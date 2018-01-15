Власть: порок и функция
Умер тиран. Народ высыпал на улицы – ликует. Лишь одна старушка горько плачет.
- Отчего вы плачете, бабушка! Ведь злой тиран умер – надо этому радоваться!
- Вот от того и плачу, что умер. Ведь неизвестно, кто займёт его место.
Хотя вполне подошла бы и русская поговорка: что имеем – не храним, потерявши – плачем.
В РФ год выборов, и выборы протекают внутри этой искажённой и лживой методологии познания, внутри которой любой разговор о претендентах на власть оказывается фальшивым.
Если мы будем хвалить действующую власть, то попадём в хор «фимиамокурильщиков», поневоле скроем острые углы негатива, связанного конкретно с этой властью, углубим неадекватную эйфорию т.н. «елиты», связанную со злостным многолетним фимиамокурением.
Коридоры власти давно уже превратились в «коридоры в лести».
За пошлым подхалимством стоит равнодушие к судьбам страны и народа, лизоблюд всё хвалит, что бы ни случилось – и в итоге власть теряет различение между добром и злом. Что бы она не сделала – в хоре её подпевал всегда добро…
Поэтому столь естественно перейти к раздражённой критики власти, погрязшей в очевидных пороках и нарастающей неадекватности.
Но вот в чём беда: увлекаясь критиканством, человек за деревьями порока не видит леса функциональной необходимости национальной суверенной власти.
Даже плохая и порочная – она много лучше, чем совсем никакой, с батьками Махно на тачанках…
Есть очень опасная грань, через которую перешло большинство оппозиционеров: когда стремление к совершенствованию переходит в зуд разрушения, а порез бритвой предлагают лечить ударом топора. Власть не только плоха, порочна, надоедлива и тяжка: при всех указанных качествах она ещё и необходима!
С одной стороны – ярмо, а с другой – сама жизнь (возможность выжить). Зачем турист тащит с собой в тайгу тяжёлый рюкзак – разве не легче шагать налегке? Без вещей? Формально – легче. Но любой бывалый турист поднимет такую логику на смех…
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Наиболее распространённый тип человека в обществе – амбициозный бедняк. Конечно, есть и богатые, у которых всё есть, есть и святые-бедные, которым ничего не нужно. Но это незначительные группы. Основной же тип во все времена и в любой стране – амбициозный бедняк.
Само его существование как самого массового типажа – обусловлено объективными законами бытия. Бедных всегда больше, чем богатых – просто по определению термина.
Бедняк ХХ века совсем не похож на бедняка XII века (он кушает и одевается на уровне князя XII века) – но психологически он страдает не меньше, чем его предок в средневековье.
Богатые – люди, которые получают вещи, которых мало. Бедным же достаются лишь вещи, которых много. В разные века вещи, которых много – разные, но они всегда непрестижные…
Как гениально подметил Стивен Кинг – «Больше всего Бог любит камни, мух, и бедных людей – иначе зачем бы Он сотворил их так много?!».
Главное достижение бедняка в том, что он живет. А главная беда его жизни – в том, что он живёт (как он считает) плохо.
Ключевая ошибка таких людей – они не понимают всю условность жизни человека на земле, той лёгкости, с которой людей (и целые народы, и население целых континентов) уничтожают конкуренты.
Жизнь кажется такому человеку даровой и бесплатной, в отличие от часов «Ролекс» с бриллиантами. Скажите ему, что возможность жить, дышать, ходить, существовать гораздо дороже «ролекса» или «кадиллака» – и он посчитает вас лжецом, коварным агентом власти, убаюкивающим его «революционное самосознание»…
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Амбициозному бедняку (то есть большинству общества) всё время кто-то мешает жить. Сперва ему мешали жить дворяне – отдельное сословие, несправедливо выделенное законами в высшее.
