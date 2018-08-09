Основные функции слоёв атмосферы

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Общепринятая квалификационная иерархия по видам и типам сознания, насыщенная «профессиональными» определениями от представителей общественных и медицинских наук, психологов и других специалистов, в конечном итоге так и не позволила людям прояснить до полного понимания ими, - что же такое сознание.

По сей день многие ученые мира продолжают находиться в состоянии поиска ответов на весьма существенный в жизни людей вопрос, – как же все-таки формируется сознание, как отдельно у каждого индивида, так и общественное сознание в среде определённой общности из них? Что такое сознание вообще, как таковое, является ли процесс его формирования естественным, как это понималось ранее или управляемым извне, но не в смысле активного административно-технического влиятельного участия некой политпропаганды в любой форме её проявления.



Более того, до сей поры сохраняется весьма проблематичным сам по себе вопрос, – как же осуществляется умственный и мыслительный процессы, что такое мозг и как он в действительности конструктивно устроен и многогранно функционален? Если мозг людей практически у всех одинаков (с точки зрения медицины), то почему они все такие разные в своих суждениях и действиях?

Многие передовые ученые, благодаря обретению современных технических средств наблюдения и регистрации различных наведенных реакций и изменений, происходящих с мозгом людей при воздействии влияющих факторов разнообразного характера, убедились в том, что некоторые закономерности из числа зафиксированных ими реакций по его факторному физическому состоянию действительно проявляются и это не оспариваемо.



Но полученный экспериментальный материал до сей поры не позволяет прийти к единству мнений и, в первую очередь, в среде различенных направлений науки.

Ближе к истине о сути самого сознания оказались, как ни странно, теологи и основоположенники суждений об этом, опирающиеся на базис религиозных догм. Они, хоть и с апофатичной неопределенностью, но без лукавства заявляют, что сознание дано Всевышним, а люди есть «лишь уста Его и всё творимое ими, есть Творение Божие». В этом есть гораздо большее приближение к истине, чем всё иное суждение и в большей части не по вине самих людей.



Многие современные ученые всё чаще и чаще выражают скромную мысль о том, что сам «Создатель Сотворённого Мира» далеко не безучастен в обретении людьми их разуменного состояния. Последовательность и безукоризненная своевременность уровня познания относительно творимых людьми дел и событий по отдельным направлениям управляемого их бытия на протяжении всей предыдущей истории просто поражает своей упреждающей событийной точностью во времени.

Нам нет необходимости предпринимать каких-либо попыток даже и поверхностного обзорного экскурса или освещения традиционно признанной сути по всем сформировавшимся определениям по отношению к сознанию, а также напоминать некий признанный список функциональных способностей мозга, выдвинутых нынешними учеными из сферы медицинских, общественных и иных наук, поскольку они определённо доступны для каждого интересующегося этим.



В рамках нашего исследования таковой аннотационный экскурс в основном интереса не представляет.

Проводимые закрытые исследования специалистами некоторых научных направлений, практикующихся во многих странах мира с целью обретения различных вариантов активного воздействия на людей с умыслом вменения им форм управления над ними через сокрытое насилие над сознанием, – частично представили бы интерес.



Но общей истинной картины состояний мозга людей таковые эксперименты практически не дали до сих пор, хотя факторный материал по проявлению особенностей некоего временно управляемого поведения подопытных, действительно имеется.



К сожалению, эти исследования так же не смогли лечь в основу глубинного нового понимания истины в рамках вопросов о сокрытом конструктивном устроении мозга, его полной потенциальной способности функционирования, комплексности и системности его состояний при формировании знания и сознания, регистрации и наведённой объективности при проистечении процессов формирования различенных или единых умозаключений об окружающем нас мире и т.д.



Таковые эксперименты убедили инициаторов только в одном, – насильно умным быть пока ещё никому не удавалось, а плодить исполнителей некоего неразуменного силового характера для последующего ограниченного применения подопытных, оказалось легче и выгоднее с применением иных более простых способов воздействия, используя в основу только лишь людские пороки и заинтересованность личностного характера.

