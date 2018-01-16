Новости Украины и Новороссии 16 января 2018
- 13:54 Лицо реванша.
- 13:44 Глава ЛНР Пасечник и депутат Госдумы РФ Козенко обсудили пути интеграции стран.
- 13:06 На Украине принимают закон «о реинтеграции Донбасса», под Радой начались столкновения, горят шины (ФОТО, ВИДЕО).
- 09:39 Украина неожиданно рекордно увеличила поставки товаров в Россию.
- 04:00 Территория запретов: На чем держится нынешний украинский режим.
- 03:08 Как мы кpымcкyю акцию в Берлине осветить захотели.
- 02:30 Разорвав договор о дружбе с Россией, подарим ей Крым и Донбасс, — вице-спикер Рады (ВИДЕО).
- 02:00 Украинские «Киборги» провалились в прокате.
- 01:24 Рада в очередной раз рассмотрит закон о реинтеграции Донбасса.
- Вчера 23:49 Современные молодогвардейцы ЛНР об украинских одногодках с факелами в руках.
Лицо реванша
Новости украинского законодательства. В Киеве под стенами Верховной Рады прошла встреча представителей общественности с целью обсуждения нюансов актуального законодательства в сфере внешней политики.
Новые европейцы страдающие от имперского гнета внесли ряд рациональных законотворческих предложений и вступили в активную полемику с представителями органов правопорядка.
Не раскрыта роль других агентов Кремля.
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Глава ЛНР Пасечник и депутат Госдумы РФ Козенко обсудили пути интеграции стран
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На Украине принимают закон «о реинтеграции Донбасса», под Радой начались столкновения, горят шины (ФОТО, ВИДЕО)
На сегодняшнем заседании, которое идет в эти минуты, нардепы Верховной рады должны принять законопроект «о реинтеграции Донбасса».
Пресловутый документ прямо называет Россию «оккупирующим государством», де-факто хоронит Минские соглашения, серьезно ухудшает права местных жителей и усиливает власть украинских военных на оккупированных Киевом территориях.
Однако и эта версия законопроекта не устраивает украинских неонацистов, которые требуют от политиков более жестких формулировок и отсылок к теме Крыма, называя нынешний вариант закона «коллаборационистским».
В итоге «активисты» устроили под стенами Рады акцию протеста: митингующие уже подожгли шины, также был сожжен флаг России.
Между протестующими и правоохранителями начались стычки, в сторону полицейских летят камни.
«Русская Весна» следит за ситуацией в центре Киева.
ОБНОВЛЕНО. В МВД Украины сообщают, что в ходе беспорядков под Радой пострадал один полицейский. Задержан один наиболее рьяный «активист».
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Украина неожиданно рекордно увеличила поставки товаров в Россию
Украина по итогам января-ноября 2017 г. экспортировала в Россию товаров на сумму $3,58 млрд, что на 11,6% больше показателя предыдущего года.
Согласно данным Государственной службы статистики Украины (Госстат), объем импорта из РФ составил $6,33 млрд, что на 38,2% больше аналогичного периода 2016 г.
Как видно, тот факт, что украинские власти называют Россию агрессором и врагом, а также утверждают, что ведут с РФ войну, никак не мешает торговле.
При этом компании страны также увеличили экспорт в страны ЕС. Всего в этот регион было поставлено товаров на $15,914 млрд, что на 30,4% больше аналогичного периода предыдущего года, а импорт составил $18,831 млрд.
Объем поставок в Польшу составил $2,5 млрд (импорт $3,1 млрд), в Италию — на $2,2 млрд (импорт на $1,4 млрд), в Испанию — на $1,14 млрд (импорт на $529,8 млн), в Германию — на $1,6 млрд (импорт на $4,96 млрд), в Нидерланды — на $1,5 млрд (импорт на $579,6 млн).
При этом заметное превышение импорта над экспортом создает дополнительные риски для Украины в части дефицита торгового баланса.
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Территория запретов: На чем держится нынешний украинский режим
После наступившего нового года украинский Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания высказался о намерении ввести очередную порцию ограничений прав граждан, в частности «разобраться» с гастролями артистов, выступающих в Российской Федерации.
Третьеразрядные чиновники будут учить «любить Родину» тех, кто родину прославлял и прославляет перед миллионами людей.
Но, как ни странно, эту абсурдную политику киевских властей можно лишь приветствовать. Чем быстрее она дойдёт до полного абсурда, тем больше будет у неё противников.