Потом ему стали мешать жить буржуи – высшее сословие, не выделенное законами в отдельное. Амбициозный бедняк сверг и тех, и других – как «проклятых хозяев жизни»… Но с ужасом вскоре заметил, что появилось коммунистическое начальство – а оно, как ни крути, «хозяин жизни»…
Завистливая ненависть к тем, кто сидит выше тебя – если не подавляется картечью – неизбежно (при любом режиме) – выплескивается в 300-тысячные манифестации недовольных (как в «перестройку»). При этом они недовольны самим фактом, что не они – министры, а не тем, что министры что-то неправильно сделали…
Сметая «зажравшихся коммуняк» – толпа вскоре обнаруживает, что т.н. «демократическое начальство» ничуть не лучше Рыжковых и Лигачёвых. И даже наоборот. Ещё как хуже!
Сын расстрелянного лидера румынских коммунистов Чаушеску был лишён новыми властями всяких средств к существованию. Выживал он так: подходил к простым людям, и говорил: «Эй, румыны! Мой отец отстроил эту страну! Покормите меня и налейте!»
А рядовые румыны к тому времени уже поняли все «прелести» рыночной экономики, демократии и евроинтеграции. И потому сын расстрелянного диктатора нигде не встречал отказа…
Нет сомнения, что амбициозные бедняки в массе своей всегда остаются амбициозными бедняками. Разве что амбиции при анархии и махновщине у них делаются всё скромнее и скромнее.
КПСС бранили, что квартиры бесплатные мелковаты, а нынешнюю власть – что щи жидковаты… Но это не предел – как доказывает опыт несчастной Украины.
«Злочинных панд» можно свергать много раз, единственным результатом всякий раз оказывается очередное падение уровня жизни масс и разгул произвола, повышение хаоса. Не успевает пройти и года после очередной «революции гнидности» – как вместо свергнутой злочинной панды обретается ещё более злочинная…
Но за счастье поскакать на площадях обывателю приходится всякий раз основательно выворачивать свои карманы и семейные заначки…
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Всё это – следствие того искажённого и совершенно неадекватного взгляда на мир и устройство жизни, которое насаждали криптокруги на протяжении трёх веков. Наше обществознание на вопросы – «что такое власть?», «что такое общество?», «что такое геноцид?» – даёт ответы равной степени бредовости.
Иллюзиям «Общественного Договора» масонских «просветителей» (точнее, затемнителей) – противопоставим суровую правду жизни. Государство – никакой не общественный договор, не контракт. Оно не может строится на горизонтальном принципе равноправия договаривающихся сторон. Оно по определению есть вертикаль. И другим оно быть не может…
Государство – это объединение людей для защиты от других объединений других людей. Должен разочаровать тех, кто считает себя пупом земли: на ваше жизненное пространство в мире, как минимум, 30 голодных ртов!
И вас – вот лично, конкретно, вас – конечно, давным-давно бы уже убили, и голову вашу на стенку повесили, как охотничий трофей…
…– если бы вы не входили в систему, связавшую самосохранение с вашим выживанием.
Если бы не постоянная угроза истребления (в мягкой форме – порабощения) человека человеком, племени – племенем, народа – народом, то государство было бы не нужно, и отмерло бы, как мечтали коммунисты в свой романтический период.
Но вся беда в том, что с древнейших времён и до наших дней мурлыкающая саблезубая смерть ходит вдоль всех великих китайских стен и линий Мажино, постоянно прощупывает их, чтобы найти лазейку и добраться до вашей мякоти…
Убегая от убийц (особенно от убийц, организованных в крупные сообщества) – человек спешит в объятия защитника. Но тут и случается самое неприятное для амбициозного бедняка, и вообще человека широкой массы:
- Либо защитник слабак – и тогда никакой он не защитник, а кормовой балласт;
- Либо защитник силён – но тогда очень тонка грань между положением подзащитного и положением заложника…
Вспомним старую, всем известную сказку про то, как Лиса выгнала Зайца из лубяной избушки. Многие звери пытались помочь зайцу, но помог ему только Петух с косой на плече. Лиса изгнана, но дальше? Сказка молчит об этом…
А если Петух сам захочет поселиться в лубяной избушке, и не пустит туда Зайца? Что Заяц может этому противопоставить? Если Заяц и с Лисой-то справиться сам не мог – то как же он справится с победителем Лисы?!