Самое главное в глубинном осмыслении указанного вопроса есть следующее, а именно, – самостоятельны ли люди в своём разуменном функционировании при организации своего бытия и соответствующего его поэтапного развития или зависимы от различных форм некоего неподвластного им управления извне? До сей поры в сфере светских и научных суждений пока ещё остаётся непознанной таковая апофатическая проблема.

Ориентирования суждений и исследований именно в этом ключе, смогут приблизить к овладению некоторыми системными глубинными тайнами о реальной конструкции мозга, его истинном состоянии дарованной ему и через него «разуменности», определяющей как бы текущий уровень познания и степень своего цивилизационного развития, включая и осознание самого факта о функциональном предназначении Человека будущего в пределах происходящих изменений на Земле, не ограничивая глубину своих суждений прошлыми рамками «философского камня».



Для будущих мыслителей представится возможность преодолеть застоявшиеся ныне ограничения в суждениях по сути пространственного охвата в познании мира, диктуемые нынешними философскими законами.

В первую очередь, именно по этой причине нам попустило разобраться с тем, как же ранее со стороны старой интервентской Системы осуществлялось управление извне всем бытием людей и уровнем их познания через их мозг, что для этого ею (Системой) конструктивно было обустроено, с помощью каких форм воздействия предоставлялась возможность активировать различные функции мозга, как он совершенствовался по этапам развития общего и событийного хронопроцесса?



Это позволит в дальнейшем познать на ином уровне и многое другое, носящее менее масштабный частный характер, в том числе и познание того, что такое сознание, как оно формировалось и каким образом изменялось по этапам исторического развития и прочее.

В этом плане серьёзную помощь нам окажут обретённые результаты исследования по вопросу, связанному с истинной Конструкцией атмосферы и вменённые ей функции управления, которые были приданы её решёткам со стороны старой Системы Управления, в том числе и в процессах формирования сознания и общественного сознания.

Основные функции слоёв Атмосферы, вменённые интервентской Системой

В научной среде всё меньше и меньше остаётся прежней самозабвенной уверенности по незыблемой тверди якобы «естественного базиса» во всей сути существования окружающего нас мира, в том числе и естественного саморазвития природы и такого же естественного проистечения процесса гармоничного совершенствования Цивилизации, в том числе и людей, и многое другое.

Наконец-то наука задумалась над проблемными вопросами, – кто или что, над кем или над чем осуществляет некое таинственное управление, недосягаемое нашим сознанием, и есть ли сам факт его наличествования?



Если такое апофатическое для сознания людей управление над ними и, если оно есть, то как это происходит в физическом плане проистечения самого процесса, как такового? Каким системным образом достигается гармоничность развития всего окружающего нас разнообразия в материальном и нематериальном состояниях энергий?



Наверное, вместо утверждающих глупостей о необходимости существования естественно природных «пищевых цепочек» во всей биологической среде, имеются какие-то более серьёзные основания в существовании такого обширного разнообразия сущностей биологических видов?



Это всего лишь незначительная часть вопросов из всего разнообразия, связанных с неведомым для нас управлением.



Возможна ли какая-то коррекция указанного состояния всеобъемлющего управления? Если да, то какое место судьбой отведено в этой текущей коррекции состояний людям в будущем, что с ними будет происходить и что им допустимо или необходимо предпринять ныне, чтобы сохранить свою жизнь и быть истребованными на этой планете, и не на уровне нынешнего потребительского плодовитого «животноводства» во имя собственных благ?

Как так получилось, что на протяжении длительного периода существования жизни на Земле с участием людей, осмысление сути происходящих физических процессов якобы какого-то «саморазвития» ограждено плотным занавесом от его глубинного познания людьми, почему «окружающее естество» оказалось так апофатично для «мыслящих людей», ведь они же в «Природе» завоевали уже всё до невосстановимого состояния? Кто и почему изолирует их от такового познания?

Выглядит примерно так, – чем глубже «познаётся» Мир, тем больше вопросов возникает по поводу физической сути процесса его существования.



Большинство прежних базовых констант и догм, как научного, так и религиозного позиционирования, рассыпаются в прах, а «новые» не всегда преподносятся разуменно и осмысленно, чаще унося пытливые умы в эзотерическое миропонимание, демонизм, космополитизм и прочее, формируя ещё большую недосягаемость относительно истины, доводя таковое неустойчивое познание до состояния полной апофатичности относительно её же самой.