Группа граждан с пониженной конституционной легитимностью присвоила себе право казнить и миловать неугодных. Ещё до захвата власти они убивали стоявших в оцеплении правоохранителей или возвращавшихся домой милиционеров, и тут же с громким визгом отбегали от трупа — дескать, «это не мы», «это провокация»!
А после государственного переворота начали сотнями сажать политических противников и громко радоваться сожжению людей в Одессе или бомбардировке Луганска.
Немного отдышавшись, самозванцы продолжили укреплять свою диктатуру и нет ничего удивительного или смешного в плодящихся запретах: запретах на ввоз книг, просмотрах телепрограмм, демонстрацию кинофильмов, на использование неугодных социальных сетей, на въезд иностранных артистов, на Георгиевскую ленточку, на чествование деятелей советского прошлого, десятки иных тотальных запретов или мелких придирок, которые обеспечиваются огромной репрессивной машиной и сворой стукачей-энтузиастов.
Теперь предлагается распространить, так сказать, «зону отвественности» и вне Украины. От ограничений прав мелких торговцев, живущих «приграничным движением» на западе страны, до третирования украинских артистов, гастролирующих в пределах соседа восточного.
Одновременно унизительные ограничения на украинцев налагаются уже и извне. Речь не только о квотах на торговлю с Евросоюзом, которое исчерпываются в считанные недели, а то и дни (скажем, годовая квота на мёд исчерпана за первые десять дней).
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Иностранные владетели запрещают на самой Украине торговлю домашними молочными продуктами, что неизбежно приведёт к дальнейшему обнищанию крестьянства.
И бежать украинцам особо некуда — в прилегающих странах Восточной Европы отношение к гастарбайтерам постоянно ухудшается.
Например, в Чехии идут массовые облавы на граждан Украины: полиция проводит рейды в торговых центрах, на стройках и т. п.: выискивают граждан Украины с польской рабочей визой и депортируют их в Польшу. Ужесточили правила въезда и поляки, прямо с пограничного пункта уточняя у приглашающей организации или польского бизнесмена, действительно ли они приглашал того или иного гражданина Украины на работу или учебу.
Рассказывающий об этих фактах политолог Андрей Важдра резюмирует: «Во-первых, времена липовых рабочих и учебных виз в Польшу безвозвратно прошли; во-вторых, контроль и прессинг в отношении украинских заробитчан со стороны стран Восточной Европы будет только усиливаться. В-третьих, страны Восточной Европы начали активно защищаться от наплыва заробитчан».
Но и на родине для них нет работы и перспектив, тем более, что киевские власти всерьёз обсуждают возможность ограничить трудовую миграцию в Россию — дескать, живущие и работающие в РФ граждане Украины перестают воспринимать майданные достижения всерьёз и «попадают под влияние путинской пропаганды», а значит и протестный потенциал будет неизбежно нарастать.
Согласно исследованиям Gallup International (Института Гэллапа), Украина вошла в тройку стран с наибольшим уровнем страдания населения.
По данным социологов, 41% населения Украины живет в крайней нужде и испытывает страдания, 50% украинцев пребывают в промежуточном положении и относится к так называемым «борющимся», которые живут в условиях нестабильных и низких доходов и часто имеют проблемы со здоровьем.
Я уже не говорю, что по уровню здравоохранения Украина оказалась на 135-м месте из 148 стран (хуже, чем Афганистан, Ирак, Судан или Йемен). Согласно докладу «World Happiness Report 2017», Украина занимает 132-е место в рейтинге счастья — в списке из 155 стран, в которых проводилось исследование.
Да, по выводам Института Гэллапа, 9% граждан страны после Майдана можно назвать «преуспевающими». Именно они в городах-миллионниках и столице создают видимость некого материального достатка, но их процветание с лихвой компенсируется вымиранием остального населения и непрекращающейся войной на востоке Украины. Согласно данным ООН, в конфликте на Донбассе уже погибло более десяти тысяч трёхсот человек, ранено почти двадцать пять тысяч, а всего пострадало от боевых действий 4,4 миллиона человек.
Люди, которые незаконно захватили и удерживают власть, натворили таких дел, что вполне заслуженно боятся возмездия. Причём боятся не только те, кто засел наверху: скорее всего, они успеют удрать за безопасный рубеж и там продолжить тратить украденные деньги. По-настоящему боятся те, кто остаётся в пределах досягаемости, кто ежедневно сталкивается с ненавистью к ним в обществе, с неприязненным молчанием окружающих людей.
Наиболее проницательные из них встревожены накопившимся зарядом всеобщей ненависти, что периодически находит своё выражение в панических посланиях в социальных сетях: кого обругали «бандеровцем» на улице или обозвали в магазине, а вокруг озлобленная «вата ждёт прихода Путина».
