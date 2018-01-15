Власть: порок и функция

*

Поэтому столь естественно перейти к раздражённой критики власти, погрязшей в очевидных пороках и нарастающей неадекватности. Но вот в чём беда: увлекаясь критиканством, человек за деревьями порока не видит леса функциональной необходимости национальной суверенной власти.

За пошлым подхалимством стоит равнодушие к судьбам страны и народа, лизоблюд всё хвалит, что бы ни случилось – и в итоге власть теряет различение между добром и злом. Что бы она не сделала – в хоре её подпевал всегда добро…

Большинство из ныне живущих на Земле людей – жертвы искажённой, извращённой картины мира, связанной с ложным пониманием устройства жизни и мировых процессов. В РФ год выборов, и выборы протекают внутри этой искажённой и лживой методологии познания, внутри которой любой разговор о претендентах на власть оказывается фальшивым. Если мы будем хвалить действующую власть, то попадём в хор «фимиамокурильщиков», поневоле скроем острые углы негатива, связанного конкретно с этой властью, углубим неадекватную эйфорию т.н. «елиты», связанную со злостным многолетним фимиамокурением.

Даже плохая и порочная – она много лучше, чем совсем никакой, с батьками Махно на тачанках…

Есть очень опасная грань, через которую перешло большинство оппозиционеров: когда стремление к совершенствованию переходит в зуд разрушения, а порез бритвой предлагают лечить ударом топора. Власть не только плоха, порочна, надоедлива и тяжка: при всех указанных качествах она ещё и необходима!

С одной стороны – ярмо, а с другой – сама жизнь (возможность выжить). Зачем турист тащит с собой в тайгу тяжёлый рюкзак – разве не легче шагать налегке? Без вещей? Формально – легче. Но любой бывалый турист поднимет такую логику на смех…

+++

Наиболее распространённый тип человека в обществе – амбициозный бедняк. Конечно, есть и богатые, у которых всё есть, есть и святые-бедные, которым ничего не нужно. Но это незначительные группы. Основной же тип во все времена и в любой стране – амбициозный бедняк.

Само его существование как самого массового типажа – обусловлено объективными законами бытия. Бедных всегда больше, чем богатых – просто по определению термина.



Бедняк ХХ века совсем не похож на бедняка XII века (он кушает и одевается на уровне князя XII века) – но психологически он страдает не меньше, чем его предок в средневековье.



Богатые – люди, которые получают вещи, которых мало. Бедным же достаются лишь вещи, которых много. В разные века вещи, которых много – разные, но они всегда непрестижные…

Как гениально подметил Стивен Кинг – «Больше всего Бог любит камни, мух, и бедных людей – иначе зачем бы Он сотворил их так много?!».

Главное достижение бедняка в том, что он живет. А главная беда его жизни – в том, что он живёт (как он считает) плохо.

Ключевая ошибка таких людей – они не понимают всю условность жизни человека на земле, той лёгкости, с которой людей (и целые народы, и население целых континентов) уничтожают конкуренты.

Жизнь кажется такому человеку даровой и бесплатной, в отличие от часов «Ролекс» с бриллиантами. Скажите ему, что возможность жить, дышать, ходить, существовать гораздо дороже «ролекса» или «кадиллака» – и он посчитает вас лжецом, коварным агентом власти, убаюкивающим его «революционное самосознание»…

+++

Амбициозному бедняку (то есть большинству общества) всё время кто-то мешает жить. Сперва ему мешали жить дворяне – отдельное сословие, несправедливо выделенное законами в высшее.



Потом ему стали мешать жить буржуи – высшее сословие, не выделенное законами в отдельное. Амбициозный бедняк сверг и тех, и других – как «проклятых хозяев жизни»… Но с ужасом вскоре заметил, что появилось коммунистическое начальство – а оно, как ни крути, «хозяин жизни»…

Завистливая ненависть к тем, кто сидит выше тебя – если не подавляется картечью – неизбежно (при любом режиме) – выплескивается в 300-тысячные манифестации недовольных (как в «перестройку»). При этом они недовольны самим фактом, что не они – министры, а не тем, что министры что-то неправильно сделали…

Сметая «зажравшихся коммуняк» – толпа вскоре обнаруживает, что т.н. «демократическое начальство» ничуть не лучше Рыжковых и Лигачёвых. И даже наоборот. Ещё как хуже!