Можно и таковые факты, как разрушение ранее устойчивых состояний познания определить также, как якобы естественное проистечение общего процесса развития, но так ли это относительно истинной сути о всём, что происходит вокруг нас?



Оправдывает пока лишь одно информационное обстоятельство, – активное формирование у большинства мыслителей бесконечного количества вопросов, – это тоже суждение, правда только постановочного характера.

Путь для нас только один, – обретение истины о «Сотворенном Мире» позволит рассеять апофатичность знаний хотя бы о людях, как неких разумных существах из всего разнообразия сущностей биологического мира и подтолкнёт к развитию общий уровень прежнего застоявшегося состояния познания об окружающем нас мире вообще.



Возможно ли это при нынешнем уровне октавы мозга, состоянии его функций и соответствующего сознания людей, если это возможно, то, что могут сделать для этого сами люди?

В рамках нашего исследования, касающегося узкой тематики проблем формирования индивидуального и общественного сознания людей, характера его текущего состояния в связи с происходящими системными процессами кардинальных изменений, мы ограничимся рассмотрением только лишь отдельной части познания о «Сотворенном Мире», а именно – построением Конструкции решёток Атмосферы Земли.



А точнее, мы осознанно ограничимся рассмотрением только некоторых ей приданных основных функций управления для обеспечения существования жизни людей, вменённые для решеток Атмосферы, как важного элемента общей Системы интервентского Управления процессами развития «чужой» Цивилизации на Земле.

Все истинные слои Атмосферы, как сложнейшая гармоничная Конструкция из строго идентифицированного множества её энергетических решёток, были сформированы при модельном создании Земли, т.е. формировании некой части того самого нерукотворенного «Сотворенного Мира» вцелом.



Именно таковая истинная послойная Конструкция Атмосферы обеспечивала, в первую очередь, само наличествование и управление программными (даром дарованными) «Условиями обитания и Управляемой окружающей среды», которые в свою очередь базово основоположили сам факт «зарождения» и существования самой истинной Жизни, с ориентацией её на «Разуменную основу».



Более того, только такая специфическая Конструкция Атмосферы должна была быть одним из обязательных условий и, одновременно, важным замыкающим звеном в формировании обязательных условий для обеспечения поэтапного развития Разума Земли и его безусловной очень важной ипостаси, – Разума Человека.



Иной гармонии в процессе развития истинной Цивилизации на Земле быть не могло, а всё остальное есть нецелесообразное, т.е. смершное для разуменной жизни. Такова её истинная программная суть и воплощаемая цивилизационная сущность.

Для Земли, как конкретно идентифицированного модельного комплекса-планеты, находящейся по своему функциональному наделению в Общей Иерархии планет, программно ориентированных на развитие Цивилизаций «Разуменной ориентации», предусмотрено (вложено) следующее.



Всё воплощение сложнейшего пути в развитии её Цивилизаций должно быть осуществлено в восемь последовательных этапов нарастающего уровня совершенства с определённым тактом событийного времени при проистечении поэтапного программного хронопроцесса, добиваясь на каждом из них полного совершенства гармоничного «бытия энергий» в рамках строго установленных пределов октав этих энергий для каждого конкретного этапа.

Таковой сложный процесс развития в гармоничном бытие энергий предусматривает, как собственные программные возможности управления всем происходящим хронопроцессом с помощью своей Системы Управления Земли, так и возможности «внешнего» ассистиривания и контроля на условиях ограниченного вмешательства извне в процесс управления на условиях попечительства. Более углубленные детали по вышеуказанному вопросу в данный момент узко тематичных суждений не принципиальны…

( *** )

…Достижение только лишь одной гармонии бытия энергий в их материальном и нематериальном состояниях далеко не достаточно для признания соответствующего уровня развития Цивилизации на планетах, обладающих жизнью. Жизней много, а Разумов мало!

Остальные планеты, не обладающие «условиями жизни», программно предопределены на ограниченный процесс своего совершенного развития или отсутствия такового вообще. Они функционально применены, как: «склады» для накопления и хранения каких-либо форм и видов энергий в разных их состояниях; в качестве генерирующих формирователей чего-либо под чьим-либо управлением, в том числе и информаций разного рода; либо исполняющие различного характера защитные, утилизационнорегенерирующие, экспериментальные функции и т.д.



