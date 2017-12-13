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Пресс-конференция «Истотная экономика – будущее России»

10:53. 13 декабря 2017 Просмотров - 124 Нет комментариев Опубликовал:

7 декабря 2017 года перед проведением конференции «Истотная экономика – будущее России» основными докладчиками была дана пресс-конференция, которая прошла на базе «Общественно-политического центра» г.Магнитогорска. На ней участники конференции рассказали вкратце о сути своих докладов и ответили на вопросы журналистов.

В пресс-конференции приняли участие: 

Ефимов Виктор Алексеевич – доктор экономических наук, профессор, ректор СпбГАУ (2005-2015гг.). Президент АНО “Концептуальный центр развития человека и общества”, г.Санкт-Петербург.

Магденко Сергей Николаевич инженер социальных систем, г.Омск.

Чеснов Евгений Викторович – архитектор-градостроитель автор книг «Мера в урбанистике», «Матрица ландшафта», г.Москва.
Герман Андрей Александрович Автор интернет-сервиса OPENi.RU, директор Народной компании «Открытый дом», г.Омск.

Грошев Сергей Иванович – Почётный работник агропромышленного комплекса. Исполнительный директор Ставропольского краевого ревизионного союза сельскохозяйственных кооперативов “РБНА – Агроревсоюз”, г.Пятигорск

Мишин Игорь Владимирович – Председатель Совета ПК «Открытый дом», г.Омск.

Пресс-конференция Истотная экономика – будущее России

Источник: zakonvremeni.ru

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