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Сообщения украинской прессы пестрят сообщениями: «Водитель рейсового автобуса „Николаев-Черкассы“ выгнал из транспортного средства участника боевых действий»; «Участницу АТО выгнали из маршрутки в Днепре»; «Водитель одной из винницких маршруток выгнал из автобуса ветерана АТО»; «Жена бойца АТО была удивлена отсутствием поддержки от пассажиров автобуса во время инцидента: Там был полный автобус и никто не заступился! Все сидели и молчали».
Упомянутые 9% «преуспевающих» вряд ли готовы положить свои жизни на алтарь защиты режима, вместо них под пулями гибнет простонародье.
Но именно они на виду, и именно они составляют региональный актив, который обязан поддерживать любые инициативы правительства, выражая публичный «одобрямс». Они видят в бесконечных репрессиях, запретах и разгуле террора добробатов залог личного выживания, понимают, что от линчевания их пока охраняет лишь нынешняя власть, которая — в случае чего — легко их бросит и сбежит за кордон.
Спрятавшись за штыками, этот актив будет яростно пропагандировать несуществующие «достижения майдана», камуфлируя их то свежими «перспективными политиками», то новыми провокациями штурмовиков. И запрещать, запрещать, запрещать…
Но есть и иные, не попавшие в число выгодополучателей, которые перебегут, мотивируя бегство именно обилием запретов — мол, не то построили («казус Бильченко»).
Не верится, что те, кто столько лет «не замечали» массовые репрессии и тоталитаристские запреты, вдруг полностью прозрели — просто работает инстинкт самосохранения, извечная оппозиционность и хитрость.
Однако дезертирство из враждебного стана необходимо всячески поощрять, поскольку это размывает количественную опору режима, а значит — приближает его падение.
Возможно, они действительно на пути к излечению (давайте надеяться на лучший диагноз), хотя и восхищаться первыми проблесками разума я бы не спешил.
Давайте разговаривать, давайте сотрудничать — для приближения нашей победы многое сгодится. Возможно даже — именно их, а не наши усилия станут той критической каплей, которая обрушит стену запретов. А прощать… Прощать мы будем потом.
Константин Кеворкян
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Как мы кpымcкyю акцию в Берлине осветить захотели
И что из этого получилось
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Разорвав договор о дружбе с Россией, подарим ей Крым и Донбасс, — вице-спикер Рады (ВИДЕО)
Украина должна требовать от России возвращения к выполнению международных норм права, а не настаивать на разрыве соглашения о дружбе.
Об этом заявила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко на согласительном совете.
«Очень странно было только что услышать от представителей оппозиции, которые опять призывают, представьте себе, разорвать государственный договор о дружбе с Российской Федерацией. Слово в слово это сейчас говорит вся Государственная дума РФ», — отметила она.
По словам Геращенко, если Украина сама выйдет из соглашения, то просто «подарит» Крым и Донбасс России.
«Мы должны требовать от Российской Федерации вернуться к нормам международного права и исполнять закон, в том числе и договор о дружбе, который признает территориальную целостность, суверенитет и уважение к нашим границам в рамках международно определенных, а это Донбасс и Крым», — подчеркнула первый вице-спикер.
«Оппозиция предлагает, давайте Украина первой выйдет из этого закона, для того чтобы у нас не действовало никакое право, и мы сами подарим Донбасс и Крым», — подытожила Геращенко.
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Украинские «Киборги» провалились в прокате
За всё время проката фильма «Киборги» кассовые сборы составили порядка 20 миллионов гривен.
Таковы данные портала «Кино-театр», собирающего сведения о кассовых сборах (бокс-офис) в кинотеатрах Украины, передает «Таймер».
Согласно данным портала, за четыре недели проката (с 7 по 31 декабря 2017 года) фильм посетили 278 тысяч человек, а кассовые сборы составили 20 миллионов 239 тысяч гривен.
В то же время бюджет фильма составил 48 миллионов гривен. Иными словами, кассовые сборы окупили менее половины от стоимости его создания.
Тем не менее «Киборги» остаются наиболее кассовым фильмом украинского производства последних лет, уступив в этом смысле только киноленте «Dzidizo. Контрабас», которая собрала свыше 22 миллионов гривен при бюджете не более 5 миллионов гривен (точная сумма не оглашается).
Для сравнения: фильм «Звёздные войны: последние джедаи» за время проката собрал свыше 44 миллионов гривен, 21 из которых был собран в первую неделю проката.