Они соответственно и обустроены своей конструктивной формой и содержанием совершенно по иному, в отличие от планет, обладающих условиями жизни, но гармонично своей идентифицированной функции.



В каждом планетарном, галактическом, межгалактическом и других кластерных системах требуются свои специфичные компонентные элементы из планет, разнообразие и их состав зависят от функционального предназначения данного уровня кластера.

Для Земли в частности, развитие Разума планеты без её фрагментарной ипостаси, т.е. без гармонично развитого Разума Человека, – как самого факта признания совершенства уровня развития Цивилизации, не может быть.



Следовательно, и перехода на второй этап развития, предусматривающего подъём верхней допустимой планки уровня октав энергий с 512 на 1024 октаву и т.д. по нарастающей дискретности, также быть не может, т.е. нет, и не может быть движения в её развитии.



По этой причине, воссоздающийся Человек важен именно тем, что его ассоциированный Разум есть неотъемлемая ипостась Разума планеты, без которого последний не полноценен (не комплектен). Но и Разум Человека не самостоятелен, поскольку развитие своё он может иметь только в процессе и через развитие Разума планеты и обязательно при сопровождении указанного процесса со стороны истинной Системы Управления Земли.

В этой связи, всякие легенды о развитии якобы какой-то уже четвертой Цивилизации на Земле не истинны и являются предоставленным, т.е. вложенным умыслом (со стороны интервентской Эбровской Системы), поскольку истинного основания для таковых суждений вообще не существует. Ещё свою первую «родную» развивать не завершили и не довели до совершенства и гармонии, поскольку 18 000 лет назад таковое развитие было приостановлено интервенцией со стороны чуждой Системы!

Этот сложнейший процесс истинной сути комплексного развития Цивилизации Земли (пока в пределах 12÷512 октав энергий), сейчас начал восстанавливаться по всем своим истинным состояниям и направлениям, как при сопровождении родной Системой Управления Земли, так и при внешнем попечительском ассистировании извне со стороны более развитых Управляющих состояний и Цивилизаций.



Одновременно активным образом осуществляется ликвидация всех последствий от бывших интервентских конструктивных и управленческих вмешательств.

Окончательная смена Системной Власти уже была свершена с 2011.04.24. В этом и заключается физический смысл начала ныне происходящих процессов всех изменений на Земле.



Нам попустило обрести часть информации о поэтапной детализации будущих изменений вместе с концептуальной сутью самого «Вектора Цели будущих явлений, действий и событий» (Провидение №5 от 2012.10.01) для всего комплекса коррекций по состояниям и сферам бытия энергий, в том числе и изменяющегося организованного бытия людей.



Ныне проявляющиеся умозрительные эффекты происходящих изменений, от катаклизмов на нашей планете, до наблюдаемых изменений на планетах и спутниках планет вокруг нас, – это ещё только лишь незначительное, но стремительное начало начал всех предстоящих коррекций. Сам по себе процесс будет весьма скоротечен относительно состояний событийного такта (времени) материального мира…

( *** )

…Сам по себе Разум, – это не есть нечто не определённое и бесформенное, т.е. неконструктивное, неуправляемое и несистемное наличествование бытия энергий. Разум – это тоже Комплекс особого функционально различенного бытия из всех возможных пределов пригодных для управления октав и состояний энергий над энергиями других октав и их состояний, применительно к каждому конкретному этапу развития Цивилизации.



Шаблонно-машинного, т.е. некоего механического «программно-компьютерного» или ограниченного системно-математического подхода к методологическим формам осознания и попыткам суждения о Разуме, в данном случае не приемлемо.

Он (т.е. Разум) в своём развитии обретает такое же поэтапное совершенствование таковых программных функций и способностей управления всеми процессами развития Цивилизации вообще, которые ему вменены ещё при модельном формировании планеты Земля.



Он обладает свойствами контроля и самоконтроля; функциональными способностями управления; состояниями различных форм контакта, в том числе и с индивидами, объектами и комплексами Управления и Сопровождения; передачи, приёма, расшифровки и хранения информации и неотъемлемыми условиями совершенно иного уровня определения «Жизни», как формы бытия и состояния комплекса из всего «набора энергий», как программная истинная суть, исполняющая роль лидирующего ориентирования и контроля за «правильным» развитием Цивилизации в целом.