Опасно? Да. Но слабый петух, которого легко выгнать – был Зайцу совершенно ни к чему. Ведь тогда в избушке осталась бы Лиса! Зайцу был нужен только Петух с Косой, лихой и могучий – а больше никакой… Дальнейшие отношения спасённого со спасителем – большая-пребольшая проблема. Но если отказаться от спасения – тогда просто умрёшь, удобришь собой чужое поле – и ничего больше… Тоже, согласитесь, не вариант…
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Никакая власть, даже самая первая, не отнимала у человека исходной свободы, не навязывала ему насилия, как чего-то нового[1]. Не было такого, что вот жили люди в ладу и благодати, а тут вдруг власть явилась и давай всем морды бить!
Всякая власть, начиная с первой, лишь упорядочивала стихию подавления, несвободы, лишь ограничивала нормами законов безграничную стихию зоологического насилия[2]. Нелепо и безумно сводить всякое угнетение к упорядоченным структурам государства, и не видеть ИНЫХ угроз для человека.
Даже там, где только два человека – уже и там один будет господствовать, а другой подчинятся! Вы же говорите о сообществах, состоящих из миллионов людей, то есть отдельных, автономных центров воли, «сидящих» на одной и той же «глыбе ресурсов»…
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Допустим я в режиме «освобождённого труда» произвёл огромную гору продуктов. Я уж не спрашиваю вас, либералы, с какого ресурса я её произвёл – для вас это слишком тонкие материи. Пусть, снисходя к умственной слабости либерала, гончар глину взял не с территории, а произвёл силой воображения! И наделал из неё огромное количество прекраснейших горшков, ваз и тарелок…
Но ведь любой, кто придёт к нему с палкой, увидев эту гору благодати, может заявить: «теперь это не твоё, а моё». Если гончар начнёт драться – то это уже война со всеми её военкоматами, мобилизациями, дисциплиной и прочим. А если не начнёт драться – то даже способность творить гончарную глину силой воображения ему не поможет! У неё как не было посуды, так и не будет, хоть он изработайся в хлам, хоть в лохмотья порвись на этой работе…
Это мы ещё не рассматривали вопрос более сложный – об отношениях гончара к источникам сырья: глина ведь на территории, территория имеет хозяина, хозяин попросит за глину… А, кстати, чего попросит хозяин за глину?!
Тут два варианта. Есть закон (в архаических обществах его заменяет традиция) – и там прописано, что можно (и чего нельзя) просить у гончара в обмен на право глины накопать. Этот закон (или традиция) превращает владельца участка глины из частного собственника в общественного кладовщика.
Ещё раз прочитайте, и поймите великий смысл: ограничивая собственника условиями, мы из собственника делаем кладовщика, который согласно определённому порядку должен отпускать со склада получателям разные блага. Положено одну тарелку за тележку глины – значит, нельзя требовать две.
Ну, а если всё же он частный собственник участка, то есть условиями выдачи не ограничен? Тогда человек сталкивается с двумя видами шантажа (почему ему, собственно, и пришлось обзавестись государством): шантаж на входе в производство, и шантаж на выходе.
Можно наивно полагать, что качество жизни обувщика зависит от его желания и умения работать с кожей. Но это – не первое, и даже не второе условие высокого качества жизни. Гораздо важнее умения и желания трудится вопросы:
1) На каких условиях тебе дают в обработку сырьё и полуфабрикаты?
2) Сколько забирают после обработки?
В отсутствии (при самоустранении) государства – тут вообще нет никаких правил. Обираемый сырьевиками и сбытовиками человек может работать по 15 часов в сутки без обеда, и при этом оставаться в долгах, как в шелках. Рыночный либерализм такую ситуацию не только не в состоянии разрулить – он, собственно, её и создаёт.
