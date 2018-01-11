Во времена Ренессанса ЭТО было у каждой богатой женщины. Догадался уже, что это такое?

Каких только вещей не было в прошлом! Бывает, смотришь в музее на экспонат и без подписи никак не можешь угадать, для чего же этот предмет был предназначен. И наша сегодняшняя загадка как раз из этого разряда.Посмотри на картинку ниже и попробуй догадаться, что именно на ней изображено. А поскольку с первого взгляда всё же сложно определить назначение этого предмета, даем небольшую подсказку. Во времена Ренессанса все женщины мечтали о подобном, а позволить себе такое могли только богатые!Если ты так и не догадался, тогда еще один намек: перед тобой элемент одежды. Внимательно присмотрись к верхней его части, и сразу поймешь, что это на самом деле.Да-да, это старинная женская обувь на невероятно высокой платформе! Впервые она появилась в Венеции в конце XIV века и была создана под влиянием обуви на платформе из Средней Азии. Назывались такие туфельки чопины или цокколи и в эпоху Ренессанса были популярны в Европе.Поначалу обувь на платформе была не столько данью моде, сколько жизненной необходимостью. Улицы больших городов были невыносимо грязными, ведь зачастую нечистоты попросту выливались на тротуар! Поэтому, чтобы не испачкать ноги, знатные дамы начали носить чопины.Очень быстро такая обувь стала символом красоты и величия. Чтобы выделиться на фоне своих конкуренток, богатые женщины стали заказывать всё более высокие чопины. Порой доходило до абсурда, и высота платформы достигала целого метра!Конечно же, ходить на таких ходулях самостоятельно было опасно, но модниц эпохи Ренессанса это ничуть не смущало. Во время дефиле хозяйку модной обуви сопровождали слуги, которые бережно поддерживали даму.Пик моды на чопины пришелся на XV век, но затем их популярность пошла на убыль. А окончательно о них позабыли лишь в начале XVII века. Именно в это время цокколи начали носить куртизанки, поэтому знатные женщины быстро оказались от такой обувки.Впрочем, мода имеет свойство возвращаться, и в XX веке цокколи вновь стали популярными благодаря дизайнеру обуви Сальваторе Феррагамо. В 1937 году он впервые потряс публику реинкарнацией чопинов. Впрочем, в наше время мода на эту экзотическая обувь быстро сошла на нет…Да уж, чего только не делали женщины, чтобы приковать к себе внимание! И если тебя потрясла обувь с метровой платформой, расскажи своим друзьям об этой странной моде прошлого.

Источник: nashaplaneta.su