Дворянство Российской империи: мифы и реальность

Во-первых , далеко не все дворянские роды титулованы. В Российской империи было очень много дворян, не носящих никакого титула, и при том принадлежащих к семьям столь древним, что многие титулованные дворяне могли позавидовать (например, Пушкины, Бакунины, Нарышкины…). Кроме того, нередко титул давался отдельному представителю семьи, который начинал таким образом новый, титулованный род. Поэтому существуют графы Апраксины и просто дворяне Апраксины, графы Головины и просто дворяне Головины, и т.д.

И в интернете, и в прессе часто приходится сталкиваться с мифами, неточностями, наивными представлениями или просто глупостями о дворянстве. Необходимо, как нам кажется, прояснить некоторые аспекты, связанные с дворянством, которые наиболее часто понимают превратно.



Во-вторых, некоторые ложно считают графский титул самым престижным. На деле, среди трёх российских дворянских титулов, самым престижным был всегда княжеский. Конечно, в силу некоторой инфляции княжеского титула (в частности, очень много новых княжеских титулов было признано при присоединении Кавказа к Российской империи, что сильно увеличило и без того большое количество князей, тогда как графских родов было менее трёхсот), а также потому, что графский титул за особые заслуги начал давать Пётр I, постепенно сложилось представление о графском титуле как более престижном, но это ошибка.



Существует довольно чёткая иерархия титулов, общепринятая во всей Европе, по которой российские три титула по порядку — князь, граф, барон. Среди князей наиболее престижны, конечно, Великие князья (члены царской фамилии), затем светлейшие князья (Лопухины, Волконские, Юрьевские, и т.д.), и «просто» князья.

В-третьих, ещё один миф касается «Бархатной книги» (составление которой началось в 1682 и продолжалось по 1687), про которую многие думают, что она является непременным условием подтверждения древности рода.



На самом же деле, целый ряд бесспорно древних русских родов (Апраксины, Арсеньевы, Глебовы, Карачаровы, Левашовы, Ртищевы, Сумароковы, Языковы и многие другие, общим числом более 700 родов!) не вошло в Бархатную книгу просто потому, что их представители не подали в Разрядный приказ запрошенные документы.



Кроме того в самой Бархатной книге немало неточностей и недостоверных сведений…

Также отметим, в-четвёртых, что вопреки наивным представлениям, далеко не все дворянские семьи были богаты. Дворянское сословие вообще было крайне неоднородно.



Как можно сравнивать, к примеру, Волконских, Гагариных или Оболенских, которым принадлежало по нескольку ДЕСЯТКОВ, А ТО И СОТЕН ТЫСЯЧ ГЕКТАР ЗЕМЛИ, с теми дворянскими семьями, в чьём владении было 5-20 десятин, а то и вовсе ничто (к концу монархии, немало дворян вовсе не владели никакой недвижимостью, особенно после отмены крепостного права).



Обедневшие дворянские семьи влекли существование немногим лучше того положения, в котором находились их бывшие крестьяне. В конце XIX-начале XX в. часто случалось, что дворяне пускались в предпринимательство, а то и просто становились мастеровыми.



Опять же, и до 1861 вовсе не все дворяне были владельцами крепостных крестьян, в силу того, что многие из них были просто пожалованы в личное дворянство за заслуги или в результате достижения определённого чина, и также было много дворянских отпрысков, не унаследовавших никаких «душ» от своих отцов, когда шла речь о многочисленных семействах.

В-пятых, крайнее неравенство среди дворян заметно и том, что касается их близости ко Двору. В представлении многих россиян сегодня, дворяне — в большинстве своём придворные. Некоторые любят рассказывать ни на чём не основанные истории про прабабушку-фрейлину, и т.д.



На деле же, высшая знать (титулованные придворные семьи) была совсем небольшой прослойкой дворянского сословия, которое в подавляющем большинстве своём было губернским, т.е. жило в провинции. Многие служили Императору всю жизнь, ни разу не увидев его.



Многие потомственные дворяне жили из поколения в поколение на одном и том же месте, и за исключением тех из них, кто шёл на военную службу, нередко ни разу не бывали в столицах.

Таким образом, хоть дворянство и было привилегированным сословием, среди него самого наблюдалось столь кричащее неравенство, что делается невозможным обобщать свои представления о дворянстве.



