на вопросы журналистов.
В пресс-конференции приняли участие:
Ефимов Виктор Алексеевич – доктор экономических наук, профессор, ректор СпбГАУ (2005-2015гг.). Президент АНО “Концептуальный центр развития человека и общества”, г.Санкт-Петербург.
Магденко Сергей Николаевич – инженер социальных систем, г.Омск.
Чеснов Евгений Викторович – архитектор-градостроитель автор книг «Мера в урбанистике», «Матрица ландшафта», г.Москва.
Герман Андрей Александрович – Автор интернет-сервиса OPENi.RU, директор Народной компании «Открытый дом», г.Омск.
Грошев Сергей Иванович – Почётный работник агропромышленного комплекса. Исполнительный директор Ставропольского краевого ревизионного союза сельскохозяйственных кооперативов “РБНА – Агроревсоюз”, г.Пятигорск
Мишин Игорь Владимирович – Председатель Совета ПК «Открытый дом», г.Омск.
Источник: zakonvremeni.ru