Это совершенно не стихийный, а конкретно предметный и заранее ориентированный целевой процесс развития способов и форм управления, которые с каждым этапом только совершенствуются. А самое главное, – Разум материален, поскольку часть конструкции Разума нашей планеты представлена «материей магнитной энергии» в определенных пределах октав энергий!



Более того, эта материя обладает способностью перемещаться и при этом препятствий при своём перемещении не имеет, скорость такового перемещения на многие порядки выше, чем мы понимаем и сличаем относительно скорости света (фотонов).

Как низшее может познать высшее? Вопрос, на который, казалось бы, невозможно ответить никогда. Не совсем так, поскольку низшее всё может познавать только при попечительском информационном сопровождении, управлении и контроле со стороны высшего состояния.



Также следует ответить и на ранее безответный вопрос: как может познать мозг сам себя. Может познавать и именно сам себя, но только в том случае, когда части его конструктивных функций (меньшая или большая – роли не играет) изменена на уровень более высокой октавы. Это не состояние озарения или предтече состоянию какого-либо научного открытия, это гораздо более совершенное состояние на много порядков, как предтече изменению уровня октавы мозга в целом. Это ещё предстоит пройти людям, которые напрямую интегрируются в будущее. Но это в качестве некоторого полезного отклонения в суждениях.

Но суждения об этом будут нами свершены только в форме поверхностного касания, и только в части и применительно к теме нашего исследования.



Достаточно задаться пред собою вопросами непривычного для науки звучания, – какой же Разум нашей планете могли преподнести интервенты, как и с какой конструктивной и функциональной ориентацией они его развивали, какой Разум вменили людям и с какими последующими программными целями, для чего им были нужны люди вообще и именно с таким состоянием Разума, который преподнесли и вменили?

На эти вопросы впервые по возможности (с ограничением) мы постараемся ответить, но прежде всего, необходима информация о Конструктивном интервентском построении Атмосферы, сыгравшем в этом плане немаловажную роль в ими «Сотворённом Мире», обеспечивающем в основном условия обитания и жизни на Земле, приемлемые для «интервентов».

Эту часть «Сотворённого Мира», равно в религиозных и научных догмах, более привычно определяют, как некие апофатичные Небеса, которые действительно обладают огромным набором не только некой смеси якобы необходимых для жизни газов и происходящих в них чудесах, а истинных величественных таинств, не познанных и поныне.



Вполне достаточно перечислить таковые, до сей поры не познанные, умозрительные проявления и эффекты физических процессов в Небесах, не играющих ведущую роль в предназначении самих «Небес» вообще, как гром и молнии, северное сияние, происхождение системных и несистемных воздушных потоков, радуга, образование осадков, звучащий и устрашающий гул, появившийся ныне в отдельных регионах планеты и прочее. Но в данный момент изложения сути не до научной или религиозной лирики.

Поэтому вернёмся к рассмотрению обустройства истинной Конструкции и относительно неполного набора всех ранее установленных функций по слоям Атмосферы.



Дело в том, что этот вопрос являет собою весьма узкую специализацию в процессах управления бытия на Земле в целом, существенно влияющую на суть преобразований в ближайшем будущем. Он не подлежит публичному суждению в условиях остаточно сохранившейся агрессии, как комплексного взаимосвязанного состояния части вменённых функций мозга индивидов с определённым генотипом мозга, автомоторно формирующих прежний уровень сознании у части людей нынешнего времени, носящих в себе «шрамы» вменённых пороков и насилия.

Текущее, т.е. ограниченное суждение о Конструкции Атмосферы, – это лишь некоторая поверхностная составная часть из общего познания о нерукотворенном «Сотворенном Мире», ограниченная рамками объявленной нами тематики.

После захвата Земли, Конструкции энергетических решёток всех слоев Атмосферы были основательно изменены интервентами путём вменения «привезённых» базовых октав энергий и своих установочных форм по конструкционному устроению решёток энергий, но только в пределах от 15 до 128 октавы.