Сын расстрелянного лидера румынских коммунистов Чаушеску был лишён новыми властями всяких средств к существованию. Выживал он так: подходил к простым людям, и говорил: «Эй, румыны! Мой отец отстроил эту страну! Покормите меня и налейте!»



А рядовые румыны к тому времени уже поняли все «прелести» рыночной экономики, демократии и евроинтеграции. И потому сын расстрелянного диктатора нигде не встречал отказа…

Нет сомнения, что амбициозные бедняки в массе своей всегда остаются амбициозными бедняками. Разве что амбиции при анархии и махновщине у них делаются всё скромнее и скромнее.



КПСС бранили, что квартиры бесплатные мелковаты, а нынешнюю власть – что щи жидковаты… Но это не предел – как доказывает опыт несчастной Украины.

«Злочинных панд» можно свергать много раз, единственным результатом всякий раз оказывается очередное падение уровня жизни масс и разгул произвола, повышение хаоса. Не успевает пройти и года после очередной «революции гнидности» – как вместо свергнутой злочинной панды обретается ещё более злочинная…



Но за счастье поскакать на площадях обывателю приходится всякий раз основательно выворачивать свои карманы и семейные заначки…

+++

Всё это – следствие того искажённого и совершенно неадекватного взгляда на мир и устройство жизни, которое насаждали криптокруги на протяжении трёх веков. Наше обществознание на вопросы – «что такое власть?», «что такое общество?», «что такое геноцид?» – даёт ответы равной степени бредовости.

Иллюзиям «Общественного Договора» масонских «просветителей» (точнее, затемнителей) – противопоставим суровую правду жизни. Государство – никакой не общественный договор, не контракт. Оно не может строится на горизонтальном принципе равноправия договаривающихся сторон. Оно по определению есть вертикаль. И другим оно быть не может…

Государство – это объединение людей для защиты от других объединений других людей. Должен разочаровать тех, кто считает себя пупом земли: на ваше жизненное пространство в мире, как минимум, 30 голодных ртов!



И вас – вот лично, конкретно, вас – конечно, давным-давно бы уже убили, и голову вашу на стенку повесили, как охотничий трофей…



…– если бы вы не входили в систему, связавшую самосохранение с вашим выживанием.

Если бы не постоянная угроза истребления (в мягкой форме – порабощения) человека человеком, племени – племенем, народа – народом, то государство было бы не нужно, и отмерло бы, как мечтали коммунисты в свой романтический период.



Но вся беда в том, что с древнейших времён и до наших дней мурлыкающая саблезубая смерть ходит вдоль всех великих китайских стен и линий Мажино, постоянно прощупывает их, чтобы найти лазейку и добраться до вашей мякоти…

Убегая от убийц (особенно от убийц, организованных в крупные сообщества) – человек спешит в объятия защитника. Но тут и случается самое неприятное для амбициозного бедняка, и вообще человека широкой массы:

- Либо защитник слабак – и тогда никакой он не защитник, а кормовой балласт;

- Либо защитник силён – но тогда очень тонка грань между положением подзащитного и положением заложника…

Вспомним старую, всем известную сказку про то, как Лиса выгнала Зайца из лубяной избушки. Многие звери пытались помочь зайцу, но помог ему только Петух с косой на плече. Лиса изгнана, но дальше? Сказка молчит об этом…



А если Петух сам захочет поселиться в лубяной избушке, и не пустит туда Зайца? Что Заяц может этому противопоставить? Если Заяц и с Лисой-то справиться сам не мог – то как же он справится с победителем Лисы?!