Если государство не стреножит всех несвободой твёрдых правил, норм и цен – то самые хищные члены общества воспользуются свободой, чтобы обобрать и поработить, загнать в лютую кабалу всех остальных…
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Так нарастает масса обделённых внутри объединения для самозащиты (государства). Человек (как сегодня в РФ) теряет веру в то, что ЭТА власть его именно защищает. Ему кажется (и часто справедливо), что его лишь цинично используют, взвалив на него все общие проблемы и не давая ему ничего из общего достояния.
Остановить этот процесс разочарования в защитниках никакой теоретик, вроде меня, не может. Он может только предупредить о нём власть предержащих – подчеркнув, насколько зыбко наше существование на Земле. Причём зыбко как у властей (сегодня на троне а завтра на гильотине), так и у народных масс, и у пресловутой "мятущейся интеллигенции" (она же "гнилая").
Наши предки некогда объединились в Россию, чтобы жить. Для начала – просто выжить. А по возможность – жить хорошо. Нас постоянно пытаются выдавить в небытие.
Мы не одни такие, под ударом – но у нас слишком много богатств, сокровищ земли, и потому нас давят особенно упорно. Русские составляют 1% населения Земного Шара, 2% его ВВП – и при этом владеют (благодаря доблести предков) – 50% невосполнимых и не расширяемых земных ресурсов!
Ну а так-то, теоретически, дело не только в русофобии, не будем забывать о гоббсовой "войне всех против всех" за ресурсы Земли: войне, которая ведётся как МЕЖДУ народами, так и ВНУТРИ каждого из народов. Не будем считать себя особенными и исключительными: наша исключительность только в нашем беспрецедентном богатстве ресурсами, а больше ни в чём!
Поскольку наше существование на Земле условно и зыбко, мы (и власть, и массы) должны крепить единство, двигаясь навстречу друг другу, а не выставляя друг другу ультиматумы, и не бросая большинство на растерзание хищным фаворитам ничтожного, но высокопоставленного меньшинства.
Беда армии, в которой солдаты и офицеры не видят друг в друге защитников друг друга! Беда той армии, в которой солдаты видят в офицерах угнетателей, а офицеры в солдатах – быдло…
Такая армия разделится в себе – а в итоге убиты будут все, потому что:
Коллективная самооборона строится на разветвлённом разделении оборонительного труда.
В ней, как доказывает опыт бесчисленных войн, солдаты не могут воевать одни, без офицеров, офицеры – одни без солдат, генералы – без тех и других, те и другие – без генералов, и все вместе – без крепкого, надёжного тыла.
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Вот о чём нужно всем думать и говорить – а не о "прозрачности выборов" или "альтернативности кандидатов". Ваши выборы Запад всё равно признает, если они ему выгодны, и всё равно не признает, если они ему невыгодны. Ваша "альтернативность" и многопартийность, зуд "разделения властей" заставляет вспомнить о евангельской фразе:
…Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет; и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит…(Лк. 11, 17-18)
Деритесь, воробьи, кошке это выгодно – вы на неё не смотрите, пока дерётесь между собой.
Кошка слопает всех – и правых, и виноватых, и зачинщиков, и "лишь оборонявшихся"…
[1] Заселение земель в период до государств почти всегда сопровождалось истреблением, реже – порабощением коренного для пришельцев населения.
Археология открывает нам следы жесточайшего истребления индейскими колонизаторами первого, австралоидного населения континента (от австралоидов остались только кости, ни одного живого).
В состав низших, презренных каст было включено порабощенное индоариями коренное население полуострова Индостан. Сами арии составили высшие, светлокожие касты. Пикты — древнейший из известных народов, населявших Шотландию, были тотально вырезаны предками современных шотландцев.