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Рада в очередной раз рассмотрит закон о реинтеграции Донбасса
Парламент Украины рассмотрит в окончательном чтении законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором Россия названа «агрессором», а неподконтрольные Киеву территории «оккупированными».
МИД РФ ранее называл подобные утверждения «публичными бездоказательными инсинуациями». Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям в Донбассе, а также заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.
Рассмотрение документа несколько раз откладывалось из-за отсутствия консенсуса по документу как внутри парламента, так и в кругу западных партнеров Киева: в ЕС и США считают, что его принятие осложнит переговоры по урегулированию конфликта.
В Раде также не исключают, что если закон будет принят, то он не только не ускорит реинтеграцию Донбасса, а вообще фактически отрежет от Украины людей, которые живут на неподконтрольной территории.
Спикер Рады Андрей Парубий прогнозирует, что обсуждение документа во вторник будет непростым, но в конечном счете он будет принят. В то же время ряд депутатов не исключает, что все будет зависеть от явки.
Норма о «стране-агрессоре» остается
Законопроект о реинтеграции Донбасса был принят Радой в первом чтении в начале октября. Рассмотрение документа выдалось нелегким, шло блокирование трибуны, оппоненты власти подожгли в зале дымовую шашку. До последнего в парламенте велись разговоры, что финальное голосование может состояться до конца 2017 года, однако было принято решение отложить рассмотрение документа до завершения большого обмена пленными, который состоялся 27 декабря.
Согласно документу, неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются оккупированными, а структуры управления непризнанных республик — оккупационными администрациями.
Законопроект дает президенту право использовать вооруженные силы в регионе в мирное время для реализации мер по обеспечению суверенитета страны. Это позволит узаконить применение армии на востоке без объявления войны.
ВСУ и сейчас принимают участие в военной операции в Донбассе, однако на Украине хотят урегулировать их применение законодательно, так как Киев называет военную операцию «антитеррористической».
Руководство силами и средствами Вооруженных сил Украины и других военных формирований, которые привлекаются к обеспечению национальной безопасности в отдельных районах Донецкой и Луганской областях, осуществляет командующий объединенных сил, который назначается президентом Украины по представлению начальника генерального штаба — главнокомандующего Вооруженных сил Украины.
Командующий объединенных сил реализует свои полномочия через Объединенный оперативный штаб Вооруженных сил Украины. Его полномочия и положение об объединенном оперативном штабе определяются и утверждаются президентом Украины.
В документе, по итогам рассмотрения в первом чтении, исключен пункт о приоритетном значении реализации минских соглашений для урегулирования конфликта. Вместо этого предлагается опираться на резолюцию Совбеза ООН по Донбассу.
Ранее ряд СМИ писал, что положение о минских соглашениях по инициативе администрации Порошенко может быть возвращено в тело законопроекта, однако позже соратники президента такую возможность исключили.
«Не думаю, что это (упоминание о „Минске-2” — ред.) там появится. Хотя, что касается моего мнения, давайте не забывать, что именно благодаря минским соглашениям 73 наших парня вернулись из плена», — заявил накануне лидер крупнейшей в Раде фракции «Блок Петра Порошенко» Артур Герасимов.
Правку о разрыве дипотношений с РФ изъяли
Ко второму чтению депутаты подали около 700 поправок. Наибольший резонанс вызвала правка, обязывающая кабмин разорвать дипотношения с Россией. С такой инициативой выступил депутат пропрезидентской фракции «Блок Петра Порошенко» Иван Винник, а также ряд внефракционных депутатов.
Однако эту инициативу подвергли критике в парламентской коалиции. Кроме того, разрыв дипломатических отношений находится в компетенции МИД, и Рада не может принимать подобных решений. Кроме того, по мнению ряда депутатов, такой шаг для Украины будет сродни «самоубийству» и чреват эскалацией конфликта в Донбассе.
После длительных дискуссий было принято решение не включать эту поправку в окончательный текст законопроекта, чтоб никто не смог в дальнейшем обжаловать закон или отдельные его положения в Конституционном суде Украины.
В то же время закон позволяет депутатам вносить поправки, и если они набирают необходимые 226 голосов, то становятся нормой закона. Таким образом, парламентариям придется прямо в зале определяться, разрывать дипломатические отношения с РФ или нет.
Дипотношения между Украиной и РФ были установлены в 1992 году соответствующим протоколом. По законодательству Украины, предложения о разрыве дипотношений вносятся МИД либо другими центральными органами исполнительной власти (кабмин, министерства, ведомства).