Дело в том, что в общем эскорте интервентов прибыло три Луны. Но при самоликвидации планеты Фаэтон наиболее совершенные две были ликвидированы. По этой причине и ограничен предел «доставленных» октав базовых завезенных энергий…

( *** )

…Вся информация о фантастической «жути по голливудским сценариям», символизирующим некий «апокалипсис», действительно через разных представителей (в основном индивидов 423 и 441 генотипа мозга), транслировалась ранее интервентской Системой в течение нескольких последних столетий, как некое провидение разнообразных Армагеддонов (учитывая конфессионально-этническое и географическое различение).



Но и этот процесс управляемого сопровождения также ликвидирован ныне, т.е. после смены системной власти.



Автомоторные старания СМИ, ориентированные на голливудские сценарии «конца света», – тщетны. А сам процесс ликвидации последствий интервенции по части нового обустройства для воссоздания энергетических решёток Атмосферы и приведения её в прежнее, т.е. «девственное» состояние, происходит без их вмешательства и не по их воле и стараниям, но по истинному сценарию будет ещё более жестким, чем рамки фантазий их лукавых «кинорежиссеров».



Поэтому апокалипсис уже не только начался, а проистекает успешно в нарастающих темпах. Несущественная часть его проявления, т.е. проистечение в материальных состояниях октав энергий, наблюдается и далее будет также наблюдаться людьми в процессе всего Переходного периода.

Толщины слоёв Атмосферы были также изменены по всем базовым параметрам, подстроенным интервентской Системой под целесообразное уложение Конструкции из k-структур с вменением только своих частот связи, которые могли обеспечивать, в том числе, и устойчивый собственный контролируемый информационный контакт со своими спутниками планет, Луной и Солнцем, т.е. со всем своим интервентским флотом планет.



Кроме того, всё техническое развитие интервентской Системы сопровождалось вводом таких ими установленных новых частот и в те слои Атмосферы, в которых должна была бы работать только их «техническая системная трансляция» энергоинформационного сопровождения всего ими управляемого и организованного бытия энергий, как имитирующего процесса развития якобы Цивилизации Земли в целом.

Более того, в прежние (родные) истинные слои Атмосферы, были вменены дополнительные особые целевые конструкционные изменения. К примеру, с их помощью были созданы все условия для приёма трития со спутников планет (как с транспортируемых «складов»), так необходимого для функционирования их объектов и комплексов, как единственно приемлемой формы потребляемой ими энергии.



Кроме самого факта приема такой формы энергии, как тритий, его необходимо было ещё преобразовывать, хранить в приемлемых энергетических состояниях, пригодных к применению и, дозировано распределять, как для объектов (условно называемых НЛО в том числе), так и для биоструктур, и именно только таковых, которые им удалось материализовать применительно только для своих планов и по своей последующей программной потребности.



Дополнительно следовало бы отметить, что именно с помощью применения такого необходимого принимаемого и преобразуемого трития, был также вменён общий процесс перевоплощения всей конструкции энергоинформационного уложения и состояния всех видов различенной воды на планете.



А через ими изменённое комплексное состояние воды последовали важнейшие изменения по формированию, обеспечивающему сопровождению и управлению всеми комплексными условиями, без которых существование всего живого на Земле быть не могло, в том числе и воплощение вменённой программы «Синтеза», как для всей биологической сферы, так и флоры.

И это далеко не всё то, на что повлияла изменённая Конструкция решёток Атмосферы во всех её слоях. Всё вместе, – это был уже не истинный «Сотворенный Мир», изменивший и исказивший на нашей планете всея и всё. Несмотря на столь серьёзные конструктивные изменения с планетой Земля,



Она сохранила своё положение в Общей Иерархии планет Разуменной ориентации, но в действительности на ней происходил процесс «имитации» развития её Цивилизации на протяжении последних 18 000 лет.

Необходимо также отметить дополнительный, но очень важный момент.



Изменившаяся Конструкция Атмосферы должна была бы быть ещё и таковой средой, в которой могли бы обеспеченно (т.е. сопровожденные энергией) и беспрепятственно перемещаться завезённые Объектами различные подвижные аппараты грунтового и морского размещения (так называемые НЛО), исполняющие часть функции Контроля со стороны интервентской Системы за всеми проистекающими процессами и состояниями энергий, в том числе и в материальном мире, включая и всю биологическую среду.