Опасно? Да. Но слабый петух, которого легко выгнать – был Зайцу совершенно ни к чему. Ведь тогда в избушке осталась бы Лиса! Зайцу был нужен только Петух с Косой, лихой и могучий – а больше никакой… Дальнейшие отношения спасённого со спасителем – большая-пребольшая проблема. Но если отказаться от спасения – тогда просто умрёшь, удобришь собой чужое поле – и ничего больше… Тоже, согласитесь, не вариант…

+++

Никакая власть, даже самая первая, не отнимала у человека исходной свободы, не навязывала ему насилия, как чего-то нового[1]. Не было такого, что вот жили люди в ладу и благодати, а тут вдруг власть явилась и давай всем морды бить!

Всякая власть, начиная с первой, лишь упорядочивала стихию подавления, несвободы, лишь ограничивала нормами законов безграничную стихию зоологического насилия[2]. Нелепо и безумно сводить всякое угнетение к упорядоченным структурам государства, и не видеть ИНЫХ угроз для человека.

Даже там, где только два человека – уже и там один будет господствовать, а другой подчинятся! Вы же говорите о сообществах, состоящих из миллионов людей, то есть отдельных, автономных центров воли, «сидящих» на одной и той же «глыбе ресурсов»…

+++

Допустим я в режиме «освобождённого труда» произвёл огромную гору продуктов. Я уж не спрашиваю вас, либералы, с какого ресурса я её произвёл – для вас это слишком тонкие материи. Пусть, снисходя к умственной слабости либерала, гончар глину взял не с территории, а произвёл силой воображения! И наделал из неё огромное количество прекраснейших горшков, ваз и тарелок…

Но ведь любой, кто придёт к нему с палкой, увидев эту гору благодати, может заявить: «теперь это не твоё, а моё». Если гончар начнёт драться – то это уже война со всеми её военкоматами, мобилизациями, дисциплиной и прочим. А если не начнёт драться – то даже способность творить гончарную глину силой воображения ему не поможет! У неё как не было посуды, так и не будет, хоть он изработайся в хлам, хоть в лохмотья порвись на этой работе…

Это мы ещё не рассматривали вопрос более сложный – об отношениях гончара к источникам сырья: глина ведь на территории, территория имеет хозяина, хозяин попросит за глину… А, кстати, чего попросит хозяин за глину?!

Тут два варианта. Есть закон (в архаических обществах его заменяет традиция) – и там прописано, что можно (и чего нельзя) просить у гончара в обмен на право глины накопать. Этот закон (или традиция) превращает владельца участка глины из частного собственника в общественного кладовщика.

Ещё раз прочитайте, и поймите великий смысл: ограничивая собственника условиями, мы из собственника делаем кладовщика, который согласно определённому порядку должен отпускать со склада получателям разные блага. Положено одну тарелку за тележку глины – значит, нельзя требовать две.

Ну, а если всё же он частный собственник участка, то есть условиями выдачи не ограничен? Тогда человек сталкивается с двумя видами шантажа (почему ему, собственно, и пришлось обзавестись государством): шантаж на входе в производство, и шантаж на выходе.

Можно наивно полагать, что качество жизни обувщика зависит от его желания и умения работать с кожей. Но это – не первое, и даже не второе условие высокого качества жизни. Гораздо важнее умения и желания трудится вопросы:

1) На каких условиях тебе дают в обработку сырьё и полуфабрикаты?

2) Сколько забирают после обработки?

В отсутствии (при самоустранении) государства – тут вообще нет никаких правил. Обираемый сырьевиками и сбытовиками человек может работать по 15 часов в сутки без обеда, и при этом оставаться в долгах, как в шелках. Рыночный либерализм такую ситуацию не только не в состоянии разрулить – он, собственно, её и создаёт.

Если государство не стреножит всех несвободой твёрдых правил, норм и цен – то самые хищные члены общества воспользуются свободой, чтобы обобрать и поработить, загнать в лютую кабалу всех остальных…

+++

Так нарастает масса обделённых внутри объединения для самозащиты (государства). Человек (как сегодня в РФ) теряет веру в то, что ЭТА власть его именно защищает. Ему кажется (и часто справедливо), что его лишь цинично используют, взвалив на него все общие проблемы и не давая ему ничего из общего достояния.