От кельтского населения Европы осталось на карте лишь реликты – Бретань (Breizh), Корнуолл (Kernow), Ирландия (Éire), Остров Мэн (Mannin), Шотландия (Alba) и Уэльс (Cymru).
Готы, которые бежали в Испанию, в 8 веке были полностью истреблены арабами. славянские балтийские роды,вызывали жгучую ненависть и зависть у западных пришлых племён во главе с иудо-христианской элитой.
Из славян были полностью истреблены германцами лютичи, поморяне, поморские русы(поруссы,пруссы) руяне – балтийские славяне, славянское население Паннонии (ныне Венгрия) и т.п.
[2] Выдающийся историк Л.Гумилёв, когда его уже при Горбачёве спрашивали в интервью, не держит ли он зла на Сталина, при котором сидел в тюрьме – отвечал так: «но ведь меня не Сталин посадил, а коллеги по кафедре»…
Источник.
Источник: ss69100.livejournal.com
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Автор статьи похоже страдает шизофренией. Все написанное похоже на абстрактный бред. Судя по названию это скорбь по “советской власти”. Но она привлекает нас не голодом и расстрелами, а стабильностью 60-70х. И дело не в социализме или каком то другом – изме. Дело в адаптации человека внутри общества. По сути это любимая семья, любимая работа и отсутствие бытовых проблем(оплата труба дает возможность реализовать свои нужды). Все. Это золотое правило для любой страны и строя. В современной России этого нет просто потому, что нет достаточного количество нормальных рабочих мест на нормальном производстве. Существующая власть условий для развития производства не создает и теперь уже видимо не создаст.
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” Существующая власть условий для развития производства не создает и теперь уже видимо не создаст”.
Тогда надо менять механизм избрания власти. На смену жидовского выбирания чёрте кого надо утвердить выборы по принципу Копного права. Если оно пока не подходит , то надо в порядок избрания партий или президента внести пункт, по которому, если пришедшие к власти лица не выполняют своих предвыборных обещаний, заменять их теми, кто занял вторые, третьи и т.д. места, лицами… А не выполнившим свои обещания, запретить вообще выставлять свои кандидатуры на любые выборы…
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Сдвинуть ситуацию в лучшую сторону можно лишь довести до общества работоспособну модель экономики. Наиболее эффективная отдача к производственному процессу у общества только в двух случаях: противостояние при вторжении врага. Артельная модель,когда все равны, отдавая душу производственному процессу( данная модель при акциях имеет короткий период). На данной модели поднялся запад, создав интерес коллективов к работе. В этом и заключается либеральная модель. Общество безграмотно в экономических вопросах, поэтому и страдает от нищеты. Если бы Путин запретил продажу акций предприятий,Россия бы пошла на подъём по западному сценарию, им хвала за то, что они оказались на порядок умнее, и прошло 60 лет,- удивительными тугодумами оказалось руководство страны. Вспять уже повернуть невозможно. Значит нужно вводить подобную артельной модель, с “долгоиграищими” функциями, с таким же энтузиазмом как при военных действиях. Не будет таких составляющих вы хоть кого меняйте в руководстве, страна как и прежде будет ползти на коленях. С 2000 годов только одна постсоветская республика не дала рост. Могли на порядок улучшить экономическое положение, если бы стране не поставили подножку два “кандидата экономических наук”. История это долго будет вспоминать. Да и долго играющая модель как 30 лет назад проверена на практике,вот только умов в управлении страны нет. И описание данной модели в интернете есть- логики нет чтобы это понять.
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Мне кажется, что в современной России подъем производства невозможен. Как сегодня правительство может стимулировать развитие производства? Давать кредиты? Их тупо разворуют и ничего не построят. При чем разворуют те же кто будет выделять. Объявить налоговые каникулы на первые 3 года после открытия фирмы? Так все быстренько перерегистрируют свои предприятия как новые(благо за бабки можно все) и перестанут платить налоги вообще. Отменить арендную плату за занимаемые площади? Сразу найдется кучка воротил от власти, которые будут просто субарендаторами.