Такие различного типа НЛО в качестве «топлива» могли при своём подъёме применять только тритий, размещённый в той же среде, и могли перемещаться только в решетках Атмосферы (в среде), которая должна быть обязательно построена на основании k–структур. В другой конструкции решёток они перемещаться не могут.

Основные хранилища завезённого трития были размещены в больших ёмкостях пресной воды (в основном в озерах) и дозировано давались в решётки Атмосферы, гарантированно обеспечивая уровень потребного его состояния. Тритий, находящийся в несвязанном состоянии в морской воде (Гидрофонный слой Атмосферы), играл совершенно иную роль, но для НЛО морского базирования был применяемым.



Тритий морской воды в больших количествах применялся в частности Комплексом Управления, расположенным вдоль восточного побережья США и Канады (Бермудский Комплекс, интервентской Системы). Доставка его осуществлялась с помощью управляемого океанского потока (течения), который океанологами назван как Гольфстрим. Указанное океанское течение окончательно ликвидировано в 2011 году в целях локализации действий Бермудского Комплекса с дальнейшей его ликвидацией.

Помимо указанного, планета Земля всей своей энергетической возможностью являлась ещё и уникальным по мощности и универсальности, генерирующим источником.



Её «подневольно заставили» предоставлять свои энергетические возможности генерирующих комплексных состояний, обеспечивая переброску энергий отдельных октав для работы различных интервентских Комплексов на Луне, Солнце и отчасти на завезённых спутниках планет.



Для передачи большого объема таких генерированных энергий и организации связи с её «насильными потребителями», также требовалась особая Конструкция Атмосферы, способная заставить Землю генерировать энергию, накапливать, своевременно по команде её «перебрасывать», принимать её возвращаемую часть обратно в изменённом конструктивном состоянии и распределять по интервентским Комплексам и Объектам, размещённым на Земле.



К примеру, функционирование «Короны Солнца», как Атмосферы этой планеты, в большей степени осуществлялось за счет переброшенной энергии с Земли (в 54 октаве). А частично возвращаемая энергия с Солнца (в октаве 54,25 54,35+мантисса, как радиационная октава), обеспечивает, в том числе, и «освещение» нашей планеты, опять же с помощью Конструкции решеток изменённой Атмосферы. Это далеко не полный перечень вменённых функций, которые исполнялись с помощью привнесённой Конструкции Атмосферы.



Кстати, северное сияние, – это явление из области физического процесса, связанного именно с вышеуказанным проистечением переброски энергий. Точнее, это есть процесс дожигания «излишков энергий», ранее ежегодно за восемь месяцев специально накапливаемых, но оставшихся после завершения процесса отправки к «потребителям» (управление через УК «Урал»).



Хранить такие объёмы и в таковых состояниях энергии в решетках Атмосферы более длительные сроки, было невозможно и не предусматривалось интервентской Системой, поэтому их вынужденно «сжигали», как неотправленные излишки.



Так нерачительно применялись энергетические генерирующие возможности Земли. Таковая истинная суть физического ежегодного явления (в прошлом), завораживающая взор – «Северное Сияние»! Это не единственный пример нерачительного «хозяйствования» со стороны интервентов по применению энергетических возможностей Земли, связанные с особенностями вменённой Конструкции решёток Атмосферы.

В общем случае, этим сложнейшим процессом подмены всей Конструкции энергетических решёток Атмосферы вместо её истинного состояния на чужеродное (вменённое), – было для Эбровской Системы принципиально важно.



Поскольку именно через таковые изменения были обустроены иные условия обитания, потребные и пригодные, прежде всего, под и для себя, а в последствие и для всех тех, кого им удалось адаптировано материализовать, включая и необходимых им людей в период, после почти полной ликвидации всего живого на планете Земля.

Весьма горестно и неприлично для осознания всеми нами (людьми) живущими в «нынешнем прошлом», но следует отметить, что люди им (интервентской Системе) были нужны в обличенной форме их уникальной плоти и удивительно совершенной конструкции мозга, из которого можно было бы создавать именно то, что было пригодно и приемлемо для себя (интервентской Эбровской Системе) и своих дальнейших программных целей…

Борис Викторович Маков

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