Ранее МИД Украины заявлял, что не поддерживает идею разрыва дипломатических отношений с РФ, так как считает, что это может негативно сказаться на гражданах Украины.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что принятие решения о разрыве дипотношений — суверенное дело Украины, однако если оно будет принято, это «дополнительно усложнит ситуацию, а главное, нанесет урон интересам людей, как в самой Украине, так и в России».
Другие положения
Профильный комитет Рады также включил в текст законопроекта о реинтеграции Донбасса вопрос «возвращения Крыма». Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, несмотря на то, что он стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ.
В законопроекте также будет прописано, что Киев не признает никакие документы, выданные на неподконтрольных ему территориях Донецкой и Луганской областей и в Крыму, в том числе свидетельства о рождении и смерти.
В законопроекте отмечается, что Украина не несет ответственности за «незаконные действия и решения России» на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса.
В первоначальном виде законопроект позволял привлекать к уголовной ответственности всех, кто работал в ДНР и ЛНР, в частности, учителей, врачей и даже библиотекарей. В окончательной версии, согласованной комитетом, эта статья будет изложена в такой редакции: «Лица, которые участвуют в вооруженной агрессии РФ или привлечены к участию в оккупационной администрации РФ, несут уголовную ответственность за деяния, которые нарушают нормы международного гуманитарного права».
То есть все гражданские лица, которые не совершают военных преступлений и не состоят в органах власти ДНР и ЛНР не могут быть привлечены к уголовной ответственности.
Депутаты также изъяли норму законопроекта, которой военные наделялись правом использовать жилье гражданских лиц в служебных целях.
Закон поставит крест на Минске-2
Лидер общественного движения «Украинский выбор — право народа», представитель Киева в гуманитарной подгруппе на переговорах в Минске Виктор Медведчук считает, что закон о реинтеграции Донбасса «ставит крест» на минских соглашениях и делает все, чтобы регион не вернулся в состав Украины. По его мнению, Киев также не сможет рассчитывать на РФ, если примет этот закон.
«Принятие закона, в котором имеет место признание России государством-агрессором, будет означать, что Украина в дальнейшем не сможет рассчитывать на влияние России (как участницы „нормандской четверки”) на непризнанные республики в вопросах реализации минских соглашений», — заявил Медведчук.
По его словам, целью законов о реинтеграции Донбасса является не восстановление территориальной целостности Украины, а ее раскол и продолжение вооруженного конфликта.
По мнению сопредседателя фракции «Оппозиционный блок» в Верховной раде Украины Юрий Бойко, принятие закона о реинтеграции Донбасса, в котором Россия названа «агрессором», существенно осложнит посредническую миссию по урегулированию конфликта при участии США и РФ.
«Если этот законопроект будет принят, он существенно осложнит работу посреднической миссии, которая сегодня работает в составе спецпредставителя США, представителя РФ.
А самое главное: этот закон не дает ответ, каким образом возобновить территориальную целостность государства, вернуть территорию и людей дипломатическим путем», — сказал Бойко в ходе заседания согласительного совета парламентских фракций в понедельник. По его словам, фракция «Оппозиционный блок» выступает против принятия этого закона, так как он не отвечает интересам государства и граждан Украины.
В ДНР также считают, что принятие Радой закона по Донбассу негативно скажется на мирном урегулировании, так как законопроект противоречит минским соглашениям и нарушает ранее утвержденные сторонами механизмы решение конфликта.
«Он содержит скорее положения о намерениях развязать полноценные военные действия, и даже в его названии теперь уже звучит не „реинтеграция” Донбасса, как это было в изначальной версии законопроекта, а словосочетание „возобновление суверенитета”, что также не свидетельствует о стремлении украинских властей мирно урегулировать ситуацию», — сказала и. о. главы МИД республики, представитель ДНР в политической подгруппе по Украине Наталья Никонорова.
Перспективы принятия
Спикер Рады Украины Андрей Парубий рассчитывает, что в парламенте найдется достаточное количество голосов для принятия закона.
«Предполагаются очень непростые и острые дискуссии. Я уверен, что когда мы дойдем к завершению рассмотрения, в зале будет достаточное количество голосов для принятия позитивного решения… Я уверен, что по тактическим вопросам мы сможем найти понимание. А когда будет окончательное голосование, Верховная рада Украины сможет найти достаточное количество голосов для принятия этого закона», — сказал Парубий.
В то же время представитель кабмина в Раде, народный депутат Вадим Денисенко заявил, что принятие закона о реинтеграции Донбасса будет зависеть от «явки депутатов».
«Я надеюсь, что депутаты будут», — добавил он.
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Современные молодогвардейцы ЛНР об украинских одногодках с факелами в руках
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