Остановить этот процесс разочарования в защитниках никакой теоретик, вроде меня, не может. Он может только предупредить о нём власть предержащих – подчеркнув, насколько зыбко наше существование на Земле. Причём зыбко как у властей (сегодня на троне а завтра на гильотине), так и у народных масс, и у пресловутой "мятущейся интеллигенции" (она же "гнилая").

Наши предки некогда объединились в Россию, чтобы жить. Для начала – просто выжить. А по возможность – жить хорошо. Нас постоянно пытаются выдавить в небытие.

Мы не одни такие, под ударом – но у нас слишком много богатств, сокровищ земли, и потому нас давят особенно упорно. Русские составляют 1% населения Земного Шара, 2% его ВВП – и при этом владеют (благодаря доблести предков) – 50% невосполнимых и не расширяемых земных ресурсов!

Ну а так-то, теоретически, дело не только в русофобии, не будем забывать о гоббсовой "войне всех против всех" за ресурсы Земли: войне, которая ведётся как МЕЖДУ народами, так и ВНУТРИ каждого из народов. Не будем считать себя особенными и исключительными: наша исключительность только в нашем беспрецедентном богатстве ресурсами, а больше ни в чём!

Поскольку наше существование на Земле условно и зыбко, мы (и власть, и массы) должны крепить единство, двигаясь навстречу друг другу, а не выставляя друг другу ультиматумы, и не бросая большинство на растерзание хищным фаворитам ничтожного, но высокопоставленного меньшинства.

Беда армии, в которой солдаты и офицеры не видят друг в друге защитников друг друга! Беда той армии, в которой солдаты видят в офицерах угнетателей, а офицеры в солдатах – быдло…

Такая армия разделится в себе – а в итоге убиты будут все, потому что:

Коллективная самооборона строится на разветвлённом разделении оборонительного труда.

В ней, как доказывает опыт бесчисленных войн, солдаты не могут воевать одни, без офицеров, офицеры – одни без солдат, генералы – без тех и других, те и другие – без генералов, и все вместе – без крепкого, надёжного тыла.

+++

Вот о чём нужно всем думать и говорить – а не о "прозрачности выборов" или "альтернативности кандидатов". Ваши выборы Запад всё равно признает, если они ему выгодны, и всё равно не признает, если они ему невыгодны. Ваша "альтернативность" и многопартийность, зуд "разделения властей" заставляет вспомнить о евангельской фразе:

…Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет; и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит… (Лк. 11, 17-18)

Деритесь, воробьи, кошке это выгодно – вы на неё не смотрите, пока дерётесь между собой.

Кошка слопает всех – и правых, и виноватых, и зачинщиков, и "лишь оборонявшихся"…

[1] Заселение земель в период до государств почти всегда сопровождалось истреблением, реже – порабощением коренного для пришельцев населения.



Археология открывает нам следы жесточайшего истребления индейскими колонизаторами первого, австралоидного населения континента (от австралоидов остались только кости, ни одного живого).



В состав низших, презренных каст было включено порабощенное индоариями коренное население полуострова Индостан. Сами арии составили высшие, светлокожие касты. Пикты — древнейший из известных народов, населявших Шотландию, были тотально вырезаны предками современных шотландцев.



От кельтского населения Европы осталось на карте лишь реликты – Бретань (Breizh), Корнуолл (Kernow), Ирландия (Éire), Остров Мэн (Mannin), Шотландия (Alba) и Уэльс (Cymru).



Готы, которые бежали в Испанию, в 8 веке были полностью истреблены арабами. славянские балтийские роды,вызывали жгучую ненависть и зависть у западных пришлых племён во главе с иудо-христианской элитой.



Из славян были полностью истреблены германцами лютичи, поморяне, поморские русы(поруссы,пруссы) руяне – балтийские славяне, славянское население Паннонии (ныне Венгрия) и т.п.

[2] Выдающийся историк Л.Гумилёв, когда его уже при Горбачёве спрашивали в интервью, не держит ли он зла на Сталина, при котором сидел в тюрьме – отвечал так: «но ведь меня не Сталин посадил, а коллеги по кафедре»…