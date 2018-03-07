Конференция «Истотная экономика – будущее России»: Подведение итогов

Концептуал СМИ Об открытии офиса «Народный дом» в Магнитогорске

Виктор Ефимов и Сергей Магденко подводят итоги конференции «Истотная экономика – будущее России» и обсуждают открытие офиса Народной компании “Открытый Дом” в Магнитогорске. Конференция проходила 7,8 декабря 2017г. в городе Магнитогорске на базе Магнитогорского государственного технического университета.



==========================================================================

Рекомендуем:

Книги Внутреннего Предиктора СССР

===========================================================================