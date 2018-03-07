Главная » Мировоззрение

Конференция «Истотная экономика – будущее России»: Подведение итогов

20:06. 7 марта 2018 Просмотров - 101 Нет комментариев Опубликовал:

Об открытии офиса «Народный дом» в Магнитогорске

Виктор Ефимов и Сергей Магденко подводят итоги конференции «Истотная экономика – будущее России» и обсуждают открытие офиса Народной компании “Открытый Дом” в Магнитогорске. Конференция проходила 7,8 декабря 2017г. в городе Магнитогорске на базе Магнитогорского государственного технического университета.

==========================================================================

Рекомендуем:

Книги Внутреннего Предиктора СССР

===========================================================================


Закон Времени

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Пресс-конференция «Истотная экономика – будущее России»
...2017 года перед проведением конференции «Истотная экономикабудущее России» основными докладчиками была ...дана пресс-конференция, которая прошла на базе ... вопросы журналистов. В пресс-конференции приняли участие: Ефимов Виктор...
Конференция «Истотная экономика – будущее России»: Подведение итогов
... и Сергей Магденко подводят итоги конференции «Истотная экономикабудущее России» и обсуждают открытие офиса...
Конференция «Истотная экономика – будущее России»: Подведение итогов
... и Сергей Магденко подводят итоги конференции «Истотная экономикабудущее России» и обсуждают открытие офиса... компании "Открытый Дом" в Магнитогорске. Конференция проходила 7,8 декабря 2017г...
Конференция «Истотная экономика – будущее России»: Круглый стол
...Круглый стол по результатам проведения конференции «Истотная экономикабудущее России». Участие в круглом ...столе приняли все докладчики конференции, которым было задано множество...вопросов со стороны слушателей. Конференция проходила 7,8 декабря ...
Виктор Ефимов – Экономика развития человека и общества
Выступление Виктора Алексеевича Ефимова на конференции «Истотная экономикабудущее России».Конференция проходила 7,8 декабря 2017г...
Сергей Грошев – От конкуренции - к сотрудничеству. Часть 1
... кооперативов "РБНА – Агроревсоюз" на конференции «Истотная экономикабудущее России». Конференция проходила 7,8 декабря 2017г...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>