Была пропасть между небольшим уездным чиновником в Тамбовской губернии, достигшим в конце карьеры определённого чина и еле-еле заработавшим себе личное дворянство, и потомком старинного княжеского рода, приближённого к императору, занимающего высшие государственные должности, нпрм. из рода Голицыных или Львовых.



Кроме внутренних противоречий между личными и потомственными дворянами, а среди последних, между титулованными и нетитулованными родами, существовало ещё серьёзное различие в размерах богатства (земли, дворцы, крепостные, движимое имущество, иконы и реликвии...), а также в приближенности к власти и влиянии на неё.

В-шестых, ещё один наивный миф касается привилегированного положения дворянского сословия.



Конечно, прав и привилегий было у дворян немало. Но однако считать их всех непременно богатыми бездельниками, нещадно эксплуатирующими народ и живущими за его счёт, тоже карикатурное преувеличение, унаследованное многими россиянами от большевистской семидесятилетней пропаганды. На деле, свои привилегии дворяне должны были ещё заслужить.



Они должны были служить Престолу (а значит — России) на военной или гражданской службе, на них лежало немало обязанностей по организации страны, от собирания налогов до комплектования армии. Они первыми падали на войне и кровью платили за свои привилегии.



При Петре I, их положение как государевых подневольных служащих было ещё более закреплено законодательно, именно молодых дворян посылал Пётр за границу учиться, дворян заставлял работать на государство.



По сравнению с положением дворянства в первой половине XVIII века, грамота, дарованная сословию в 1785 Екатериной II показалась им во многом освободительной.

Касательно, в-седьмых, количества дворян — по представлениям многих россиян, сословие было крайне узким, чуть ли не несколько тысяч или десятков тысяч человек.



На самом же деле — это можно сказать с некоторой натяжкой лишь про титулованных дворян и высшую знать. А дворян же вообще в Российской империи в конце XIX-начале XX в. было порядка 1-1,2 миллионов человек (если считать и личных, и потомственных дворян).



Однако в сравнении с западноевропейскими странами, пропорция дворян была всё же несколько уже: чуть меньше процента от населения в России, порядка полутора процентов во Франции или в Англии.



Таким образом, дворянство хоть и было пределом мечтаний для многих выходцев из низов, всё же не было чем-то заоблачно далёким и недоступным, особенно после 1722 (Петровская «Табель о Рангах») для тех, кто получил минимальное образование и благодаря своему усердию и уму смог продвинуться по иерархии чинов. Восхождение по социальной лестнице могло занять несколько веков.



Показательный пример — бывшие крестьяне Строгановы, ставшие купцами в конце XV века, полтора века спустя — промышленниками, дворянами, баронами, а потом и графами, уже в XVIII веке.

В-восьмых, в том, что касается Романовых, нередки ложные представления о них и их происхождении.



Выдвижение этой довольно средней боярской семьи в 1613 обязано лишь положению отца Михаила Романова (патриарха Филарета) и близости к последним монархам династии Рюриковичей (не кровной близости, а благодаря свадьбе Ивана IV Грозного с Анастасией Захарьиной-Юрьевой, сам род «Романовых» ещё тогда даже не существовал).



Целый ряд дворянских родов намного старше и знатнее рода Романовых, особенно Рюриковичи (Одоевские, Барятинские, Волконские, Львовы, Кропоткины, Друцкие, и т.д.).



Не говоря уж о том, что род Романовых, строго говоря, пресёкся со смертью императрицы Елизаветы Петровны в 1761, т.к. её наследник Пётр III был уже представителем новой (и немецкой!) династии на русском троне, Ольденбургской (или Гольштейн-Готторпской), и лишь по решению Елизаветы династию продолжили называть официально династией Романовых.

В-девятых, многим из фамилий соответствует несколько дворянских родов, иногда совершенно не связанных между собой. К примеру, Суворовых, Языковых или Чулковых известно более пяти родов.



Иногда это могло происходить оттого, что более-менее одновременно в разных местностях была стихийно создана одинаковая фамилия; иногда роды имеют бесспорного общего родоначальника, но точные данные утеряны, и достоверно некоторые из них отслеживаются лишь до определённой степени; а иногда, особенно в случае с распространёнными фамилиями как Ивановы, Степановы или Козловы, родоначальником дворянского рода является конкретный не так давно живущий человек из недворян, кому пожаловано было потомственное дворянство.



Опять же, после отмены крепостного права, многие из крестьян не имевших фамилий были записаны по фамилиям их бывших владельцев-помещиков, и т.д.



Таким образом, тот факт, что Ваша фамилия, к примеру, Балашов, Горохов, Куприянов или даже Голицын, вовсе не означает, что Вы обязательно имеете среди предков дворян этой фамилии.



Вот почему необходима строгая генеалогическая работа по установлению своих предков (очень часто приходится видеть совершенно необоснованные и смешные претензии разных лиц, как искренних, так и заведомо нечестных: например, совершенно чётко известно, что Николай Петрович Резанов, путешественник и дипломат, один из основателей Российско-Американской компании (1764—1807), не оставил потомства, оба его ребёнка умерли слишком рано; и дворяне Резановы к тому же никогда не были графами.



Авторы известной рок-оперы приукрасили историю, сделав командора Резанова графом. Однако в прессе и в интернете некоторые из Резановых подают себя как возможных прямых потомков Н.П. Резанова, а кое-кто называет себя и графом Резановым, что исторический нонсенс).

Не всем известно, в-десятых, что вовсе не все дворянские роды России имели свой герб. В официальный «Гербовник» включено лишь порядка 3000 гербов, из которых немало и личных (не родовых). В России же дворянских родов намного больше.



Очень часто, лишь одна конкретная ветвь обладала гербом, что не даёт, естественно, никакого права другим дворянским родам (и уж тем более просто однофамильцам!) легитимно использовать этот герб как свой.

В-одиннадцатых, в российской традиции, фамилии, дворянство (и титулы) передавались исключительно по мужской линии.



Также исключались из наследования до 1917 г. т.н. «незаконнорожденные» (внебрачные или адюльтерные) дети, хотя многие из них, особенно дети представителей царской фамилии или высшей знати, и получили иную фамилию и дворянство (тому много примеров, нпрм. графы Бобринские, родоначальником которых был внебрачный сын Екатерины II).



Усыновлённые дети иногда получали дворянство по просьбе родителей, по «Высочайшему соизволению».



Учитывая, что начиная с прошлого столетия, особенно после Второй мировой войны, немало детей рождалось вне брака и получало фамилию матери, большое число сегодняшних россиян, носящих дворянские фамилии (и реально имеющих дворян среди предков) с дореволюционной точки зрения не являются дворянами (не говоря уж о том, что юридически само понятие дворянства в России с октября 1917 не существует).

В-двенадцатых, наконец, никакие пожалования российского дворянства (и уж тем более титулов) после февраля 1917 совершенно не легитимны, поскольку дворянство может жаловать лишь царствующий монарх.



С февраля 1917, Россия является республикой.



К тому же, Дом Романовых в изгнании возглавляется лицами, чей статус как минимум спорный, а на деле — просто безосновательный по целому ряду причин, т.к. Кирилловичи были исключены из престолонаследия ещё в 1905/07 из-за брака Кирилла Владимировича Романова (1876—1938), неразрешённого Императором, а также противоречащего установлениям Православной церкви, а уж тем более вследствие общеизвестного предательства Кириллом Владимировичем Императора и монархии в 1917, не говоря уж о морганатическом браке его сына Владимира Кирилловича Романова (1917—1992) и целом ряде «проблем» с соблюдением чётких правил престолонаследия, установленных Павлом I.



Таким образом, совершенно не приходится говорить о каких-либо новых дворянских родах или титулах после 1917, даже если таковые были «пожалованы» претендентами на трон (не говоря уж о всяческих проходимцах, пытающихся торговать фантазийными дворянскими титулами, и на которые находятся иногда несведущие и неумные покупатели).

По всем этим причинам, никто больше не может всерьёз считать себя дворянином несуществующей более Российской империи, но максимум может (при условии, что сиё строго доказано и соблюдает традиционные российские правила передачи потомственного дворянства, а не является просто совпадением фамилии) именоваться либо представителем какого-либо дворянского рода, либо потомком каких-либо дворянских родов (тогда уже вне привязки к правилам передачи дворянства и обязательного соблюдения различных принципов).



Именно такой (правильный) выбор сделало современное Российское дворянское собрание, полное название которого также расставляет необходимые акценты — «Союз потомков Российского Дворянства — Российское Дворянское Собрание», и которое принимает в свои ряды любых доказанных потомков дворян (даже для потомков по женским линиям или с переходом через детей, родившихся вне законных браков и каково бы ни было их вероисповедание, и т.д.).



Вообще, математически очевидно, что среди ныне живущих россиян почти нет таких, у кого не было бы среди предков дворян. Просто подавляющее большинство не осознаёт этого и не интересуется этим.



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